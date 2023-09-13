美國火山口可能發現全世界最大鋰礦床，專家：恐牽動地緣政治、改變電動車供應鏈

文：張瑞邦（Tucker Chang）

地質學家於美國奧勒岡州（State of Oregon）及內華達州（State of Nevada）交界處的麥克德米特火山口（McDermitt Caldera）發現可能為全世界最具規模的鋰礦床，該地區的鋰儲量有機會滿足全球未來數十年內對電動車的需求。

由美洲鋰業公司（LAC）、紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）以及奧勒岡州立大學（OSU）的地質學家於2023年8月30日共同發表在美國學術期刊《科學進展》（Science Advances）的研究指出，長約45公里、寬約35公里的麥克德米特火山口，其黏土岩（Claystone）中蘊含約2000萬至4000萬噸的礦產資源「鋰」（lithium）。

全球礦產開發資訊平台《MINING.COM》表示，南美洲內陸國家玻利維亞（Bolivia）的鹽沼地帶長期被外界視為鋰儲量最充裕的地方，其鋰儲量約為2300萬噸，然而此次發現的麥克德米特火山口鋰礦床若最終被證實擁有4000萬噸的鋰儲量，則將成為全球最大的鋰礦蘊藏地，並大幅增加美國的鋰儲量，該國目前的鋰儲量僅為100萬噸左右。

英國皇家化學學會（RSC）旗下刊物《化學世界》（Chemistry World）闡明，最後一次噴發約在1600萬年前的麥克德米特火山存在一種由伊利石（Illite）礦物組成的黏土岩，這種黏土岩的鋰含量高達1.3％至2.4％，該含量幾乎是相對常見的鎂膨潤石（Magnesium smectite）鋰含量的2倍。

為何麥克德米特火山口含有巨量的鋰礦資源？

綜合《化學世界》及科學新知網站《Phys.org》解釋，麥克德米特火山口在1640萬年前可能發生罕見的熱液富集現象（Hydrothermal enrichment），推估當時約有1000立方公里的岩漿向外噴發，這使得該火山口出現富含鈉（Sodium）、鉀（Potassium）、鋰、氯（Chlorine）和硼（Boron）等化學元素的鹼性岩漿，而鹼性岩漿在迅速冷卻與風化後便形成含有大量鋰礦結晶的熔結凝灰岩（Ignimbrite）。

該處隨後成為火山口湖，並在數十萬年當中持續將風化的火山物質帶入湖底形成大量富含黏土的沉積物。而發表於《科學進展》的最新研究也指出，麥克德米特火山另一輪的火山活動使得這些原本降至湖底的黏土沉積物再次融入鹼性熱液中，冷卻過後便形成厚約40公尺的伊利石層。