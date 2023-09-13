《紐約時報》：中國趁夏威夷野火利用AI散布陰謀論，認知作戰進入新階段
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中國政府在8月中旬發動秘密資訊戰，在各大社群網站散布貼文，將毛伊島野火怪罪一項「氣候武器」，並謊稱是英國情報機關軍情六處（MI6）揭露「這場野火背後驚人真相」。相同說法貼文露出的社群平台，包括Pinterest、Tumblr、Medium及用戶多為藝術家的日本網站Pixiv。此外，中國這次發動的資訊戰遍及各大社群媒體平台，且以多種語言發布，意味目的是要觸及全球受眾。
（中央社）微軟及若干機構披露，中國趁美國夏威夷州8月發生野火災難，利用人工智慧（AI）散布假消息，稱這是美國政府測試秘密「氣候武器」所造成。這顯示中國的資訊戰出現新發展。
美國《紐約時報》（The New York Times）報導，中國的認知作戰原本都是聚焦在誇大政治宣傳，以捍衛其在台灣和其他事務上的政策；如今卻是把天然災害稱作美國情治機關和軍方的刻意行為，散布有關夏威夷野火的陰謀論，顯示其手法已快速轉變，更直接試圖在美國挑撥離間。
這項最新發展是由美國的科技業巨擘微軟（Microsoft）、資安公司記錄未來（Recorded Future）、智庫蘭德公司（RAND Corporation）、假資訊查核軟體公司NewsGuard及馬里蘭大學（University of Maryland）等機構的研究人員揭露。
研究人員發現，這些假資訊貼文為了加強可信度，會附上似乎是由AI程式生成的照片，可說是假新聞宣傳戰中首批利用這類新科技工具來強化真實性的案例。
夏威夷茂宜島（Maui）8月8日爆發草原大火，延燒至濱海觀光城鎮拉海納（Lahaina），造成至少111人喪生、摧毀約2200棟建築物，釀成約55億美元災損，寫下夏威夷州歷來最慘重天災紀錄。美國總統拜登（Joe Biden）也宣布這場野火是「重大災難」。
然而，記錄未來最先通報，中國政府在8月中旬發動秘密資訊戰，在各大社群網站散布貼文，將茂宜島野火怪罪一項「氣候武器」，並謊稱是英國情報機關軍情六處（MI6）揭露「這場野火背後驚人真相」。相同說法貼文露出的社群平台，包括Pinterest、Tumblr、Medium及用戶多為藝術家的日本網站Pixiv。
其他一些假帳號也散布類似內容，且通常伴隨標示錯誤的影片，包括來自受歡迎TikTok帳號The Paranormal Chic發布的一段影片，內容實際上是智利的一個變電站爆炸。
微軟研究人員對這場資訊戰行動進行分析，他們辨識出在多個社群媒體平台出現的一些夏威夷野火影像是由AI生成，包括附在Reddit上一則荷蘭文貼文。
微軟在報告中指出，「這些由AI生成的特定影像，似乎只有」這次資訊戰利用的中國帳號在使用，「似乎不會出現在網路上其他地方」。
此外，中國這次發動的資訊戰遍及各大社群媒體平台，且以多種語言發布，意味目的是要觸及全球受眾。微軟的威脅分析中心（Threat Analysis Center）指認出用31種語言發布的不實貼文，包括用法語、德語、義大利語甚至較小眾的伊博語（Igbo）、奧迪亞語（Odia）和瓜拉尼語（Guarani）。
微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）接受訪問時，嚴厲批評中國利用天然災害來獲取政治利益的行為。他說：「我真的不認為，這麼做配得上任何國家，尤其是想成為一個偉大國家的任何國家。」
美國政府官員透露，美國總統拜登去年秋天在20國集團（G20）峇里島峰會時，曾向中國國家主席習近平宣洩有關中國散布假消息的怒火，他為了有廣發的消息謊稱美國在烏克蘭運作生物武器實驗室，而批評習近平。
美國曾在2016年和2020年的總統大選期間，遭到俄羅斯的駭客和散播假資訊攻擊，當時中國大致未參與其中。但研究人員暗示，中國如今正在建構一個假帳號網，可能用於未來的資訊戰，包括明年的美國總統選舉，如同俄羅斯在干預2016年美國大選前花數年發展的操作模式。
記錄未來的研究人員李斯頓（Brian Liston）表示：「這正朝向新方向發展，方式大概是散布陰謀論，這些陰謀論不涉及與他們有直接利害關係的一些議題，例如台灣。」
儘管根據研究人員和美國政府官員的說法，沒有跡象顯示中國正和俄羅斯合作從事資訊戰。不過，中俄的假消息常常相互呼應，尤其涉及批評美國政策時。如今兩者力道結合，暗示假消息戰爭進入新階段，且是利用AI工具加強效果。
蘭德公司的研究人員馬西里諾（William Marcellino）示警，人工智慧將能促使全球認知作戰行動出現「重大躍進」。
新聞來源
延伸閱讀
- 澳洲智庫：中國以假訊息影響索羅門群島輿論，透過在地媒體進行大外宣
- 【國際大風吹】夏威夷茂宜島遭遇世紀野火，居民可能再也住不起自己的家鄉了？
- 夏威夷野火：從地圖與衛星照片，看茂宜島災區受損程度的前後對比
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
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- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html