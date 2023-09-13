台灣「茶姬醬油」獲頒英國美食大賞「金叉獎」，評審：美味到可直接喝
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評審團召集人、美食評論家戴維森（Silvija Davidson）說自己熱愛醬油，家中有陳年日本醬油收藏，包括一瓶300餘毫升要價約130英鎊（約新台幣5200元）的高檔貨，但就味覺層次的豐富性、圓潤與平衡度，以及umami（鮮味）的深度而言，豆油伯的「茶姬醬油」帶給她「前所未有的體驗」。
（中央社）有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞（Great Taste Awards）今（2023）年有兩家台灣業者入圍最高級別獎項「金叉獎」，昨晚在倫敦舉行的頒獎典禮揭曉，得主是來自台灣的醬油生產商「豆油伯」。
評審團召集人、美食評論家戴維森（Silvija Davidson）告訴《中央社》，她熱愛醬油，家中有陳年日本醬油收藏，包括一瓶300餘毫升要價約130英鎊（約新台幣5200元）的高檔貨，但就味覺層次的豐富性、圓潤與平衡度，以及umami（鮮味）的深度而言，豆油伯的「茶姬醬油」帶給她「前所未有的體驗」。
她說，「茶姬」的品質與蘊含的味覺享受讓人可以直接啜飲。她透露，嚐過豆油伯的產品後，她一直希望有人可以進口到英國，因為「實在太獨特了」。
戴維森在頒獎典禮現場設置的攤位再次細細品嚐「茶姬」。她說，僅是聞香，就能感受到這是層次豐富的產品，迷人的香氣令人想一聞再聞。醬油入口後，先是感受到強烈衝擊，接著是細膩且持久的鹹、甜味變幻流動，且即便經過5分鐘，仍能在口腔和舌尖有飽滿的味覺表現。
戴維森認為，「茶姬」可搭配多種食物，料理潛力幾乎無窮，包括用於甜點。她首先想到的是冰淇淋，例如香草冰淇淋，搭配水果冰沙或許也不錯。
「茶姬」是台灣茶豆天然釀造單品（單方豆配方）醬油。
Great Taste Awards（暫譯為「好味賞」）是英國規模最大、最具代表性的食品飲料國際獎項之一，由英國「精緻食品公會」（Guild of Fine Food, GFF）於1994年創立。
根據公會提供的資料，今年有來自109個國家1萬4195件產品角逐「好味賞」。經約500位專業評審盲測、歷經總計89天層層評鑑，頒發3星「卓越」（Exquisite）、2星「優異」（Outstanding）、1星「就是美味」（Simply delicious）標章。今年獲頒3星獎章的有248件產品。
這248件產品經特別組成的評審團再次評鑑，挑選其中36件競逐比星級獎章更高階的榮譽「金叉獎」（Great Taste Golden Forks Awards）。「金叉獎」有14個獎項，包括「來自世界其他地方的金叉」（Golden Fork from the Rest of the World），以及最高階大獎「至尊冠軍」（Great Taste Supreme Champion）。
來自屏東的「豆油伯」、來自花蓮的生態農法「林俊傑茶園」與一家智利蜂蜜生產商一同角逐「來自世界其他地方的金叉」。這意味同一獎項的3件候選作品中，就有兩件是來自台灣。
GFF總經理法蘭德（John Farrand）告訴《中央社》，每年平均僅30％至35％報名「好味賞」的產品能「摘星」，也就是獲得1至3顆星肯定，但今年同時有兩家台灣業者突破重重評鑑關卡、搶進最高榮譽「金叉獎」入圍名單，顯示台灣產品在國際間的品質競爭力。
在饕客、美食評論家、通路和行銷業者雲集的「好味賞」頒獎典禮，有20多家入圍「金叉獎」的業者設攤提供品嚐，其中就有「豆油伯」團隊，以及青年茶農林俊傑、他年近70歲的母親溫秀玉和農會代表。
當主持人宣讀入圍名單，現場來賓一聽到「台灣」二字即熱烈鼓掌歡呼；當獎落來自台灣的「豆油伯」，現場歡聲雷動。
《英國廣播公司》（BBC）美食節目主持人巴登（Nigel Barden）應邀擔任「好味賞」評審及頒獎典禮串場主持人，在台下逐一採訪獲獎人。當他走向「豆油伯」攤位，看到的是難掩情緒激動、止不住熱淚的行銷總監李明芳。當李明芳從巴登手中接下獎座，勉強止住哽咽的她在道謝後放聲對現場眾人高喊：「我們來自台灣！」
法蘭德在典禮前接受《中央社》採訪時說，「好味賞」的使命就是凸顯來自世界各地、規模較小的食品飲料傑出業者，讓他們站在鎂光燈下、讓更廣大的市場看見，而「好味賞」星級標章如今已在國際市場站穩「品質指標」地位。
他提到，「好味賞」的精神是反抗食品飲料大規模生產造成的味覺鈍化，以及品質粗糙、「沒有靈魂」的商品。「好味賞」得主往往使用十分簡單、但品質優越的食材，在「單純」之中創造令人驚喜的美好、滋養大家的靈魂，一如藝術家。
