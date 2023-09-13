金正恩搭乘私人裝甲列車進入俄羅斯國境，與普亭會面地點尚未公布
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北韓領導人金正恩已進入俄羅斯國境，預計將與普亭總統舉行高峰會面。最新消息指，俄羅斯總統普亭宣佈計劃前往東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），而金正恩預計也會前往該處。但是二人最終會面的地點，外界至今未有確認。
北韓領導人金正恩已進入俄羅斯國境，預計將與普亭總統舉行高峰會面。
最新消息指，俄羅斯總統普亭宣布計劃前往東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），而金正恩預計也會前往該處。
但是二人最終會面的地點，外界至今尚未確認。
克里姆林宮此前證實了金正恩的訪俄行程，但是莫斯科的聲明僅確認兩國領導人將會於遠東會面，未具體說明地點。
韓國國防部較早前證實，金正恩的私人列車已於周二早上進入俄羅斯境內。
北韓官方媒體發布的照片顯示，金正恩在離開平壤之前，在他的裝甲列車上揮手。
從啟程起，列車的行蹤就一直受到關注，外界預期金正恩進入俄羅斯後會需五至六個小時車程到達符拉迪沃斯托克（中國舊稱「海參崴」）。
據朝中社報導，金正恩由高級政府官員陪同，其中包括軍方人員。
但是，與此前外界預期不一樣的是，有報導指金正恩的專用列車在入境後，似乎並未直接駛往符拉迪沃斯托克，而是經過該城市後向北駛去。
國營媒體《俄羅斯新聞社》（Ria）指，金正恩的裝甲列車駛入了符拉迪沃斯托克北邊的城市烏蘇里斯克，稍後又離開，駛向哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，原名伯力）方向，其終點站仍然未明。
該列車從邊境的哈桑火車站駛入俄羅斯，《路透社》引述匿名消息源指，金正恩在邊境曾下車與俄羅斯代表人員見面。
分析人士指，如果目的地是符拉迪沃斯托克，列車應在到達烏蘇里斯克之後轉向南方。
俄羅斯正在符拉迪沃斯托克主辦東方經濟論壇，外界此前預計金正恩與普亭很可能在當地會面。
會晤預計最早於當地時間周二進行——但克里姆林宮的聲明指，會面也有可能在「今後幾天」內進行。
《路透社》報導，普亭宣布前往太空發射場時，沒有表明是否會在那裡與金正恩會面，僅表示：「等我到了那裡，你就會知道。」
一名美國官員此前表示，由於俄羅斯正面臨烏克蘭的反攻，朝俄兩國很可能會討論軍火交易。
據BBC的美國合作方媒體《哥倫比亞廣播公司新聞台》（CBS News）的報導，五角大廈預計北韓俄國領導人將會有「某種類型的會議」。
如果金正恩與普亭總統的峰會如期舉行，就將是北韓領導人四年多以來首次國際外訪，也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來的首次。
美國官員在較早前向CBS表示，會面議程的一個重點是探討北韓是否可能向俄羅斯提供武器，支持其在烏克蘭的戰爭。
金正恩上一次出國是在2019年，當時是北韓與時任美國總統川普（Donald Trump）的核裁軍談判破裂之後，金正恩前往符拉迪沃斯托克與普亭總統舉行會面。
有傳聞指，金正恩的火車包括至少20個防彈車廂，令它比一般的列車更重，速度最多不能超過59公里/小時（37英里/小時），前往符拉迪沃斯托克的旅程將需要整整一天。
白宮此前表示，他們已獲得最新消息，俄羅斯和北韓之間的軍火談判正在「積極進展」。
美國國家安全委員會發言人約翰．柯比（John Kirby）稍早表示，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在最近一次訪朝期間曾試圖「說服平壤向俄羅斯出售火炮彈藥」。
《紐約時報》早前也曾報導，北韓可能尋求俄羅斯協助其發展太空項目。
美國國務院在周一曾形容，俄羅斯向北韓這個「國際棄兒」伸出橄欖枝，是一次「戰略性失敗」。
美國還一直持續警告北韓、中國及伊朗，不要援助俄羅斯在烏克蘭的戰事。
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯對物華盛頓方面的警告「不感興趣」。
克里姆林宮表示：「在落實我們與包括北韓在內的鄰國關係時，對我們來說重要的是兩國的利益，而不是來自華盛頓警告。我們將會聚焦的是我們兩個國家的利益。」
