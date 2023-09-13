2023蘋果發表會：iPhone 15系列全換Type-C與動態島、Apple Watch支援雙擊手勢、AirPods Pro無線充電支援MagSafe

文：Atticus、Tandee、Chevelle.fu、討喜小姐、Zero圈圈

2023年蘋果iPhone發表會推出iPhone 15系列，正式導入Type-C介面取代過往的Lightning。其中，iPhone 15與iPhone 15 Plus加入了去（2022）年專屬於iPhone 14 Pro系列的動態島功能，並且強化相機配備，主鏡頭規格再升級。

而在iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max方面，本次更新了iPhone 15 Pro系列的外殼設計，採用鈦金屬材質使得機身更加強韌，也讓外觀別具質感。其他更新還有搭載全新S9 SiP晶片的Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2等。

iPhone 15 Pro和Pro Max有感更新 鈦金屬機身、動作按鈕功能更多、A17 Pro處理器和最高5倍光學變焦鏡頭

本次蘋果發表了旗艦版的iPhone 15 Pro手機，分別是6.1吋的iPhone 15 Pro和6.7吋的iPhone 15 Pro Max。除了相機鏡頭和尺寸以外，iPhone 15 Pro都具有鈦金屬外殼、右側按鈕動作按鈕、A17 Pro處理器以及48MP畫素相機3大更新內容，當然連接埠也都更新成支援USB 3.0規格的USB Type-C接口。

iPhone 15 Pro全面更新4色鈦金屬外殼

要說本次購買iPhone 15 Pro最重要的理由之一就是更新鈦金屬外殼，連同4種顏色都更新為黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬4種顏色。鈦金屬材質使得iPhone 15 Pro具有髮絲紋的紋理、更圓滑的邊角以及更細的邊框。另外鈦金屬的硬度使得機身更加強韌，這次蘋果使用等級5的鈦金屬，打造出目前為止最輕量的iPhone Pro系列。

最重要的是，因為本次外觀質感和先前的iPhone Pro大有不同，所以換新機實他人更容易辨別這是最新款的iPhone Pro。

Photo Credit: Apple iPhone 15 Pro共4種鈦金屬色系，不論購買哪種色系都讓人知道你擁有的是最新版的iPhone 15 Pro。

iPhone 15 Pro的最強心臟：A17 Pro晶片

A17 Pro晶片是目前首款3奈米製程的處理器整合晶片組，除了強調CPU、神經網路晶片和GPU都比以往的晶片組更快速以外，A17 Pro這次強調支援Ray Tracing光線追蹤，讓玩家可以在iPhone 15 Pro上玩家用遊戲主機等級的大作遊戲，包括《Resident Evil Village》、《Resident Evil 4》、《Death Stranding》和《Assassin’s Creed Mirage》遊戲。

除了遊戲效能以外，A17 Pro晶片加上USB 3.0的超快傳輸速度，得以實現4K 60fps的HDR影片輸出，也能完成在攝影棚拍片完直傳後製主機的協作能力。

Photo Credit: Apple 有著A17 Pro整合晶片組和USB 3.0超快傳輸速度，專業影像工作者可以實現直拍直傳後製電腦的協作方式。

更強大的攝影鏡頭：4800萬畫素鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭

鏡頭的更新通常是Pro系列的重點項目，這次搭載的4800萬畫素鏡頭讓使用者可以在24mm、28mm和35mm共3種焦段中變換。望遠的部分，iPhone 15 Pro可以提供最高3倍光學變焦，iPhone 15 Pro Max則可以提供到5倍光學變焦。如果你選擇iPhone 15 Pro Max的話，將可以得到微距、13mm、24mm、28mm、35mm、48mm和120mm共7種焦段變化的照片。

除此之外，iPhone 15 Pro還能拍出空間照片和空間影片，配合蘋果的VR裝置Apple Vision，可以得到最棒的畫面體驗效果。

Photo Credit: Apple 透過iPhone 15 Pro Max可以得到7種拍攝的焦段，從微距到超廣角都有。

Photo Credit: Apple 透過iPhone 15 Pro，為人生重要事件拍出具有臨場感的空間影像，配合Apple Vision觀看能更身歷其境。

Photo Credit: Apple 1200萬畫素的廣角鏡頭可以拍出13mm的廣角畫面。

Photo Credit: Apple iPhone 15 Pro Max支援最高5倍光學變焦，有如搭載1顆120mm的鏡頭。

動作按鈕實現多重功能

和以往iPhone不同的地方是，原本切換響鈴和靜音的按鍵，現在升級成「動作按鈕」，可以在不同情境下有不同功能，例如快速取用相機和手電筒、啟動語音備忘錄或者直接呼叫出捷徑，等於讓單一按鈕的功能多樣化。

Photo Credit: Apple 雖然需要多一點設定學習，不過讓單一按鈕有多重功能，讓iPhone Pro使用上更有變化了。

Photo Credit: Apple iPhone 15 Pro將於9月15日開放預訂，22日正式開賣，iPhone 15 Pro 128GB版本要價36900元；iPhone 15 Pro Max 256GB要價44900元，以上更高容量價格也為之提升。

蘋果A17 Pro處理器特色介紹：GPU首次支援硬體光追、具備USB 3.0 10Gbps傳輸規格

蘋果在iPhone 15 Pro系列採用新一代A17 Pro處理器，對蘋果iPhone而言A17 Pro是具有突破性的一個世代，除了採用台積電新一代3nm製程以及可預期的效能增長，A17 Pro更是蘋果首度在自研GPU加入硬體光線追蹤架構，同時也支援USB 3.0 10Gbps規格，結合使用更為通用的USB Type-C規格，使有線傳輸的性能較Lightning世代大幅提升。

延續蘋果A系列處理器2+4 CPU傳統，性能核與節能核皆有所突破

A17 Pro延續蘋果A系列處理器以2性能核搭配4節能核的6核組合，不過蘋果強調性能核架構改善分之預測器，並具備更廣的解碼與執行引擎，效能較A17 Bionic高出10%，而節能核則相對競爭對手的節能核有著3倍的能耗效能比，為目前最節能的行動CPU。同時A17 Pro的16核神經引擎較A16 Bionic提升2倍性能，此外也同樣具備包括ProRes邊解碼器、ProDisplay引擎與AV1編碼器等硬體多媒體引擎。

Photo Credit: Apple A17 Pro維持2+4 CPU，不過無論大核或小核都有進一步提升。

Photo Credit: Apple 16核神經引擎的性能較A16 Bionic提升2倍。

Photo Credit: Apple 多媒體引擎當然也不能少。

首款支援USB 3.0 10Gbps控制器的A系列處理器

過往受限Lightning的規格僅相容USB 2.0，故蘋果的A系列處理器的USB控制器都維持在USB 2.0規格；然而隨著iPhone 15 Pro系列採用USB Type-C，考慮到iPhone 15 Pro系列定位在具備內容創作的生產力設備，將會是影音內容的重要產生工具，A17 Pro也成為第一款支援USB 3.0 10Gbps控制器的A系列處理器，較Lightning介面的有線傳輸速度提升達20倍，同時在顯示輸出也能達到4K 60P HDR的表現。