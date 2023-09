台灣「茶姬醬油」獲頒英國美食大賞「金叉獎」，評審：美味到可直接喝

(中央社)有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞(Great Taste Awards)今(2023)年有兩家台灣業者入圍最高級別獎項「金叉獎」,昨晚在倫敦舉行的頒獎典禮揭曉,得主是來自台灣的醬油生產商「豆油伯」。

評審團召集人、美食評論家戴維森(Silvija Davidson)告訴《中央社》,她熱愛醬油,家中有陳年日本醬油收藏,包括一瓶300餘毫升要價約130英鎊(約新台幣5200元)的高檔貨,但就味覺層次的豐富性、圓潤與平衡度,以及umami(鮮味)的深度而言,豆油伯的「茶姬醬油」帶給她「前所未有的體驗」。

她說,「茶姬」的品質與蘊含的味覺享受讓人可以直接啜飲。她透露,嚐過豆油伯的產品後,她一直希望有人可以進口到英國,因為「實在太獨特了」。

戴維森在頒獎典禮現場設置的攤位再次細細品嚐「茶姬」。她說,僅是聞香,就能感受到這是層次豐富的產品,迷人的香氣令人想一聞再聞。醬油入口後,先是感受到強烈衝擊,接著是細膩且持久的鹹、甜味變幻流動,且即便經過5分鐘,仍能在口腔和舌尖有飽滿的味覺表現。

戴維森認為,「茶姬」可搭配多種食物,料理潛力幾乎無窮,包括用於甜點。她首先想到的是冰淇淋,例如香草冰淇淋,搭配水果冰沙或許也不錯。

「茶姬」是台灣茶豆天然釀造單品(單方豆配方)醬油。

Great Taste Awards(暫譯為「好味賞」)是英國規模最大、最具代表性的食品飲料國際獎項之一,由英國「精緻食品公會」(Guild of Fine Food, GFF)於1994年創立。

根據公會提供的資料,今年有來自109個國家1萬4195件產品角逐「好味賞」。經約500位專業評審盲測、歷經總計89天層層評鑑,頒發3星「卓越」(Exquisite)、2星「優異」(Outstanding)、1星「就是美味」(Simply delicious)標章。今年獲頒3星獎章的有248件產品。

這248件產品經特別組成的評審團再次評鑑,挑選其中36件競逐比星級獎章更高階的榮譽「金叉獎」(Great Taste Golden Forks Awards)。「金叉獎」有14個獎項,包括「來自世界其他地方的金叉」(Golden Fork from the Rest of the World),以及最高階大獎「至尊冠軍」(Great Taste Supreme Champion)。

來自屏東的「豆油伯」、來自花蓮的生態農法「林俊傑茶園」與一家智利蜂蜜生產商一同角逐「來自世界其他地方的金叉」。這意味同一獎項的3件候選作品中,就有兩件是來自台灣。

GFF總經理法蘭德(John Farrand)告訴《中央社》,每年平均僅30%至35%報名「好味賞」的產品能「摘星」,也就是獲得1至3顆星肯定,但今年同時有兩家台灣業者突破重重評鑑關卡、搶進最高榮譽「金叉獎」入圍名單,顯示台灣產品在國際間的品質競爭力。

在饕客、美食評論家、通路和行銷業者雲集的「好味賞」頒獎典禮,有20多家入圍「金叉獎」的業者設攤提供品嚐,其中就有「豆油伯」團隊,以及青年茶農林俊傑、他年近70歲的母親溫秀玉和農會代表。

當主持人宣讀入圍名單,現場來賓一聽到「台灣」二字即熱烈鼓掌歡呼;當獎落來自台灣的「豆油伯」,現場歡聲雷動。

《英國廣播公司》(BBC)美食節目主持人巴登(Nigel Barden)應邀擔任「好味賞」評審及頒獎典禮串場主持人,在台下逐一採訪獲獎人。當他走向「豆油伯」攤位,看到的是難掩情緒激動、止不住熱淚的行銷總監李明芳。當李明芳從巴登手中接下獎座,勉強止住哽咽的她在道謝後放聲對現場眾人高喊:「我們來自台灣!」

Photo Credit: 中央社 來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒 有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最 高級別獎項「金叉獎」,行銷總監李明芳(左)手持獎座激動高喊:「我們來自台灣!」

法蘭德在典禮前接受《中央社》採訪時說,「好味賞」的使命就是凸顯來自世界各地、規模較小的食品飲料傑出業者,讓他們站在鎂光燈下、讓更廣大的市場看見,而「好味賞」星級標章如今已在國際市場站穩「品質指標」地位。

他提到,「好味賞」的精神是反抗食品飲料大規模生產造成的味覺鈍化,以及品質粗糙、「沒有靈魂」的商品。「好味賞」得主往往使用十分簡單、但品質優越的食材,在「單純」之中創造令人驚喜的美好、滋養大家的靈魂,一如藝術家。

法蘭德建議,走向國際時,台灣食品飲料職人除了繼續堅持不在品質上讓步,也有必要思考如何教育消費者,讓他們更容易接受不熟悉的品牌和品項,並能辨別品質好壞、願意為更好的品質付出較高成本。

李明芳會後接受《中央社》訪問時提到,在「豆油伯」歷年來贏得的多項國際肯定中,「金叉獎」最具代表性。她不諱言,「金叉獎」是她多年來夢寐以求的獎項。

「我們替台灣爭取了光榮」,李明芳再度哽咽。

她說,在生產端,台灣有很好的食材和技術;在品牌端,卻明顯處於弱勢。這是她接手家族事業「豆油伯」10多年來,一直想改變的現象。「台灣必須脫離只能做代工的環境;做自己的品牌非常重要。」

李明芳說,她想告訴台灣業者,務必「相信自己」、堅持品質,不要一味思考「節省成本」,「好的品質會讓更多人看到更好的台灣」。