法蘭德建議，走向國際時，台灣食品飲料職人除了繼續堅持不在品質上讓步，也有必要思考如何教育消費者，讓他們更容易接受不熟悉的品牌和品項，並能辨別品質好壞、願意為更好的品質付出較高成本。
李明芳會後接受《中央社》訪問時提到，在「豆油伯」歷年來贏得的多項國際肯定中，「金叉獎」最具代表性。她不諱言，「金叉獎」是她多年來夢寐以求的獎項。
「我們替台灣爭取了光榮」，李明芳再度哽咽。
她說，在生產端，台灣有很好的食材和技術；在品牌端，卻明顯處於弱勢。這是她接手家族事業「豆油伯」10多年來，一直想改變的現象。「台灣必須脫離只能做代工的環境；做自己的品牌非常重要。」
李明芳說，她想告訴台灣業者，務必「相信自己」、堅持品質，不要一味思考「節省成本」，「好的品質會讓更多人看到更好的台灣」。
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2023台北航太展即將登場，邀請產業共同競逐天空商機
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2023台北國際航太暨國防工業展將於9/14盛大開幕，參展廠商橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業，更包含多達42場的新品發表會，及國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的專業論壇，並首度邀請知名網紅分享國內外觀展經驗。本次展覽除了向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
近年來天空商機崛起，成為世界各國爭相競逐的目標，從已經落地在各種不同場域、發展出多項創新應用的無人機，到如今正快速起步、可望應用於通訊及遙測等領域的低軌衛星，皆是臺灣產業搶攻天空商機的絕佳機會。
從無人機到低軌衛星，天空商機正蓬勃發展
由於無人機技術早在多年前便開始發展，至今可說是趨於成熟，在各個產業都發展出不同的應用模式，包括物流運輸、空中攝影、廠區巡檢、災區或事故救援、環境監測等。
隨著各產業積極探索無人機應用，市場也跟著蓬勃發展，德國無人機市場調查機構Drone Industry Insights最新報告，全球無人機市場產值在2022年來到306億美元，預估未來7年將以年複合成長率7.8%的速度快速成長，在2030年達到558億美元的產值，其中，商用無人機的年複合成長率為8.3%，高於整體產業平均值。
在無人機之後，低軌衛星產業也在近年來展現了龐大的發展潛力和潛在商機。根據美國衛星產業協會（SIA）報告指出，衛星是太空經濟的主要貢獻者，2022年全球太空產業產值約為3840億美元，其中有2790億美元由衛星貢獻，占比約7成，而低軌衛星正是推升衛星產值成長的主力。
從國內指標廠商、國際大廠到國家專館 一手掌握最新市場與技術趨勢
看好無人機與低軌衛星產業的發展潛力，即將於2023年9月14日至16日登場的「2023台北國際航太暨國防工業展（台北航太展）」，特別聚焦這二大產業及國防、航太與玩具槍產業，匯聚來自9個國家近280家廠商共襄盛舉，不只為臺灣企業帶來鏈結國際的最佳機會，更希望能加速產業發展。
「台北航太展」由外貿協會主辦，為全臺唯一橫跨國防、航太、無人系統載具以及軍規部品產業的專業展覽，2023年不只首度移師南港展覽一館，更突破疫情前歷屆展覽規模，參與者除了長榮航太、創未來科技、亞創中心等指標性業者，及Lockheed Martin、Northrop Grumman等國際知名大廠，還有AIT美國在台協會及捷克臺灣商會更是首度以國家館的形式在現場展出，顯見「台北航太展」在全球產業的影響力及蘊藏的驚人商機。
考量到本次參展廠商橫跨眾多領域，為了展現各產業差異性，「台北航太展」在展區規劃上分成翱翔天際、探索宇宙、鞏固防衛、產業縱橫等四大主題，參觀者除了挑選符合自身需求或有興趣的主題，至現場與國內外業者進行交流互動，也可以參與展覽期間舉辦的各項活動，掌握最新市場趨勢。
舉例來說，從現場多達42場的新品發表會，可以瞭解國內外最新技術與產品發展態勢，或參加由國內外單位高階主管與專家代表擔任講師的5場專業論壇，深度探索全球無人載具趨勢、太空產業發展、國際航太及國防市場、無人機研發、玩具槍產業外銷等議題。在專業分享外，貿協更首次邀請知名網紅進行本次展覽亮點導覽，及分享軍事旅遊和國內外參觀展覽的經驗，以輕鬆有趣的方式進行交流。
透過「台北航太展」的舉辦，不只能向國際展現臺灣在航太與國防產業的實力，更可望開啟跨領域的交流合作契機，提升產業整體競爭力，全面爭取從天空到國防、陸地、水下等各領域的未來新商機。
想瞭解更多國防航太產業趨勢嗎？立即預登參觀2023台北國際航太暨國防工業展！
- 展覽期間：2023年9月14日（四）至16日（六），每日上午9時至下午5時
- 展覽地點：南港展覽館1館 (台北市南港區經貿二路1號)
- 活動網站：https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html