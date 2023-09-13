中國政委之妻赴俄占領區高唱蘇聯紅歌，挨批「低級紅」拖累外交
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文章引述烏克蘭首都基輔市民沃洛達斯基（Oleg Volodarskiy）說，無論如何，不能在烏克蘭人被大屠殺的犯罪現場高歌蘇聯紅軍歌曲，「這是一種變態或精神疾病」，即不尊重枉死的烏克蘭婦幼。旅居烏克蘭的華人憤慨指出，身為華人深感恥辱，「我們在這裡做了很多，但她的一首歌就把我們所有的努力都廢掉了」。
（中央社）中國政協委員周小平妻子、歌劇演員王芳日前赴烏克蘭的俄軍占領區唱蘇聯紅歌〈喀秋莎〉（Katyusha），挨批此舉分明是「低級紅」拖累中國外交，並說由此衍生的負面影響不可低估。
中共浙江宣傳部去（2022）年9月間在微信公眾號「浙江宣傳」發表專文，檢討當前輿論浮現的「低級紅」和「高級黑」現象。
文章定義低級紅說，這是指有意無意把黨的政策簡單化、庸俗化，以看似誇張甚至極端態度表達政治正確，勢必損及黨和政府形象，務必避免因此而導致的傳播效果逆轉。
香港網路媒體《香港01》於11日刊登的評論文章「烏克蘭廢墟唱俄羅斯戰歌，低級紅正在拖累中國外交」指出，王芳在烏克蘭廢墟唱俄羅斯戰歌，這種低級紅「有損中華民族精神」使中國民眾汗顏。
文章指出，中國外交部並未就此事公開表態，相關新聞報導和微博發文也被刪光，凸顯這是王芳個人行為不代表中國官方，但因此造成的「次生災害」已經擴散，諸如此類的低級紅嚴重拖累中國外交。
文章引述烏克蘭首都基輔市民沃洛達斯基（Oleg Volodarskiy）說，無論如何，不能在烏克蘭人被大屠殺的犯罪現場高歌蘇聯紅軍歌曲，「這是一種變態或精神疾病」，即不尊重枉死的烏克蘭婦幼。
旅居烏克蘭的華人憤慨指出，身為華人深感恥辱，「我們在這裡做了很多，但她的一首歌就把我們所有的努力都廢掉了」。
文章說，當前中國面臨嚴峻的外部形勢，中共領導人習近平也曾多次公開表示：「必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」因此諸如王芳這樣的低級紅表現，負面影響不可低估。
已故中國外交官吳建民的著作《外交案例》回顧中國對「911事件」的快速反應，特別提及人之常情於處理對外關係的重要性。
他說：「一個人處境最困難的時候，你向他表示同情和慰問，他是很難忘記的。『人心都是肉長的』，這就是人之常情。可見，外交不僅不能排除人之常情，有時人之常情還是導致在外交上作出正確決定的關鍵因素。」
俄羅斯近期邀請王芳等中國部落客和公眾人物組團走訪烏東，莫斯科在此扶植「頓內次克人民共和國」（DPR），北京當局至今仍未承認。
他們來到曾被俄軍轟炸如今淪為廢墟，位於港市馬里烏波爾（Mariupol）的頓內次克州學院戲劇院（Donetsk Academic Regional Drama Theater），王芳就是在此獻唱蘇聯紅歌〈喀秋莎〉。
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）8日於臉書發文說，王芳獻唱的所在，曾經約600無辜平民遭俄軍殺害，這是徹底的道德淪喪，這些人來到被占領區是非法的，「烏克蘭尊重中國領土完整」，盼中方解釋。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
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