【專訪】環境部長薛富盛：碳費費率擬考量CPI避免「綠色通膨」，談四接環評爭議「尊重意見但不應杯葛」

薛富盛：碳費費率擬納CPI考量，避免綠色通膨

（中央社）產業關切台灣2025年開徵碳費，環境部長薛富盛12日表示，消費者物價指數（CPI）可能會納入費率考量，以避免引發物價波動，形成「綠色通膨」，不排除朝向漸進式調高；但他仍強調碳費還是由碳費審議委員會來決定。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）在2026年徵收，俗稱「碳關稅」，要申報的外國產品若在生產國已經實際繳交碳費就可以折抵。台灣2025年徵收碳費可銜接CBAM的時間，環境部日前表示，目前規劃2024年的碳排放量作為基準計算，2025年實際收費。

至於碳費要怎麼訂，環境部長薛富盛12日接受《中央社》專訪時表示，不會從單一指標就訂出一個價格，但是消費者物價指數（CPI）可能會納入考量，不希望開徵碳費後，就造成物價的波動，變成「綠色通膨」。

薛富盛提到，每噸碳費高於10美元（約新台幣320元）是必然，且未來將朝向漸進式調高，希望每2年檢討一次碳費費率；他強調碳費還是由審議委員會決定，會有配套的措施，衡量各因素後，讓他們決定。

薛富盛認為，台灣許多產業之前的確沒有考量過，以為排碳沒有費用；但事實上不只是產業，也必須要讓一般民眾了解，過去就是沒有考量到代價，因此現在必須要嚴肅去面對。

他也重申，不同的產業角度不同，但碳費一定會是讓各界都可以接受的範圍，不會對產業發展、民生造成太大的衝擊。

除了碳費，企業界現在也對碳權交易制度感到焦急。薛富盛說，能夠理解企業的心態，目前仍在催生碳權交易的子法。

薛富盛舉例，台灣在碳權交易部分也有參考新加坡，但不會完全一樣，因為新加坡的產業型態與台灣不同，新加坡以商業為主，台灣有很多製造業，衝擊也會更大。

此外，薛富盛說，台灣是自由交易的市場，有些握有碳權的人可能會惜售；若大家都不願意交易，代表背後一定有原因，可能就會透過政策或激勵誘因，讓業者認知若一直保有碳權，可能未來的價值就不會那麼高，讓業者願意釋放。

薛富盛舉例，可能讓企業保留一段時間，過期就失去效力，避免減碳停滯；至於這段時間要多久，都還在討論。

薛富盛也將眼光放遠，他非常支持國際合作，台灣與東南亞的關係密切，若印尼、馬來西亞也能提供碳權，多邊合作就會達到互利。

他解釋，例如馬來西亞、印尼有棕櫚樹，目前也有製成生質碳，很可能未來就有使用的價值，這部分就可透過商業合作，善用這些資源。

Photo Credit: 中央社 對於環境部環評審議機制未來將面臨如四接等的爭議案件，環境部長薛富盛12日接受中央社專訪時表示， 在民主社會可以有從不同角度的不同看法，但應有科學證據、依據作為背後支持，並遵循會議程序。中央社記者王騰毅攝 112年9月12日

四接環評爭議，薛富盛：尊重意見但不接受杯葛

（中央社）重大環評案件如三接案、四接案，常遭杯葛而停擺，環境部長薛富盛上任後面對四接案，12日他說，尊重意見表達，但若只因看法不同就要杯葛或對著環評委員直播，「無法接受」。

環保署（現已改制環境部）環評審議運行多年，從台塑六輕四期擴廠環差案、深澳電廠更新改建環差案、中油觀塘第三天然氣接收站環差案（三接），到基隆協和電廠改建及興建天然氣接收站（四接）等爭議案件，環評會議常成為各方角力場域，不時遭杯葛而流會或中斷。

薛富盛8月22日接掌首任環境部長，將面臨如四接等的爭議案件，如何在不同意見中確保環評會議順利進行，薛富盛接受《中央社》專訪時表示，在民主社會可以有從不同角度的不同看法，但應有科學證據、依據作為背後支持，並遵循會議程序。

薛富盛表示，所有開發案都必須經過環評程序，這過程任何人都可以表達意見，但審查必須尊重制度，不應該只因個人意見不同或是委員表達不符合自己看法就要杯葛會議，「沒辦法接受」，民主社會應有法治概念。

「我做事情經常以同理心看待」，薛富盛說，若杯葛者是會議主席，應也無法接受參加會議的人這樣挑戰自己，既然是開會就會有開會的規則，一定會有表達意見的時間跟機會，大家必須先認同，否則就進行不下去了。

薛富盛也強調，希望大家都可以依照議事規則來進行，「你可以表達你的意見、希望列入會議紀錄都可以」，但不應該去杯葛或者用近距離直播給環評委員壓力，「環評不是綜藝節目」。

面對NGO環保團體，薛富盛也自認，「對不同意見的包容性滿大的」，會尊重不同意見並傾聽，若時間許可的話，也不排除會與NGO團體對談。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