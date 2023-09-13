112年國防報告書：因應印太戰略及武器籌獲，微調作戰戰略；「福建號」是中共走向遠洋海軍象徵

學者：因應印太戰略及武器籌獲，國軍微調作戰戰略

（中央社）112年國防報告書昨（12）日公布，擔任諮詢審議委員的學者分析，國軍「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略構想未變，但微調「作戰戰略」，加入向外延伸防衛縱深及建構國家韌性，目的是因應美印太戰略、配合武器籌獲。

國防部昨天公布「民國112年國防報告書」，這是俄烏戰爭爆發、中共對台軍演後首次公布國防報告書（前次於110年公布），格外受到重視。

外界關注在區域情勢改變下，國軍的軍事戰略是否調整，根據國防部長邱國正在報告書序言提到，「國軍秉持『防衛固守、重層嚇阻』軍事戰略構想，向外延伸防衛縱深、向內建構全社會防禦體系及國家韌性」，代表「軍事戰略」未改變，但「作戰戰略」的細節稍加微調。

報告書第二篇章「國防戰力」第三節「軍事戰略」中，提到「防衛固守，確保國土安全」與「重層嚇阻，結合區域聯防」2大作戰戰略。

防衛固守部分，為確保台灣足以應對外在軍事威脅，因此致力強化國防戰力與韌性、建構完整不對稱戰力、提升戰力防護，結合全民防衛總體力量，強化作戰持續力。

重層嚇阻以不對稱作戰思維，就敵情變化加強戰術戰法研究，利用海峽天塹及地理環境，構築多層次防禦縱深，向外延伸打擊範圍，以打亂敵軍作戰節奏、增加多重失敗風險，嚇阻其不輕啟戰端。

擔任112年報告書諮詢審議委員的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑接受《中央社》訪問分析，國軍整體戰略仍以「防衛固守及重層嚇阻」為主，但具體的防禦戰術，則隨著國軍即將籌獲新的武器儎台，以及面臨國際局勢變化及共軍實力更迭，進行機動調整與改變。

林穎佑指出，國防報告書這類政府發行的國防文件，有「外交」及「指導性」兩個重要目的，不僅對內溝通，也必須讓國際知道「國軍在做什麼、改變了什麼」，且在俄烏戰爭、中共軍演後，全世界都在看台灣的態度與實際作為，因此對於中共威脅、國防戰力、制度改革等內容均有大幅增加。

同樣擔任報告書諮詢審議委員的國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲接受《中央社》訪問時持相同看法，軍事大戰略未改變，但針對威脅樣態，軍方調整「作戰戰略」，類似刺蝟、小鋼炮概念，並給予各軍種作戰目標，進而據此演練，因此相關構想可從近次演習或制度革新上可觀察得到。

蘇紫雲分析，在作戰戰略階層可概分4個重點，分別是「戰力保持」、「戰術反制」、「友盟合作爭取縱深」、「外線作戰決勝」，透過備援及複式系統確保指揮不中斷，結合美國印太戰略向外拓展防衛空間，同時發揮海峽地理優勢，運用高效能艦艇、機動飛彈車及無人載具等機動、遠距能力精準制敵。

國防部：福建號是中共走向遠洋海軍象徵，須積極應對

（中央社）民國112年國防報告書昨天公布，繪製中共航空母艦「福建號」，並介紹基本諸元。國防部表示，福建號為中國第一艘平板式航艦，為走向遠洋海軍的規劃，也代表國軍必須積極應對此重大威脅。

國防部昨天公布「民國112年國防報告書」，同時這也是俄烏戰爭、中共對台軍演後的首本國防報告書（上一次發行為110年），格外受到重視。

中共對台文攻武嚇不斷，目前解放軍除了現有遼寧號、山東號航空母艦外，預料中共第3艘航艦「福建號」不久將來下水並成軍後，將成台灣的威脅。

在此次國防報告書中，國防部在第一篇章「區域情勢」中，也繪製福建艦，並簡介其性能，包括航速約30至31節、可搭載約40架艦載機。但媒體好奇，為何沒有將山東號、遼寧號納入。

國防部情次室助理次長黃文啓少將指出，遼寧號與山東號為滑跳甲板，飛機起降重量勢必較低、航程也短，而福建號則是中國第一艘平板式航艦，為共軍將走向遠洋海軍的規劃，因此代表國軍必須積極應對此重大威脅，並將其凸顯在報告書中。

圖片來源：112年國防報告書 112年國防報告書昨天公布，繪製中共航空母艦「福建號」，並介紹基本諸元。

拜登稱中國無力攻台，國防部：不會因此放鬆戒備

（中央社）美國總統拜登指出，中國經濟動盪，不會侵台。國防部昨天表示，國軍還是要做好最完整準備，不能因國外政要發言，而放鬆戒備；外交部亦指出，與其臆測是否攻台，不如做好準備，讓中國不敢輕舉妄動。

國防部昨天公布民國112年國防報告書，內文提到，中共大幅擴張軍事力量，挑戰區域平衡，頻繁於區域內進行軍事活動，主要為針對性軍演與灰色地帶襲擾，並強化反介入/區域拒止（A2/AD）能力，擴增南海艦隊數量與航空母艦編隊執行遠海長航訓練等作為，積極在台海、東海、南海等第一島鏈以西關鍵區域投射海空兵力。

針對美國總統拜登指出，中國經濟動盪，不會導致中國侵略台灣的說法，國防部參謀本部情次室助理次長黃文啓少將指出，過去中國的確面臨經濟成長遲緩的窘境，但中國近年國防預算仍大幅成長並持續擴張軍備，因此國軍還是要做好最完整準備，不能因國外政要的發言，而放鬆對中共的戒備。

外交部發言人劉永健今天在外交部記者會也針對同一議題強調，與其臆測中國是否攻台、或何時攻台，政府的政策很清楚，就是強化自我防禦能力，做好準備，讓中國了解發動戰爭的代價非常高，而不敢輕舉妄動。

劉永健強調，國軍1年365天都在準備，「我們料敵從寬、做好準備」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航