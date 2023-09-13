碧桂園最大海外建設項目，馬來西亞「森林城市」會成為「海市蜃樓」嗎？
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媒體《Inside》記者Marielle Descalsota在2022年5月初造訪「森林城市」時，她是如此描述所見景象：「當我們驅車進入森林城市時，我看到了開發的跡象：數十棟豪華公寓樓、一個銷售畫廊、一個購物中心、一所國際學校和兩個度假村。我沒有看到生命跡象。」
中國房地產巨頭碧桂園（Country Garden）今年8月爆發債務危機，也讓碧桂園的最大海外建設項目，也就是位於馬來西亞新山，橫跨柔佛州的四個填海島嶼及鄰近新加坡的「森林城市」現況受到關注。
佔地1386公頃、耗資1000億美元並於2016年起建設的「森林城市」，根據官網介紹，這是個「位於東南亞地理與經濟中心，戰略位置極佳，是理想的全球商業與文化新中心」：
設計旨在增強生活與工作平衡的生活方式，吸引金融機構、高新科技研發、公司總部與各類創意產業，為區域建立一個創新、可持續的就業基地。城市建設採取混合功能的開發方式，使得森林城市成為新生代理想的目的地：緊湊且適於步行的大都市，擁有多樣的市政、文化與休閒設施，簇擁在熱帶蔥綠的景觀中，海景無與倫比。未來居民、遊客與大區域的聯繫將更為便利。多種形式的公共交通，包括輕軌，連接森林城市四島的渡船網絡到延展的新加坡地鐵線與馬來西亞規劃的連接吉隆坡的高速鐵路。
美好願景的「森林城市」成為「海市蜃樓」？
然而，如今「森林城市」是否都達到了官網所說的美好景象？當地居民，48歲的新加坡人Chee Pei Lin對《亞洲新聞台》表示，她在2019年以70萬令吉（約新台幣478萬8332元）買下「森林城市」的兩房公寓，如今「森林城市」卻成為一個「海市蜃樓」。她表示當時是被低房價和用作養老的願景所吸引，但如今對於周邊地區的開發進度感到失望。
「城鎮周圍都有一些荒蕪且未得到充分利用的空間。 但若是你看銷售廊上展示的3D模型，你會發現應該要有更多的住宅、遊艇和購物中心等其他設施。」從事金融業的Chee Pei Lin也表示，因「森林城市」母公司碧桂園的財務危機，她擔心森林城市開發項目可能無法完成，該區域將會成為「荒廢的鬼城」。
《Inside》記者德斯科斯塔（Marielle Descalsota）去年（2022年）5月初造訪「森林城市」時，是如此描述所見景象：
當我們驅車進入森林城市時，我看到了開發的跡象：數十棟豪華公寓樓、一個銷售畫廊、一個購物中心、一所國際學校和兩個度假村。
我沒有看到生命跡象。
銷售人員告訴德斯科斯塔，直到2022年5月「森林城市」已售出超過2萬住戶單位，而一位出於安全原因拒絕透露姓名的專家透露，原本規劃可容納70萬居民的森林城市，仍不到預期人數的5%。
中國禁資金外流、疫情、高房價讓「森林城市」購房數不如預期
森林城市的房價在近年來也大幅攀升，2017年時，森林城市的公寓起價為74萬864令吉（約新台幣507萬8683原），2022年開發中的公寓售價則高達500萬令吉（約新台幣3427萬5410元），而新山的平均房價則為61萬9633令吉（約新台幣424萬6906元）。
原本「森林城市」是許多中國買家計劃投資的大馬房產，不過在自2017年起，中國政府因加強打擊資金外流，連帶影響了「森林城市」的買氣，接著歷經2020年新冠肺炎疫情爆發和房價飆升，造成森林城市的購房數不如預期。
在《海峽時報》9月初的報導，就描述進入森林城市的景象是「那裡的公寓、道路和商店都空無一人 」，「在該區域裡，白天有建築工人在這座島城施工，到了晚上，荒涼的高速公路上就呈現一片詭異的寂靜」。而在五年前購買森林城公寓，來自中國河南省的29歲趙先生就表示，，他相當擔憂如果沒有人來森林城市，就無法在當地做生意。
對於當前財務風險的現況，碧桂園今年8月底表示，在馬來西亞的1000億美元項目森林城市正按計劃進行，而基於森林城市目前面臨居民數不足的風險，馬來西亞首相安華也宣佈在森林城市和柔佛州南部的依斯干達經濟區建立金融特區（SFZ），並提供稅收減免和多次入境簽證等福利，希望能重啟大眾對該項目的興趣。但許多投資者仍持觀望態度，畢竟森林城市背後的碧桂園，可是正背負著近2000億美元的債務。
新聞來源
- 馬來西亞森林城市總體規劃（森林城市官網）
- ‘Deserted ghost town’: Johor Country Garden condo residents concerned over unfinished projects amid China developer’s debt crisis（CNA）
- Malaysia's $100 billion luxury estate was supposed to be a 'living paradise.' Instead, 6 years into development, it's a ghost town full of empty skyscrapers and deserted roads — take a look.（Inside）
- Johor’s Forest City teeters over China property giant’s woes（海峽時報）
- Malaysia's domestic banks have limited exposure to Country Garden -cbank（路透社）
- Malaysia targets Singapore’s expats as Chinese-built Forest City homes ‘sit empty’（南華早報）
延伸閱讀
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
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合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
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