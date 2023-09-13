英國民主從中國間諜威脅中清醒過來了嗎？

一名英國議會（UK Parliament）研究員被指控為中國充當間諜一事，使中國在英情報活動——以及英國是否反應遲鈍——成為了輿論關注焦點。

間諜曾經是簡單直接的玩意。某情報機關招募一名特工，從保險箱竊取蓋有「絕密」印章的文件，或給它們拍照，然後在一場秘密會面中轉交。

《1911年官方機密法令》（1911 Official Secrets Act ；又譯官方保密法）通過的時候，世界是這個模樣。

然而，時移勢易。

如今有網路間諜活動的存在——經由電腦網路遙距竊取秘密。

間諜所需求的訊息也不再一樣。

1911年，當局擔心的，是德國取得皇家海軍最新船艦的圖紙。時至今日，這可以是某大學有關生物工程，從未被列為政府秘密的科學研究。

首相蘇納克：英國不會接受中國干擾

Photo Credit: UK Parliament/Reuters / BBC News

倫敦大都會警察局（Metropolitan Police）9月9日證實這次發生在3月的拘捕行動後，首相蘇納克（Rishi Sunak）星期一（11日）在英國議會下議院受到朝野連番質問。

蘇納克稱，他「不會接受」中國干預英國民主，又稱他剛在印度新德里二十國集團（G20）峰會期間向中國國務院總理李強表明，「絕不容忍」任何針對英國的間諜行為。

蘇納克還回應在野工黨領袖基爾・斯塔默爵士（Sir Keir Starmer）質詢時還說，外交大臣詹姆斯・柯維立（James Cleverly）最近訪華時，也向中方提出了北京試圖干預倫敦政治一事。

被指控的議會研究員9月11日透過代表律師發表聲明，否認一切罪狀；中國外交部反指英方指控「純屬無中生有，中方堅決反對」。

這位被大倫敦警察拘捕的研究員稱，他感覺「被迫回應」媒體報道中的指控，並強調他致力教育他人中共帶來的禍害與挑戰，與間諜指控毫不相符。

中國外交部發言人毛寧星期一稱：「我們敦促英方停止散佈虛假訊息，停止反華政治操弄和惡意詆譭。」

毛寧續說：「中英兩國領導人日前在出席二十國集團領導人峰會期間舉行會晤，就雙邊關係和共同關心的議題交換意見。希望英方停止政治炒作，秉持相互尊重、平等相待的精神，以建設性姿態推動中英關係發展。」

因應最新事態，執政保守黨內「鷹派」人物——包括前首相麗茲・特拉斯（Liz Truss）與前黨魁伊恩・鄧肯・史密斯爵士（Sir Iain Duncan Smith）——呼籲政府從形容中國為「挑戰」提升至「威脅」。

《BBC》並未披露被捕研究員名字。下議院議長林賽・霍伊爾爵士（Sir Lindsay Hoyle）警告議員不要動用議會特權，披露該名男子身份。

情報機關也不再只偷取秘密，還有隱密影響與干擾活動。這也許涉及物色對某政策討論的知情人士——舉例說，跟制裁措施有關——還有能循特定方向左右決策的人。到底算是外交還是政治游說，難以分辨（而某人隱瞞真實身份通常是最有力的跡象）。

而在這新世界中，中國尤其構成了挑戰。它擁有廣大而資源充沛的情報網路，從人數來說也許還是世界最大的。

它也不單純依靠間諜來執行任務，還有廣泛的他人參與——包括企業和個人——形成所謂「舉國」體制的一部分。

中國的情報機關通常會設法搜刮訊息，越多越好。當中有些通常不會被認為是機密，英國的軍情六處（MI6）也會對這些訊息嗤之以鼻。

這都會讓間諜行為更難被發現。

英國議會情報與安全委員會（Parliamentary Intelligence and Security Committee, ISC）剛在夏季發表的報告勾勒出中國如何操作情報活動——包括事涉政治之時。

委員會稱：「中國似乎有強烈意圖要干預英國政府，針對不同層面的官員與機關，以左右英國與中國相關的政治思想與決策。」

這包括鼓勵認同中國共產黨觀點的人謀求政治官職。ISC報告還稱，軍情五處（MI5）對中國情報人員的調查中，發現了至少一人成功貼身接觸到英國議會議員。

問題之一，是英國似乎在應付挑戰方面反應遲鈍。

在2010年代上半段，英國政府一直在推動與中國更緊密聯繫，甚至到了2019年，英國安全部門仍然認為，防止干預——相對於間諜活動——並非其首要任務，而是其他部門的責任。例如在涉及大學活動時，便是教育部門的責任。

這導致了「情報鴻溝」，因為不是他們的職責，英國間諜沒去甄別這些活動，而其他部門缺乏專長與能力去做這事情。

ISC稱：「中國在英參與、影響和干擾的性質難以察覺，但更令人憂慮的是（英國）政府此前或許沒曾探究此問題。」

安全機關長期申訴缺乏工具對抗外國情報機關各種勾當的新現實，尤其是認為《官方機密法令》已不合時宜。在英國法律下，即使是擔任中國或俄羅斯的潛伏情報官員，也不犯法。

今（2023）年夏天，英國政府終於通過了新的《國家安全法令》，可以起訴充當或協助臥底間諜的人。但這項權力仍未生效——相關官員稱最快要等到今年年底。

法案下一項工作將是建立「外部影響力登記計劃」，要是任何人替外國工作均須登記，否則將面臨刑事檢控。但這同樣並未就位，進一步的公眾諮詢意味著它最快要到明年才有望上路。此外，中國會否被列為「加強」級別，須接受額外審查，仍是未知之數。