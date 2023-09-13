日相岸田文雄內閣改組，傳友台派眾議員木原稔出任防衛相、女性閣員5人追平紀錄

日相岸田13日改組內閣，傳松野博一續任官房長官

（中央社）日本首相、自民黨總裁岸田文雄13日將啟動黨務及內閣人事改組。綜合日媒報導，目前傳出內閣官房長官松野博一及財務大臣鈴木俊一等閣員可望續任；自民黨內要職人事也大致底定。

綜合《日本放送協會》（NHK）、《日本經濟新聞》及朝日電視台等日媒報導，岸田13日上午將先進行自民黨黨務主管人事異動，之後舉行臨時內閣會議接受閣員請辭，預計下午進行內閣改組。

60歲的松野博一是千葉縣第3選區選出的眾議員，至今共當選8次，在黨內隸屬最大派閥「安倍派」。

松野在踏入政壇前曾擔任過公司職員，也曾進入松下政經塾，2000年首度當選眾議員。松野從2021年10月擔任內閣官房長官以來，負責因應日本國內外重大問題，對岸田來說，讓松野續任似乎有意穩定執政基礎。

經濟產業大臣西村康稔及經濟安全保障擔當大臣高市早苗，也傳出可望在這一波改組中留任現職。

岸田12日也跟執政聯盟的公明黨代表（黨主席）山口那津男會面，兩人就目前由公明黨籍議員齊藤鐵夫擔任的國土交通大臣一職進行商議。

山口會談後在首相官邸受訪時說，已向岸田表達了公明黨對內閣改組的要求，「接下來就委由首相判斷」。岸田表明希望人事安排能適才適所，也會考量整體平衡。

從前首相安倍晉三2012年執政以來，國土交通大臣一直由公明黨籍議員出任。山口強調對公明黨來說，國土交通大臣這個職位很重要。

不過，由於自民黨現任國會議員中，已經無人曾任國土交通大臣，因此黨內也有意見認為應從公明黨手中「奪回」這個職位。

而在黨務人事部分，傳出自民黨副總裁（副主席）麻生太郎、幹事長茂木敏充及政務調查會長萩生田光一，都可望續任現職。

至於現任選舉對策委員長森山裕則傳出可能接任總務會長，其遺缺則由組織運動本部長小淵優子接任。因此，黨內4大一級主管及副總裁人事已大致底定。

自民黨12日上午9時30分左右起，在中央黨部舉行黨務一級主管會議，與會人士包括岸田等人。會中決定，有關將於13日將進行的黨務主管人事異動，將全權委由岸田主導。

岸田在會中說明，從他2021年10月擔任首相以來，不斷致力烏克蘭情勢及物價高漲等各項課題。

他說，兩年來雖然已在經濟及外交方面獲得一定成果，但為了跨越時代轉折點將日本的安全與繁榮傳承給下一代，包括人口減少問題在內，要跟民眾共同努力的問題堆積如山，「日本正面臨關鍵時刻」。

岸田說，為了以政府及自民黨的全力解決刻不容緩的課題，「這次將進行黨務主管人事及內閣人事異動」。

岸田內閣將改組，友台眾議員木原稔內定防衛大臣

日本首相、自民黨總裁岸田文雄13日將進行黨務及內閣人事改組。日媒報導，「日華議員懇談會」事務局長木原稔將首度入閣，擔任防衛大臣。今年7月中旬，一場有關台海危機兵棋推演時，他就扮演防衛大臣一角。

日媒報導，岸田內閣13日改組，現年54歲的眾議員木原稔將首度被延攬入閣，擔任防衛大臣（國防部長）。木原稔也擔任對台灣相當友好的日本跨黨派國會議員組織「日華議員懇談會」事務局長。

木原今年7月15日、16日日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦的台海危機兵棋推演時，扮演防衛大臣的角色。這場兵棋推演是台灣首度獲邀參加。

在會後的記者會，扮演日本防衛大臣的木原被《中央社》記者問及，台美日何時才可能成立安保對話機制的問題時表示，日美有同盟關係，最大的問題是日台之間的關係。

他說，日本與無邦交的台灣有透過「日華議員懇談會」與台灣進行國會議員之間，甚至是與台灣的政府交流，但那不是與日本官方交流。

他坦言，日美台制訂對話機制很重要，須尋求適當的時機制訂，目前大家先對這問題抱持關注，形成意識。

木原7月4日從沖繩與那國島隨同立法院長游錫堃搭船到台灣。此外，木原7月8日參加執政黨自民黨與安倍家族在東京增上寺合辦，紀念前首相安倍晉三逝世一週年的法會後，對《中央社》等台媒說：「方才法會結束，我從增上寺走出來，覺得自己心情尚未整理好，但今天就此告一段落，明天起我要為實現安倍的遺志繼續努力。」

被《中央社》問及中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅7月6日批評，日本有人鼓吹「台灣有事就是日本有事」是很荒謬及危險，對此，木原表示，「台灣有事就是日本有事」的說法是安倍在演說中所說，安倍說的是事實，事實就是那樣。他相信此言論讓很多台灣人民受到鼓舞，且也貼近台灣人民感受。

木原認為安倍關懷台灣人民，才提出那樣的主張，那主張不應遭受批評，已故者所說的話，應該予以尊重才對。

木原1969年8月12日出生於熊本縣熊本市，畢業於早稻田大學教育學部（系）後，任職於日本航空公司，2004年離職。2005年他從自民黨神奈川政治大學校第9期結業，經自民黨的選考會，從17名報名者當中被選為熊本1區支部長；同年9月成為第44屆眾議員選舉熊本1區候選人，輸給民主黨候選人松野賴久，但在比例九州區復活當選。

2009年第45屆眾議院選舉輸給松野，未能在比例區復活而落選。2012年第46屆眾議員選舉，擊敗轉為加入日本維新會參選的松野，在熊本1區當選眾議員。

木原2013年就任防衛大臣政務官，2014年擔任自民黨青年局長，同年12月在眾議院選舉第3度當選。2016年就任為財務副大臣（在任天數793天，是當時最長紀錄），2017年在第48屆眾議院選舉時獲得農業、建設等約200個團體的推薦，第4度當選眾議員。