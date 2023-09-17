華為新款5G手機Mate 60 Pro橫空出世，中國半導體成功突破美國封鎖了嗎？

中國電子巨擘華為在8月底無預警「低調」發售新5G智慧型手機Mate 60 Pro ，在全球半導體高科技界引發高度關注。

目前各國科技公私單位，都在華為沒有正式宣佈手機零件細節前「拆機解謎」。多數結果發現，華為新機除了使用了中國半導體龍頭中芯科技研發的麒麟9000S7奈米晶片之外，許多測試結果也顯示Mate 60 Pro運作速度可以與最新款的iPhone 5G手機一樣快。該機被認為是迄今為止中國本土技術生產的最先進版本。

許多中國網友及若干官媒認為，該手機從配載的高科技7奈米晶片，到成為首款能與高軌衛星通訊的手機，是華為能夠突圍美國一系列制裁的證明，更象徵著中國半導體「創新自主」的未來指日可待。各地實體門市大排長龍，手機銷售一空。一些分析指，過去因受制裁而備受打擊的華為「起死回生」，為當下不安的中國經濟，注射了一劑愛國主義的強心針。

但是，專家告訴《BBC中文》，華為此次與中芯國際合作生產的7奈米晶片，距離其他世界前沿晶片設計及代工的對手仍有一段距離。

更重要的是，有專家認為，華為此次在美國商務部長雷蒙多拜訪北京的時機點上推出新機，政治信號濃厚，預計美國將對中國半導體祭出更強烈的制裁，並擴大審查與中國半導體及有關產業鏈。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 華為無預警發售此款手機，分析稱北京似乎在告訴負責執行拜登制裁中企的雷蒙多，中國半導體不會被美國制裁打垮。

新加坡國立大學商學院高級講師卡普裏（Alex Capri）接受《BBC中文》採訪時說，此次華為手機在沒有發佈會和廣告的情況下低調銷售，又不公布手機零件細節且限量發佈，充滿「神秘氛圍」，「讓我感覺這是一場精心策劃的宣傳活動，也是中國廣泛的論述戰的一部分。」

華為公關部通過郵件回覆《BBC中文》的查詢，稱目前為止沒有太多聲明，並附上華為Mate 60 Pro新機發佈時的新聞稿，強調該手機是為全球消費者提供更高端及便捷的通訊。

卡普裏說，無論如何，華為此次推出新機表明了中國在半導體行業上正全面性地加倍努力，以確保自己的國產晶片在設計和製造能力上朝著自主創新的方向前進。但他也強調，現在將華為Mate 60 Pro視為白宮對中國半導體制裁和出口管制的失敗還為時過早。

美國將擴大施壓？

9月5日，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在記者會上回應說，在獲得有關華為新手機技術的組成資料前，不會對特定晶片和問題發表評論。

但是，各方已經開始關注，美國在雷蒙多訪問之行意外收到中國來的「大禮」之後，美國是否會加大制裁範疇。根據《華盛頓郵報》，華為新機的推出在華府已造成擔憂，批評者稱，拜登對中國半導體的鉗製成效如何值得重新檢討。

9月8日，《彭博社》報導美國商務部表示，將對華為新機的晶片及裝配展開調查。中國外交部發言人毛寧在同日回應此事稱，美國將商業行為政治化，但其「制裁、遏制、打壓阻止不了中國發展，只會增強中國自立自強、科技創新」的腳步。

卡普裏告訴《BBC》，他預期白宮將更仔細地審查中芯國際對較老一代的美國或他國機器設備的使用情況，以及其他關鍵的產品輸入。

台灣半導體評論者許美華說，接下來美國可能會對與美國有關的全球半導體產業鏈審查的越來越細，徹底盤整這些含有美國技術的全球半導體公司與中國的關係為何。她以台灣為例說，近日當地業界傳出有些台灣廠商，將半導體設備「提前報銷」之後，再轉售給中國廠商獲取利潤，這可能會是美方未來的關注方向之一。

位於台北的智庫，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真則告訴《BBC》說，她預見美國對於中國將會更加防備，不論是去風險或是脫鉤的戰略，將持續浮上台面。「而中國受到華為此次事件的激勵，更將全力衝刺半導體國產化的進程，對於突破美國科技的封鎖線也有所寄托與信心，並視華為麒麟9000S晶片為中國反攻的灘頭堡」。在中美持續在半導體戰場上激戰下，全球半導體產業的「不確定性」（uncertainty），將持續存在。

事實上，美中在半導體產業鏈上還有許多交集。美國科技諮詢公司（Moor Insights & Strategy） 高級分析師賽格（Ahsel Sag）告訴《BBC》說，譬如華為一直是美國科技大廠高通（Qualcomm）的大客戶，後者也曾經銷售5G技術給華為，直到今年初美國禁賣令發出後停止。華為與高通之間的技術關係，未來可能備受關注。

無論如何，華為新機引發的國際關注，似乎證實了一個已經分裂和高度區域化的全球半導體貿易格局到來。卡普裏告訴記者，在半導體領域的脫鉤時代已經來臨了，「並將更廣泛地影響美中之間複雜的經貿關係。」

華為Mate 60 Pro橫空出世

賽格解釋，此次華為新機最大的亮點該是5G數據機（modem）。這是考慮到華為已經近3年沒有在其手機中配備5G數據機了。

此外，劉佩真分析，根據各單位拆解Mate 60 Pro手機及麒麟9000S晶片，此次華為供應鏈該是以中芯國際以DUV機台利用多重曝光達到七奈米製程來為其代工。電源方面則有聖邦、南芯半導體，無線充電則是美芯晟與封測技術的長電科技：「整體而言，華為主要是透過迂迴的採購與生產。」

台灣南台科技大學朱岳中助理教授則告訴《BBC》，此次華為新機的最大賣點其實是衛星通訊。他表示，Mate 60 Pro是全球首款支援衛星通話的智慧型手機，這帶出兩個意義。首先是華為擺脫4G或5G的框架，採用衛星通訊，實測通訊速度更勝5G。他說，衛星通訊適用的電話並不稀罕，也不算貴，但體積通常較一般手機大，華為此款新機在於可以用標凖手機尺寸加入衛星電話功能。