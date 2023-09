聯合國大會開議：美議員重申2758號決議不涉台灣代表權，東歐學者：台灣有意義參與可制衡中國

聯大開議,美議員重申2758號決議不涉台灣代表權

(中央社)第78屆聯合國大會5日在紐約開議,美國眾議院「台灣連線」主席今(13)日發布聯合聲明,強調聯大第2758號決議不涉及台灣代表權,不應禁止台灣有意義參與國際活動。

這份聲明是由眾議院「台灣連線」4位跨黨派共同主席康諾里(Gerry Connolly)、迪馬里(Mario Diaz-Balart)、貝拉(Ami Bera)與巴爾(Andy Barr)共同發出,以在聯大開議之際,傳達美國國會對台灣有意義參與國際組織的堅定支持。

北京長年把聯大2758號決議與「一中原則」掛鉤,阻擋台灣參與聯合國活動。對此,聲明堅決駁斥聯合國過去行動,尤其是2758號決議的通過,會讓台灣不得在國際舞台上有意義參與。

聲明指出,過去10年期間,美國國會通過無數部法案與決議案,明確支持台灣被納入攸關區域或全球的國際性行動;今年7月,眾議院更通過「台灣國際團結法案」(Taiwan International Solidarity Act),明確指出2758號決議「並未處理台灣或其人民在聯合國或其他相關組織內的代表權問題」。

聲明強調,過去數十年來,台灣已證明在全球衛生、擴大區域繁榮與促進國際安全上,是個負責任且可依賴的夥伴。

白宮今天宣布,總統拜登(Joe Biden)19日將於聯合國大會發表演說。聲明呼籲拜登政府,持續對台灣強健支持,並利用所有外交與其他適宜方式,鼓勵更多國家加入聲援台灣行列。

學者:台灣加入聯合國可制衡中國

(中央社)聯合國大會開議,美國持續支持台灣有意義參與聯合國及其他國際組織,東歐地區2名學者撰文指出,台灣有意義參與聯合國,不僅凸顯台灣為全球民主典範,也關乎制衡中國在國際組織中日益強大的影響力。

波蘭雅捷隆大學(Jagiellonian University)中遠東研究所講師陸安寧(Antonina Łuszczykiewicz)及華沙大學訪問學者孟迪斯(Patrick Mendis)教授以「為何世界需要民主台灣在聯合國」(Why the World Needs a Democratic Taiwan at the UN)為題的專文,獲美國《國家利益》(The National Interest)雜誌刊登。

這篇專文以台灣是中國「叛亂省分」?、中國有效的假訊息文宣、勿挑釁中國巨龍、中國的世界秩序欲取代美國等4部分,分別說明聯合國2758號決議文內容及中方的錯誤詮釋,台灣有效防疫實為國際社會需要台灣,以及中國擬在國際組織中取代美國等。

專文指出,正值聯合國大會開議期間,台灣再度推動參與聯合國活動,美國持續支持台灣有意義參與聯合國等,都可能使中美對立情勢及印太防禦部署面臨另一轉折點。美國及全球各國近因「今日烏克蘭、明日台灣」一詞關注台灣,但中共軍機持續擾台,並在台海附近軍演,引起全球關注。

專文中說,崛起的中國積極強化在聯合國體系及其他國際組織的地位,除舉薦中國籍人士在國際組織出任要職外,也試圖影響其他成員國及重要官員支持其戰略目標;在美國長期忽略聯合國相關機構的同時,中國在國際組織影響力卻日增。

中國不僅施壓及施展影響力,包括提供大量財務支援作為制衡利器,例如在聯合國教科文組織(UNESCO),中方擬以掌控聯合國基金及修改國際文件內容等作法,由內部逐漸改變國際秩序,主要在全球施行中國共產黨不重視人權、平等、言論與宗教自由的國際秩序。

值得注意的是,北京聲稱,聯大第2758號決議案確認「台灣是中華人民共和國之一部分」,這種法實是中國當局操弄詮釋。

事實上,聯大第2758號決議案僅認知(recognize)中華人民共和國是「中國唯一合法代表」,並未解決台灣的國家地位,僅註明自聯合國移除「蔣介石之代表」,這個決議案並未授權北京在聯合國體系中代表台灣,也未註明台灣是中華人民共和國的一部分。

近來中國國家主席習近平揭示「國家統一」任務擬將台灣回歸祖國,實為造成緊張情勢下的暗流,北京對台的全面計畫不僅涵蓋可能的武力攻台,也包括長期孤立台灣的國際空間,為反制北京阻撓台灣有意義參與國際組織的策略,台灣外交部已在聯大開議前展開台灣加入聯合國案的外交文宣。

文章中也提及,台灣因未被納入世衛組織(WHO),在2003年嚴重急性呼吸道症候群(SARS)疫情爆發時,台灣專家無法分享防疫經驗;另在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情爆發期間,台灣因中國持續施壓,購買疫苗受阻,但台灣卻是首先通知WHO有關武漢疑似出現新病毒的國家,與其說台灣需要聯合國,實際上更是國際社會需要台灣。

Photo Credit: 駐加拿大代表處提供 via 中央社 台灣立委訪問團赴紐約前先訪加拿大蒙特婁,盼台灣能儘早參加國際民航組織。圖右起依序為駐加拿大代表曾厚仁、立委蔡適應、陳亭妃、陳明文、陳歐珀和駐蒙特婁辦事處處長陳珮瑩。

聯合國大會開議,加拿大政要挺台入聯

(中央社)第78屆聯合國大會5日開議,加拿大政要紛紛聲援支持台灣加入聯合國體系,總理杜魯道(Justin Trudeau)日前強調軍艦穿越台灣海峽必要性,讓駐外單位和僑界振奮,籲聯合國接納台灣成為會員。

駐加拿大代表曾厚仁最近陸續在渥太華和蒙特婁會見許多加拿大政治人物,上週還陪同立委陳亭妃、蔡適應、陳明文和陳歐珀赴位於蒙特婁的國際民航組織(ICAO)總部,拜會多名國會議員和多國派駐ICAO官員。