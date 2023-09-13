罵粉絲嫌產品貴，中國「直播一哥」李佳琦形象翻車掉粉百萬

（中央社）中國經濟惡化，普羅大眾收入減少生活難過之際，「直播一哥」李佳琦10日晚間推銷一款眉筆時，面對粉絲留言嫌貴，反罵她應該自省為何薪水沒漲。這一席話在網路引發空前怒火與圍剿，李佳琦瞬間掉粉百萬。

綜合陸媒報導，李佳琦10日晚間在推銷一款花西子眉筆時，直播間有女粉絲留言：「花西子的眉筆越來越貴了。」這句話引起李佳琦不滿，當即吐槽：「哪裡貴了？這麼多年都是這個價格，不要睜著眼睛亂說，國貨品牌很難的。」

李佳琦還反過來要粉絲反省：「有些時候找找自己的原因，這麼多年工資漲沒漲，有沒有認真工作。」

李佳琦靠著向女性消費者推銷平價美妝躍為直播一哥，他反罵粉絲顯然刺傷了當前中國網友特別是基層打工人的心，網路批判聲浪如排山倒海而來，他的微博粉絲數一天驟減逾百萬，形象翻車。

李佳琦11日凌晨在微博發文道歉，表示昨天在直播間回應產品評論時，「說了些不恰當、讓大家不舒服的話」。他本就是一個彩妝櫃檯銷售員，「深知大家的工作都是辛苦和不容易的」。「我說的話辜負了你們的期望，真的很抱歉。」

但在李佳琦道歉文下方，網友接力留言痛斥他「掙著普通人的錢，到頭來嘲諷普通人貧窮」、「現在經濟大環境真的不太好，你偶爾也需要出去走走看看這個世界本來的樣子，而不是只坐在鏡頭前面收割著數不盡的錢」、「你罵的可不是那個女孩子，你罵的是所有即使拼盡全力起早貪黑依然掙扎在溫飽線上的普通人」、「打多少字也擋不住你直播時內心真正的傲慢」。

有陸媒引述「2021年度中國（大陸地區）網路主播年度淨收入百強榜」，指李佳琦當年淨收入高達人民幣18.553億元（約新台幣82億元），超過了2123家中國大陸上市公司的全年淨利潤。

還有陸媒提到，李佳琦所屬公司「美ONE」的創始人戚振波，2022年以170億元的財富位居「2022年胡潤百富榜」第336名。

中國社群熱傳，李佳琦當天直播推銷的花西子眉筆，1克的價格相當於黃金1.5克黃金，也就是比黃金還要貴。

數據顯示，花西子從2019年一個在天貓銷量難入前20的國產美妝新品牌，到2020年618銷售額超過1.9億元，登頂天貓銷售總額第一，這一切只用了16個月時間，李佳琦推銷居功厥偉。

中國官媒《央視網》昨天發文批評李佳琦，面對消費者的價格質疑，完全可以從物價、原材料、工藝、賣點等去解釋、開導，但他卻選擇了最糟糕的方式回應：「吃消費者的飯，笑消費者的窮。」

《央視網》強調，所有行當，都離不開柴米油鹽精打細算的普通人。一旦「飄了」，脫離了普通民眾，就等於自砸飯碗。如果不及時調整心態，真正做到尊重消費者、腳踏實地做好服務，被網上輿論聲討、被大眾厭棄、被市場淘汰，是註定的結局。

「李佳琦身上的羽毛是都是所有女生一片一片賦予我的」，11日晚間，李佳琦站在直播間裡含淚致歉，並數度哽咽。不過，李佳琦道歉後，事件仍在持續發酵。

有網友創造「哪李貴了」，意指一個人如果覺得某個商品貴，要最先反思自己有沒有努力工作，已躍為網路熱詞；還有人將每枝售價79元的「花西子眉筆」作為打工人專屬貨幣，譏稱「已知今日日薪240元，扣掉點外賣20元，今日可得2.78個花西幣」。

李佳琦形象翻車後，報導引述網路分析師張書樂直言，這種在潛在消費群體眼中品牌價值的損失，才是直播推銷生態最大的問題，即「貨從口出、禍從口出的福禍相倚。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航