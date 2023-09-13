前新竹市文化局長錢康明：高虹安好友「談事情」有錄音，要脅我朋友請我別再爆料
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錢康明提醒，曾經和某人「談過事情」的各位，某人真的「有錄音」，11日晚間有被錄音的朋友「請我收手」，不然就公開錄音檔，讓朋友吃不完兜著走。錢康明說，只要有第一次，就會被掐住脖子一輩子。錢康明指出，「竟然用我的朋友來要脅我」，本來想說該告一段落了，現在只好繼續。
錢康明：高虹安好友談事情有錄音，要脅我朋友請我別再爆料
（中央社）前新竹市文化局長錢康明12日再爆料，朋友被叫去「談事情」時被錄音，並遭要脅「請我收手」，否則有人「讓我的朋友吃不完兜著走」。
錢康明11日在臉書（Facebook）發文稱新竹市長高虹安的「好朋友」常找市府幕僚「談事情」。他12日在臉書再爆料指出，如果沒有運籌帷幄、遊刃有餘的長才，就好好發揮自己的專業能力找一份工作。並反問，高虹安擔任立委時，面對如此行徑的部長或院長，會輕易放過嗎。
錢康明提醒，曾經和某人「談過事情」的各位，某人真的「有錄音」，11日晚間有被錄音的朋友「請我收手」，不然就公開錄音檔，讓朋友吃不完兜著走。錢康明說，只要有第一次，就會被掐住脖子一輩子。
錢康明指出，「竟然用我的朋友來要脅我」，本來想說該告一段落了，現在只好繼續。
錢康明在一個多小時之後，又在臉書分享一篇有關高虹安12日接受媒體訪問的報導連結，並稱「新竹市跨年晚會的事，說謊！說謊！說謊！明天中午12：00見。」
錢康明11日在臉書發文，指高虹安的「好朋友」常在外面找市府幕僚「談事情」。對此，李忠庭11日晚間發聲明表示，是與錢康明對新竹市跨年晚會活動音樂方面相互聊天及討論，強調無私下喬事情。
對此，截至記者發稿前，新竹市府無回應。
高虹安涉豪宅爭議，綠議員：有住戶看到仍住在裡面
新竹市長高虹安涉住豪宅引發爭議，民進黨新竹市議員楊玲宜12日說，市府發聲明稱高虹安住在市區的屋齡15年大樓，但有住戶看到高虹安住在回建築，甚至保時捷仍停放在停車場。
對此，新竹市政府發言人徐千晴向《中央社》記者表示，相關說明如同前幾日的回應，高虹安確實住在新竹市區的大樓，請民進黨議員不要再跳針，也期盼外界不要以訛傳訛。
民進黨新竹市議員楊玲宜12日在電視節目上表示，有關高虹安搭名車、住豪宅爭議，新竹市府發出的聲明稿都無法讓民眾接受，明顯是為了要解釋一個謊言，用更多謊言來解釋不合理的事。
楊玲宜說，市府近日發布的聲明稱，高虹安住在新竹市區屋齡15年的社區大樓，但有住戶稱高虹安這週仍住在「回建築」，且日前市府稱是友人協助載送高虹安跑行程的名車保時捷也停在地下停車場，許多市民對高虹安慣性說謊已不以為然。
楊玲宜認為，被指為高虹安男友的李忠庭在新竹市府沒有一官半職，但卻被爆料他指揮市長室秘書，甚至干預市府的活動標案，這樣的行為對高虹安來說，不是斷點、不是防火牆，基本上就是白手套，2人共享市長權力。
楊玲宜說，高虹安與李忠庭似乎知道會遇到什麼質疑，因此設了斷點，根本目無章法，是在玩火，且很快就會引火自焚。
民進黨新竹市議員劉康彥向《中央社》記者表示，高虹安在面對諸多爭議，都是先撇清、否認，然後搬出新的解釋後，又會打臉原先的說法，可見她從頭到尾都沒有要嚴肅且誠實面對外界質疑。
劉康彥說，已許多新竹市民認為，高虹安每天忙著這些涉貪的事，在事情被踢爆後，又要花心思去解釋、閃避，怎可能好好處理市政，對高虹安率領的市政已出現質疑及不信任。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
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