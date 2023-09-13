前新竹市文化局長錢康明：高虹安好友「談事情」有錄音，要脅我朋友請我別再爆料

錢康明：高虹安好友談事情有錄音，要脅我朋友請我別再爆料

（中央社）前新竹市文化局長錢康明12日再爆料，朋友被叫去「談事情」時被錄音，並遭要脅「請我收手」，否則有人「讓我的朋友吃不完兜著走」。

錢康明11日在臉書（Facebook）發文稱新竹市長高虹安的「好朋友」常找市府幕僚「談事情」。他12日在臉書再爆料指出，如果沒有運籌帷幄、遊刃有餘的長才，就好好發揮自己的專業能力找一份工作。並反問，高虹安擔任立委時，面對如此行徑的部長或院長，會輕易放過嗎。

錢康明提醒，曾經和某人「談過事情」的各位，某人真的「有錄音」，11日晚間有被錄音的朋友「請我收手」，不然就公開錄音檔，讓朋友吃不完兜著走。錢康明說，只要有第一次，就會被掐住脖子一輩子。

錢康明指出，「竟然用我的朋友來要脅我」，本來想說該告一段落了，現在只好繼續。

錢康明在一個多小時之後，又在臉書分享一篇有關高虹安12日接受媒體訪問的報導連結，並稱「新竹市跨年晚會的事，說謊！說謊！說謊！明天中午12：00見。」

錢康明11日在臉書發文，指高虹安的「好朋友」常在外面找市府幕僚「談事情」。對此，李忠庭11日晚間發聲明表示，是與錢康明對新竹市跨年晚會活動音樂方面相互聊天及討論，強調無私下喬事情。

對此，截至記者發稿前，新竹市府無回應。

高虹安涉豪宅爭議，綠議員：有住戶看到仍住在裡面

新竹市長高虹安涉住豪宅引發爭議，民進黨新竹市議員楊玲宜12日說，市府發聲明稱高虹安住在市區的屋齡15年大樓，但有住戶看到高虹安住在回建築，甚至保時捷仍停放在停車場。

對此，新竹市政府發言人徐千晴向《中央社》記者表示，相關說明如同前幾日的回應，高虹安確實住在新竹市區的大樓，請民進黨議員不要再跳針，也期盼外界不要以訛傳訛。

民進黨新竹市議員楊玲宜12日在電視節目上表示，有關高虹安搭名車、住豪宅爭議，新竹市府發出的聲明稿都無法讓民眾接受，明顯是為了要解釋一個謊言，用更多謊言來解釋不合理的事。

楊玲宜說，市府近日發布的聲明稱，高虹安住在新竹市區屋齡15年的社區大樓，但有住戶稱高虹安這週仍住在「回建築」，且日前市府稱是友人協助載送高虹安跑行程的名車保時捷也停在地下停車場，許多市民對高虹安慣性說謊已不以為然。

楊玲宜認為，被指為高虹安男友的李忠庭在新竹市府沒有一官半職，但卻被爆料他指揮市長室秘書，甚至干預市府的活動標案，這樣的行為對高虹安來說，不是斷點、不是防火牆，基本上就是白手套，2人共享市長權力。

楊玲宜說，高虹安與李忠庭似乎知道會遇到什麼質疑，因此設了斷點，根本目無章法，是在玩火，且很快就會引火自焚。

民進黨新竹市議員劉康彥向《中央社》記者表示，高虹安在面對諸多爭議，都是先撇清、否認，然後搬出新的解釋後，又會打臉原先的說法，可見她從頭到尾都沒有要嚴肅且誠實面對外界質疑。

劉康彥說，已許多新竹市民認為，高虹安每天忙著這些涉貪的事，在事情被踢爆後，又要花心思去解釋、閃避，怎可能好好處理市政，對高虹安率領的市政已出現質疑及不信任。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航