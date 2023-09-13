2023蘋果發表會：iPhone 15系列全換Type-C與動態島、Apple Watch支援雙擊手勢、AirPods Pro無線充電支援MagSafe
我們想讓你知道的是
要說本次購買iPhone 15 Pro最重要的理由之一就是更新鈦金屬外殼，連同4種顏色都更新為黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬4種顏色。鈦金屬材質使得iPhone 15 Pro具有髮絲紋的紋理、更圓滑的邊角以及更細的邊框。另外鈦金屬的硬度使得機身更加強韌，這次蘋果使用等級5的鈦金屬，打造出目前為止最輕量的iPhone Pro系列。
文：Atticus、Tandee、Chevelle.fu、討喜小姐、Zero圈圈
2023年蘋果iPhone發表會推出iPhone 15系列，正式導入Type-C介面取代過往的Lightning。其中，iPhone 15與iPhone 15 Plus加入了去（2022）年專屬於iPhone 14 Pro系列的動態島功能，並且強化相機配備，主鏡頭規格再升級。
而在iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max方面，本次更新了iPhone 15 Pro系列的外殼設計，採用鈦金屬材質使得機身更加強韌，也讓外觀別具質感。其他更新還有搭載全新S9 SiP晶片的Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等。
iPhone 15 Pro和Pro Max有感更新 鈦金屬機身、動作按鈕功能更多、A17 Pro處理器和最高5倍光學變焦鏡頭
本次蘋果發表了旗艦版的iPhone 15 Pro手機，分別是6.1吋的iPhone 15 Pro和6.7吋的iPhone 15 Pro Max。除了相機鏡頭和尺寸以外，iPhone 15 Pro都具有鈦金屬外殼、右側按鈕動作按鈕、A17 Pro處理器以及48MP畫素相機3大更新內容，當然連接埠也都更新成支援USB 3.0規格的USB Type-C接口。
iPhone 15 Pro全面更新4色鈦金屬外殼
要說本次購買iPhone 15 Pro最重要的理由之一就是更新鈦金屬外殼，連同4種顏色都更新為黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬4種顏色。鈦金屬材質使得iPhone 15 Pro具有髮絲紋的紋理、更圓滑的邊角以及更細的邊框。另外鈦金屬的硬度使得機身更加強韌，這次蘋果使用等級5的鈦金屬，打造出目前為止最輕量的iPhone Pro系列。
最重要的是，因為本次外觀質感和先前的iPhone Pro大有不同，所以換新機實他人更容易辨別這是最新款的iPhone Pro。
iPhone 15 Pro的最強心臟：A17 Pro晶片
A17 Pro晶片是目前首款3奈米製程的處理器整合晶片組，除了強調CPU、神經網路晶片和GPU都比以往的晶片組更快速以外，A17 Pro這次強調支援Ray Tracing光線追蹤，讓玩家可以在iPhone 15 Pro上玩家用遊戲主機等級的大作遊戲，包括《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》遊戲。
除了遊戲效能以外，A17 Pro晶片加上USB 3.0的超快傳輸速度，得以實現4K 60fps的HDR影片輸出，也能完成在攝影棚拍片完直傳後製主機的協作能力。
更強大的攝影鏡頭：4800萬畫素鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭
鏡頭的更新通常是Pro系列的重點項目，這次搭載的4800萬畫素鏡頭讓使用者可以在24mm、28mm和35mm共3種焦段中變換。望遠的部分，iPhone 15 Pro可以提供最高3倍光學變焦，iPhone 15 Pro Max則可以提供到5倍光學變焦。如果你選擇iPhone 15 Pro Max的話，將可以得到微距、13mm、24mm、28mm、35mm、48mm和120mm共7種焦段變化的照片。
除此之外，iPhone 15 Pro還能拍出空間照片和空間影片，配合蘋果的VR裝置Apple Vision，可以得到最棒的畫面體驗效果。
動作按鈕實現多重功能
和以往iPhone不同的地方是，原本切換響鈴和靜音的按鍵，現在升級成「動作按鈕」，可以在不同情境下有不同功能，例如快速取用相機和手電筒、啟動語音備忘錄或者直接呼叫出捷徑，等於讓單一按鈕的功能多樣化。
蘋果A17 Pro處理器特色介紹：GPU首次支援硬體光追、具備USB 3.0 10Gbps傳輸規格
蘋果在iPhone 15 Pro系列採用新一代A17 Pro處理器，對蘋果iPhone而言A17 Pro是具有突破性的一個世代，除了採用台積電新一代3nm製程以及可預期的效能增長，A17 Pro更是蘋果首度在自研GPU加入硬體光線追蹤架構，同時也支援USB 3.0 10Gbps規格，結合使用更為通用的USB Type-C規格，使有線傳輸的性能較Lightning世代大幅提升。
延續蘋果A系列處理器2+4 CPU傳統，性能核與節能核皆有所突破
A17 Pro延續蘋果A系列處理器以2性能核搭配4節能核的6核組合，不過蘋果強調性能核架構改善分之預測器，並具備更廣的解碼與執行引擎，效能較A17 Bionic高出10%，而節能核則相對競爭對手的節能核有著3倍的能耗效能比，為目前最節能的行動CPU。同時A17 Pro的16核神經引擎較A16 Bionic提升2倍性能，此外也同樣具備包括ProRes邊解碼器、ProDisplay引擎與AV1編碼器等硬體多媒體引擎。
首款支援USB 3.0 10Gbps控制器的A系列處理器
過往受限Lightning的規格僅相容USB 2.0，故蘋果的A系列處理器的USB控制器都維持在USB 2.0規格；然而隨著iPhone 15 Pro系列採用USB Type-C，考慮到iPhone 15 Pro系列定位在具備內容創作的生產力設備，將會是影音內容的重要產生工具，A17 Pro也成為第一款支援USB 3.0 10Gbps控制器的A系列處理器，較Lightning介面的有線傳輸速度提升達20倍，同時在顯示輸出也能達到4K 60P HDR的表現。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約