總部位於華盛頓的卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）的安吉特．潘達（Ankit Panda）指出，俄羅斯和北韓各自有對方想要的東西。
「現在重要的是雙方能否找到一個彼此都願意支付的價錢，來換取對方的幫助。」他向BBC表示。
俄羅斯可能會向北韓索要常規武器，包括炮彈和火箭炮彈藥，並以糧食和原物料作為交換，並在聯合國等國際論壇上繼續支持北韓。
「這可能會開啟北韓向俄羅斯提供更精密武器的可能性，從而讓莫斯科能夠維持和補充自己的常規武器儲備。」
俄羅斯被認為可能需要122毫米和152毫米炮彈，因為它的庫存已經告急，但是鑒於北韓的神秘，要確定其完整的火炮存量並不容易。
金正恩與蕭依古在七月份會晤時，所展示的武器包括被認為是該國首款使用固體推進劑的火星系列（Hwasong）洲際彈道導彈。
那也是自COVID-19疫情全球大流行以來，金正恩首次向外國客人打開國門。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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點亮世界的客家文化——2023世界客家博覽會主展館深度解析
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2023世界客家博覽會以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性，從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴。
提到客家文化，心中會浮現哪些意象畫面呢？2023世界客家博覽會是臺灣第一個以「族群」為主題的博覽會，以「Travel to Tomorrow 天光日个客家」為策展主題，透過象徵歲月遞嬗的日光，講述客家多元共榮的文化脈絡與未來性。從8月11日到10月15日，於桃園展開為期66天的文化饗宴，以臺灣為全球客家網絡的中心，結合桃園智慧城市特色，於青埔打造兩大主展館－世界館及臺灣館，透過多媒體科技觀展體驗，讓觀眾深入瞭解客家文化。
從在地轉向多元，從扎根走到共榮
客家人口自1850年代後移居世界各地，從客裔歷經數代扎根成為當地人，使各地的客家文化，受到不同地域、政治、族群文化等條件產生動態變化。世界館從客語「天光⽇（明天）」出發，以「光的⼤劇場」為策展核心，將客家人離鄉與融合的力量，透過不同國家的展區內容來呈現；臺灣館則透過各主題展區深入全臺14個縣市的客家特色，梳理客家族群扎根臺灣的演變脈絡。
世界館｜以光為媒介，傳遞客家文化的無遠弗屆
世界館以「光」為策展核心，規劃「序曲」、「世界客家」、「點亮世界」及「攜⼿前⾏」等四⼤展區，講述客家⼈離鄉遷徙、融合在地發展出的獨特⽂化，及對世界的貢獻與未來，體現世界客家的生命歷程。
- 序曲／以球型多媒體敘事，開啟世界客家之旅
以360度球型多媒體投影，講述客家族群如何離開家鄉，走向世界各地，並與當地族群文化融合，轉變為獨特客家文化樣貌的歷程，並運用大量劇場燈光動態設計，營造身歷其境的觀展體驗，為客家族群邁向世界的故事揭開序幕。
- 世界客家／情境式互動設計，深入瞭解客家文物
世界各地的客家文化歷經族群融合，產出帶有當地色彩的獨家風貌；「世界客家」以國家為界，透過影像紀錄及實際文物，讓全球客家在世界各地開枝散葉的發展故事能在此一覽無遺。參觀者不僅能透過LINE Beacon參與互動遊戲，還能在客家獅、大伯公及豬仔錢等三個文化情境體驗展區，沿著客家先民墾拓的軌跡，感受客家的歷史。
- 點亮世界／透過文獻與名人視角，看見客家對世界的貢獻
此展區分為「尋根與記憶」以及「客家名人堂」兩個主題。「尋根與記憶」以海外客家後裔所出版的書籍、影像，看見客家的自我描述，同時展示客家學術社團對全球客家研究的重要論述與著作。「客家名人堂」則透過 22 位客家名人，展示每位客家先驅在不同的年代背景，分別講述從建國、政治、經濟及藝文領域的具體貢獻，呈現海外客家及其後裔生命力。
- 攜⼿前⾏／在感官震撼中，沉浸感受客家的未來
客家傳統歌謠在與其他文化碰撞的過程中，發展出豐富的形式，在「攜⼿前⾏」除了能夠隨心戴上耳機，聆聽不同風格的客家樂曲，還能藉由視覺饗宴感受客家文化的精彩。結合AI科技，透過互動機制及Audio-Visual藝術生成技術，將客家音樂元素以程式撰寫方式生成圖像，投放於18公尺大型環狀浮空投影，打造沉浸式劇場。
