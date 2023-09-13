教廷：教宗特使祖皮13日訪問北京，將會高官談俄烏戰爭

教廷：教宗特使祖皮13日訪問北京，促人權與公正和平

（中央社）梵蒂岡新聞室12日公告，樞機主教祖皮（Matteo Maria Zuppi）將於13到15日擔任教宗特使訪問北京，祖皮此行的使命是為了促進人權倡議，並尋求達到「公正和平」的途徑。

祖皮是義大利主教團主席，他先前已擔任教宗調停俄烏戰爭的特使，前往烏克蘭、俄羅斯、美國華府等地。不過教廷宣布祖皮訪中的公告中，未直接點名提到俄羅斯或烏克蘭。

義媒《共和報》（La Repubblica）提到，祖皮可能於13日會晤中國國務院總理李強等政府高層官員。

《路透社》12日在中國外交部例行記者會詢問，中方能否確認祖皮此次到訪，以及俄烏戰爭是否將成為會談議題。中國外交部發言人毛寧僅回應，「我目前沒有可以提供的消息。」

梵蒂岡新聞室12日公告指出，祖皮將在一位教廷國務院官員陪同下，於9月13日至15日擔任教宗特使訪問北京。這次訪問是實現教宗使命的另一階段，即支持人道主義倡議，和尋求可促成「公正和平」的道路。

義媒：教宗特使祖皮訪北京，將會高官談俄烏戰爭

義大利數家媒體報導，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的特使、樞機主教祖皮12日將前往北京，希望透過外交行動協助終結俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭。

《共和報》提到，祖皮可能於13日會晤中國國務院總理李強等政府高層官員。

祖皮已於今（2023）年6月造訪烏克蘭首都基輔和俄羅斯首都莫斯科，接著於7月前往美國華府，代表梵蒂岡為洽談俄烏和平協議出一份力。

新聞網站《BNN Breaking》提到，教廷一向呼籲基於尊重人權和國際法，應以和平解決方案來化解俄烏危機，方濟各也多次對烏克蘭人民表達憂心及休戚與共的立場，同時敦促國際社會透過人道援助和政治斡旋來支持烏克蘭人民。

中國是全球強權之一，也是聯合國安全理事會常任理事國，在烏克蘭議題上具有重要影響力。中國迄今對俄烏戰爭維持中間立場，呼籲各方克制及對話。

不過，中國與俄羅斯、烏克蘭也有戰略利益和經濟往來，這可能會影響中國在和平進程中的立場和角色。中國是烏克蘭最大貿易夥伴，雙邊貿易額在2020年達到154億美元；中國也是俄羅斯在能源、防務和基礎建設計畫上的重要夥伴。

一般認為，祖皮這趟北京行是企圖說服中方發揮更積極、更有建設性的力量，讓俄烏之間的和平談判順利進行。梵蒂岡同時也希望在全球事務上加強與中國合作。

梵蒂岡與中國自2018年以來就一直在改善關係，當時雙方簽署一項有關主教任命的重要協議。雖有部分人權團體和天主教神職人員指責中國迫害宗教少數群體、侵害宗教自由，梵中協議效期仍於2020年延長2年。

《BNN Breaking》提到，祖皮素有「和平締造者」和「搭橋人」之稱，他自2016年以來一直都有參與梵蒂岡與中國之間的對話。他也是方濟各指定監督主教任命協議執行狀況的4名樞機主教之一。

報導指出，祖皮這趟中國行或許是一個檢視梵中協議進展和挑戰的機會，也是雙方在人道主義、文化和環境議題上探索新合作領域的契機。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航