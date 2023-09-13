112年國防報告書：中共對台威脅篇幅大增；借鏡俄烏戰爭，建軍原則新增分散式指管

112年國防報告書，延伸防衛縱深建構社會防禦韌性

（中央社）國防部昨（12）日公布112年國防報告書指出，將秉持「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想，向外延伸防衛縱深，向內建構社會防禦體系及社會韌性。今年並首度增加「有聲書」及「國防小教室」，強化民眾國防知識。

國防部昨天公布「民國112年國防報告書」，同時這也是俄烏戰爭、中共對台軍演後的首本國防報告書（上一次發行為110年），格外受到重視。

軍方為順應多元閱讀潮流趨勢，首度在KKbox、Podcast、Spotify等平台推出有聲書版本，更首次加入「國防小教室」，例如告訴民眾什麼是「防空識別區」（ADIZ）、海峽中線等知識。

對照110年國防報告書，當年的重點為中共對台的灰色地帶威脅及認知作戰，今年的重點，除了深化既有內容外，也強化美澳日等友盟國家應對中共的舉措，並進一步敘述中共軍力發展對台威脅等內容，同時扣合每當台灣有重大外交突破時，中共便實施對台軍演等重大事件。

此外，由於台灣近年歷經後備改革，以及明年1月將恢復1年期義務役，報告書此次也完整說明其內容，並敘述「全民國防體系」，如主戰、守備、民防等部隊體系細節。

國防報告書指出，國軍依「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導。在防衛固守方面，致力強化國防戰力與韌性、建構完整不對稱戰力、提升戰力防護成效，並結合全民防衛總體力量，強化作戰持續力，確保關鍵基礎設施安全，達戰略持久目標。在面對中共灰色地帶模式侵擾，國軍強化聯合情監偵作為，並同步調修相關處置規定，依據衝突光譜概念，策定各階段應對行動，以反制敵新常態威懾，確保國家安全。

在重層嚇阻方面，國防報告書指出，將以不對稱作戰思維，就敵情變化加強戰術戰法研究，利用海峽天塹及地理環境，構築多層次防禦縱深，向外延伸打擊範圍，向內凝聚聯合戰力，打亂敵作戰節奏，增加敵多重失敗風險，嚇阻其不敢輕啟戰端。

若敵人仍執意進犯，則依「整體防空、聯合截擊、聯合國土防衛」作戰進程，對敵實施反制、重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，迫使敵犯台失敗。

報告書提到，台灣因位處於第一島鏈關鍵位置，於美國近年與各盟國合作整合性嚇阻力量與印太防衛態勢中，扮演重要戰略地位；將持續透過軍事交流，強化作戰互通性並結合區域聯防機制，與友好夥伴共同因應中共威脅及挑戰。

縱深防衛方面，國軍依當前防衛作戰構想並汲取俄烏戰爭經驗，作戰全程藉高度機動、疏散、隱蔽、複式備援與分層指揮，確保指管監偵能量及戰力完整，運用「避其鋒、擊其弱」不對稱作戰思維，待敵進犯徵候明確，先制打擊敵犯台部隊作戰集結能量及關鍵節點，以破壞敵作戰節奏並遲滯其行動進程，另結合美印太戰略部署，向外拓展防衛空間。

在敵航渡脆弱階段，有效發揮海峽天塹優勢，運用具備適航韌性高效能艦艇、機動飛彈車及無人載具等「機動、遠距、精準」制敵手段，再次重層削弱敵戰力。

國防報告書指出，為彌補國土防衛縱深不足，國軍在既有的濱海與灘岸防衛戰力基礎上，積極整建籌獲「機動、小型、人攜式及智慧（AI）」武器裝備及無人機暨其防禦系統，希望快速提升嚇阻敵侵略不對稱關鍵戰力，並搭配灘岸阻絕、善用守備區地形、地物、地貌、鄉鎮、建物及重要目標防護等防衛作戰手段，形成重層縱深反擊能力，以增加防衛密度，迫使敵犯台失敗。

此外，透過義務役役期調整、精進軍事訓練，強化守備部隊戰力，並藉由後備改革，推動各項備戰精進措施，厚植「即時動員、即時作戰」後備部隊戰力，達成強化固守韌性與戰略持久目標，實踐「防衛固守，重層嚇阻」軍事戰略指導。

國防部長邱國正撰寫序言指出，「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，過去2年，中共以灰色地帶威脅手段改變台海現狀，讓軍事壓迫襲擾成為「新常態」，但國軍也相應推動「強化全民國防兵力結構調整方案」、「精進後備改革」、「海空戰力提升特別預算」等重大國防施政，秉持「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想，向外延伸防衛縱深，向內建構社會防禦體系及社會韌性，以創新不對稱的思維，針對共軍犯台可能的行動脆弱處，建立整體可恃戰力。

圖片來源：112年國防報告書

112年國防報告書出爐，中共對台威脅篇幅大增

（中央社）國防部昨天公布112年國防報告書，這也是歷經中共對台軍演及俄烏戰爭後的首份報告書，相對上一次的110年版，涉及中共對台威脅頁數大幅增加，同時詳述美日等友盟國家的態度，對外傳達中共舉措已衝擊區域和平穩定。

國防部昨天公布「民國112年國防報告書」，同時這也是俄烏戰爭、中共對台軍演後的首本國防報告書（上一次發行為110年），格外受到重視；這份報告書，共區分為5個篇章，分別為「區域情勢」、「國防戰力」、「政策興革」、「國防治理」、「榮耀傳承」。

對照110年國防報告書，因應印太地區快速變化，今年報告書在區域情勢篇章中，詳實敘述美國、日本、韓國、東南亞、印度、澳洲等區域友盟國家為應對中共所採取的相對應措施外，更刊載美軍西太平洋基地部署的示意圖，並羅列中、美、北韓、澳洲、日本、韓國的飛彈預估射程。

涉及中共對台威脅的頁數，相較108年11頁、110年10頁，112年報告書成長至19頁。將「中共各型飛彈打擊範圍示意圖」、「中共當面沿海機場擴建示意圖」（惠安、龍田、漳州機場）及各軍種發展狀況納入；同時延續並深化110年報告書中「灰色地帶威脅、認知作戰」重點。