臺灣館｜遊走臺灣客家聚落間，發掘日常的文化之美
「從臺灣客家扎根、與多元族群共存共榮，提升族群認同，並持續建構當地客家新貌。」是臺灣館的策展核心與願景，據此規劃「主題展區」、「都會客」、「臺三線」、「六堆」、「臺九線」、「獨立展區」等精彩內容，讓臺灣人更認識土地蘊含的豐富文化，也向世界分享臺灣客家的經驗。
- 主題展區／異鄉成為故鄉，看見並傳承臺灣客家精神
主題展區分為展區A及B。主題展區A以過去、近代、當代等三階段為時間序，藉由「適應臺灣」講述客家族群扎根臺灣的生活與文化；「豐富臺灣」展現客家族群對臺灣的貢獻與影響；「共享臺灣」集結當代客家族群於各領域的自信和創意，呈現臺灣客家的演變與未來。主題展區B則從客語的保存出發，語言是展現族群文化生命力的媒介，展區運用AI技術讓參觀者學說客語，為客語的傳承盡心。
- 都會客展區／大廈叢林間的客家精神
雙北地區於18世紀即有客家族群屯墾的紀錄，隨著1960年代後期展開的都市化腳步，移居雙北的客家族群日益增加，形成都會客。臺北市以「發生．發聲」展是母語絡的、性別平權到SDGs等議題，新北市「客之繹術」透過尋根、深耕，重新定義都會客，展區藉由文獻及具體事蹟的展示、互動遊戲、沉浸式投影，呈現客家的貢獻及融匯多元價值的文化底蘊。
- 臺三線展區／客家人文薈萃之地
臺三線為桃園大溪至臺中東勢路段，沿淺山蜿蜒，承載客家族群在桃園、新竹、苗栗、臺中等地拓墾的生活記憶。桃園「客家無限之詩」將先民智慧與詩詞，融合埤塘地景，透過QRcode互動，參與文化書寫；新竹縣以「信念匯聚之地」為題，打造木藝高塔，展現技藝傳承和物產保存；新竹市「客家煉金術」則講述客家聚落及產業的蛻變；苗栗「山項．尋」結合丘陵地形與登窯，引領觀者隨著地形起伏洞見苗栗陶藝的精彩；臺中「沐山之客」以入山感官及以水為圓心向外輻射的展間，演繹客家聚落依山傍水的生活樣貌。
- 六堆展區／紙傘與稻浪之間，體現文化傳承與共享
六堆是目前所稱「客庄369」中，最早開墾的區域，分佈於大武山下沖積扇帶，得天獨厚的灌溉水利，雙冬早稻的肥沃平原，長久以來以地域、宗族凝聚眾人。高雄「觸動未來客」搭配現代感強烈的風格空間設計，並以「序曲1736」、「轉身1992」、「觸動2023」為軸，呼應扎根與共榮；屏東「聚域六堆之客」，以整區暖黃燈光以及擺動的稻浪裝置，串起六堆客庄的歷史人文和產業轉型，謳歌屬於六堆的豐收。
- 臺九線展區／與大自然共生，多元共融的後山客家人
東部主要河川的河畔新生地，經客家人的拓墾，成為今日富有美名的關山及池上等良田，為臺灣東部發展帶來深遠貢獻。遷徙至東臺灣的客家族群，與其他族群共同生活，展現出客家與其他族群共生共榮的獨特風景。花蓮「洄瀾縱谷好客」以多媒體裝置呈現山川河流，象徵後山客家人的生生不息；臺東「客家．原鄉．新故鄉」則打造原鄉景色，呈現客家人在不同原民文化的激盪下，於各鄉鎮發展出屬於自己的「原客」生活樣貌。
- 獨立展區／一城一故事，已成習慣的客家文化
南投「客中有客，南投好客氣」，以山稜線意象展開，以互動機制邀請觀眾體驗客庄大節之一「南投．國姓搶成功」，感受客庄熱情與震後再團結的生命力。雲林「覓覓詔安」，從雲林的土地、農業、作物出發，連結佔全國客家人口僅1.7%的獨特詔安客家文化。臺南「臺南400．客與同行」以象徵府城的紅色，講述遠自17世紀的故事，藉著隨鄭成功來到臺南的客家將士、因拓墾所留下的地名與街道，引領參觀者看見臺南的另一面。
臺灣館光雕秀｜不能錯過的視覺饗宴
花了一整天走逛主展館，回家前別忘了欣賞臺灣館外牆的光雕秀，全長157.2公尺，是全臺最大裸視3D投影，主秀邀請劇場影像設計家王奕盛重新定義「明日（tomorrow）」，打造《回庄》旅程；循環秀則以染色燈、光束燈及雷射層層堆疊，打造炫彩展演，為世客博期間的每個夜晚，帶來世界級的藝術饗宴。
2023世界客家博覽會結合桃園智慧城市特色，透過新科技與未來對話，從地方到世界、傳統到創新，打造桃園成為客家新都，也讓臺灣成為客家文化交流新平台。即日起至10月15日止，歡迎國內外的朋友一起來桃園認識客家多元文化與特色。想掌握更多第一手消息，請上官方網站，或追蹤Facebook粉專！
世界館｜桃園市中壢區領航北路一段100號
臺灣館｜桃園市中壢區領航北路一段99號
平日｜週一至週四 10:00至19:00
假日｜週五至週日 10:00至21:00
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