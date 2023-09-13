2023/09/13,
科技

台積電拍板以不超過1億美元策略性投資安謀，有助未來在邊緣運算發展

台積電拍板以不超過1億美元策略性投資安謀，有助未來在邊緣運算發展
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台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析指出，台積電是晶圓代工廠，主要客戶為晶片設計廠，需要相關的矽智財（IP），而安謀生態系相當關鍵且全面，台積電入股安謀，對於台積電強化生態系，以及未來製程技術發展都有加分效果。此外，未來AI發展，可預見邊緣AI運算滲透率拉高，劉佩真指出，邊緣運算是安謀的強項，台積電入股安謀，也有助台積電未來在邊緣運算的發展。

（中央社）晶圓代工龍頭台積電拍板，擬以不超過1億美元額度認購安謀普通股，台積電12日晚間說明此舉為策略性投資，讓台積電未來與供應商、合作夥伴的合作中處於有利地位。

專家則分析，人工智慧（AI）將拉高邊緣運算滲透率，邊緣運算又是安謀強項，將有助台積電未來在邊緣運算發展。

安謀（Arm Holdings plc）啟動公開上市程序，外電先前報導，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、三星與台積電等均在邀約投資名單內。

台積電12日召開臨時董事會，決議核准以不超過1億美元額度內，認購安謀普通股股份，認購價格將依安謀首次公開發行最終價格而定。

台積電說明，參與安謀的公開發行（IPO），主要是為了策略目的，讓台積電在未來與重要供應商、合作夥伴的合作中處於有利地位。

台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析指出，台積電是晶圓代工廠，主要客戶為晶片設計廠，需要相關的矽智財（IP），而安謀生態系相當關鍵且全面，台積電入股安謀，對於台積電強化生態系，以及未來製程技術發展都有加分效果。

此外，未來AI發展，可預見邊緣AI運算滲透率拉高，劉佩真指出，邊緣運算是安謀的強項，台積電入股安謀，也有助台積電未來在邊緣運算的發展。

劉佩真表示，台灣晶片設計廠聯發科等，多與安謀緊密合作，安謀若能藉由這次公開發行取得充裕資金，及強化生態系合作，未來得以進一步茁壯發展，對於台灣半導體產業將具正面效益。

台積電臨時董事會也決議，核准以不超過4.328億美元額度內，從英特爾（Intel Corporation）取得IMS Nanofabrication Global, LLC 10%股權。

台積電說明，從2012年以來，台積電與IMS合作開發支援先進製程技術的多重電子束光罩寫入設備，此項投資案，將延續台積電與IMS之間的長期合作夥伴關係，加速創新並實現更深入的跨產業合作。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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