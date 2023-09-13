金正恩搭乘私人裝甲列車進入俄羅斯國境，與普亭會面地點尚未公布

北韓領導人金正恩已進入俄羅斯國境，預計將與普亭總統舉行高峰會面。

最新消息指，俄羅斯總統普亭宣布計劃前往東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），而金正恩預計也會前往該處。

但是二人最終會面的地點，外界至今尚未確認。

克里姆林宮此前證實了金正恩的訪俄行程，但是莫斯科的聲明僅確認兩國領導人將會於遠東會面，未具體說明地點。

韓國國防部較早前證實，金正恩的私人列車已於周二早上進入俄羅斯境內。

北韓官方媒體發布的照片顯示，金正恩在離開平壤之前，在他的裝甲列車上揮手。

從啟程起，列車的行蹤就一直受到關注，外界預期金正恩進入俄羅斯後會需五至六個小時車程到達符拉迪沃斯托克（中國舊稱「海參崴」）。

據朝中社報導，金正恩由高級政府官員陪同，其中包括軍方人員。

但是，與此前外界預期不一樣的是，有報導指金正恩的專用列車在入境後，似乎並未直接駛往符拉迪沃斯托克，而是經過該城市後向北駛去。

國營媒體《俄羅斯新聞社》（Ria）指，金正恩的裝甲列車駛入了符拉迪沃斯托克北邊的城市烏蘇里斯克，稍後又離開，駛向哈巴羅夫斯克（Khabarovsk，原名伯力）方向，其終點站仍然未明。

該列車從邊境的哈桑火車站駛入俄羅斯，《路透社》引述匿名消息源指，金正恩在邊境曾下車與俄羅斯代表人員見面。

分析人士指，如果目的地是符拉迪沃斯托克，列車應在到達烏蘇里斯克之後轉向南方。

俄羅斯正在符拉迪沃斯托克主辦東方經濟論壇，外界此前預計金正恩與普亭很可能在當地會面。

會晤預計最早於當地時間周二進行——但克里姆林宮的聲明指，會面也有可能在「今後幾天」內進行。

《路透社》報導，普亭宣布前往太空發射場時，沒有表明是否會在那裡與金正恩會面，僅表示：「等我到了那裡，你就會知道。」

一名美國官員此前表示，由於俄羅斯正面臨烏克蘭的反攻，朝俄兩國很可能會討論軍火交易。

據BBC的美國合作方媒體《哥倫比亞廣播公司新聞台》（CBS News）的報導，五角大廈預計北韓俄國領導人將會有「某種類型的會議」。

如果金正恩與普亭總統的峰會如期舉行，就將是北韓領導人四年多以來首次國際外訪，也是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發以來的首次。

美國官員在較早前向CBS表示，會面議程的一個重點是探討北韓是否可能向俄羅斯提供武器，支持其在烏克蘭的戰爭。

金正恩上一次出國是在2019年，當時是北韓與時任美國總統川普（Donald Trump）的核裁軍談判破裂之後，金正恩前往符拉迪沃斯托克與普亭總統舉行會面。

有傳聞指，金正恩的火車包括至少20個防彈車廂，令它比一般的列車更重，速度最多不能超過59公里/小時（37英里/小時），前往符拉迪沃斯托克的旅程將需要整整一天。

白宮此前表示，他們已獲得最新消息，俄羅斯和北韓之間的軍火談判正在「積極進展」。

美國國家安全委員會發言人約翰．柯比（John Kirby）稍早表示，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在最近一次訪朝期間曾試圖「說服平壤向俄羅斯出售火炮彈藥」。

《紐約時報》早前也曾報導，北韓可能尋求俄羅斯協助其發展太空項目。

美國國務院在周一曾形容，俄羅斯向北韓這個「國際棄兒」伸出橄欖枝，是一次「戰略性失敗」。

美國還一直持續警告北韓、中國及伊朗，不要援助俄羅斯在烏克蘭的戰事。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯對物華盛頓方面的警告「不感興趣」。

克里姆林宮表示：「在落實我們與包括北韓在內的鄰國關係時，對我們來說重要的是兩國的利益，而不是來自華盛頓警告。我們將會聚焦的是我們兩個國家的利益。」

Photo Credit: Reuters / BBC News 7月，俄羅斯國防部長蕭依古曾訪問北韓

總部位於華盛頓的卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）的安吉特．潘達（Ankit Panda）指出，俄羅斯和北韓各自有對方想要的東西。

「現在重要的是雙方能否找到一個彼此都願意支付的價錢，來換取對方的幫助。」他向BBC表示。

俄羅斯可能會向北韓索要常規武器，包括炮彈和火箭炮彈藥，並以糧食和原物料作為交換，並在聯合國等國際論壇上繼續支持北韓。

「這可能會開啟北韓向俄羅斯提供更精密武器的可能性，從而讓莫斯科能夠維持和補充自己的常規武器儲備。」

俄羅斯被認為可能需要122毫米和152毫米炮彈，因為它的庫存已經告急，但是鑒於北韓的神秘，要確定其完整的火炮存量並不容易。

金正恩與蕭依古在七月份會晤時，所展示的武器包括被認為是該國首款使用固體推進劑的火星系列（Hwasong）洲際彈道導彈。

那也是自COVID-19疫情全球大流行以來，金正恩首次向外國客人打開國門。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航