2023/09/13,
中國

中國政委之妻赴俄占領區高唱蘇聯紅歌，挨批「低級紅」拖累外交

中國政委之妻赴俄占領區高唱蘇聯紅歌，挨批「低級紅」拖累外交
Photo Credit: Oleg Nikolenko 影片截圖

我們想讓你知道的是

文章引述烏克蘭首都基輔市民沃洛達斯基（Oleg Volodarskiy）說，無論如何，不能在烏克蘭人被大屠殺的犯罪現場高歌蘇聯紅軍歌曲，「這是一種變態或精神疾病」，即不尊重枉死的烏克蘭婦幼。旅居烏克蘭的華人憤慨指出，身為華人深感恥辱，「我們在這裡做了很多，但她的一首歌就把我們所有的努力都廢掉了」。

（中央社）中國政協委員周小平妻子、歌劇演員王芳日前赴烏克蘭的俄軍占領區唱蘇聯紅歌〈喀秋莎〉（Katyusha），挨批此舉分明是「低級紅」拖累中國外交，並說由此衍生的負面影響不可低估。

中共浙江宣傳部去（2022）年9月間在微信公眾號「浙江宣傳」發表專文，檢討當前輿論浮現的「低級紅」和「高級黑」現象。

文章定義低級紅說，這是指有意無意把黨的政策簡單化、庸俗化，以看似誇張甚至極端態度表達政治正確，勢必損及黨和政府形象，務必避免因此而導致的傳播效果逆轉。

香港網路媒體《香港01》於11日刊登的評論文章「烏克蘭廢墟唱俄羅斯戰歌，低級紅正在拖累中國外交」指出，王芳在烏克蘭廢墟唱俄羅斯戰歌，這種低級紅「有損中華民族精神」使中國民眾汗顏。

文章指出，中國外交部並未就此事公開表態，相關新聞報導和微博發文也被刪光，凸顯這是王芳個人行為不代表中國官方，但因此造成的「次生災害」已經擴散，諸如此類的低級紅嚴重拖累中國外交。

文章引述烏克蘭首都基輔市民沃洛達斯基（Oleg Volodarskiy）說，無論如何，不能在烏克蘭人被大屠殺的犯罪現場高歌蘇聯紅軍歌曲，「這是一種變態或精神疾病」，即不尊重枉死的烏克蘭婦幼。

旅居烏克蘭的華人憤慨指出，身為華人深感恥辱，「我們在這裡做了很多，但她的一首歌就把我們所有的努力都廢掉了」。

文章說，當前中國面臨嚴峻的外部形勢，中共領導人習近平也曾多次公開表示：「必須準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。」因此諸如王芳這樣的低級紅表現，負面影響不可低估。

已故中國外交官吳建民的著作《外交案例》回顧中國對「911事件」的快速反應，特別提及人之常情於處理對外關係的重要性。

他說：「一個人處境最困難的時候，你向他表示同情和慰問，他是很難忘記的。『人心都是肉長的』，這就是人之常情。可見，外交不僅不能排除人之常情，有時人之常情還是導致在外交上作出正確決定的關鍵因素。」

俄羅斯近期邀請王芳等中國部落客和公眾人物組團走訪烏東，莫斯科在此扶植「頓內次克人民共和國」（DPR），北京當局至今仍未承認。

他們來到曾被俄軍轟炸如今淪為廢墟，位於港市馬里烏波爾（Mariupol）的頓內次克州學院戲劇院（Donetsk Academic Regional Drama Theater），王芳就是在此獻唱蘇聯紅歌〈喀秋莎〉。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）8日於臉書發文說，王芳獻唱的所在，曾經約600無辜平民遭俄軍殺害，這是徹底的道德淪喪，這些人來到被占領區是非法的，「烏克蘭尊重中國領土完整」，盼中方解釋。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。