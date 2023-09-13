2023/09/13,
生活

台灣「茶姬醬油」獲頒英國美食大賞「金叉獎」，評審：美味到可直接喝

台灣「茶姬醬油」獲頒英國美食大賞「金叉獎」，評審：美味到可直接喝
Photo Credit: 中央社

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評審團召集人、美食評論家戴維森（Silvija Davidson）說自己熱愛醬油，家中有陳年日本醬油收藏，包括一瓶300餘毫升要價約130英鎊（約新台幣5200元）的高檔貨，但就味覺層次的豐富性、圓潤與平衡度，以及umami（鮮味）的深度而言，豆油伯的「茶姬醬油」帶給她「前所未有的體驗」。

（中央社）有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞（Great Taste Awards）今（2023）年有兩家台灣業者入圍最高級別獎項「金叉獎」，昨晚在倫敦舉行的頒獎典禮揭曉，得主是來自台灣的醬油生產商「豆油伯」。

評審團召集人、美食評論家戴維森（Silvija Davidson）告訴《中央社》，她熱愛醬油，家中有陳年日本醬油收藏，包括一瓶300餘毫升要價約130英鎊（約新台幣5200元）的高檔貨，但就味覺層次的豐富性、圓潤與平衡度，以及umami（鮮味）的深度而言，豆油伯的「茶姬醬油」帶給她「前所未有的體驗」。

她說，「茶姬」的品質與蘊含的味覺享受讓人可以直接啜飲。她透露，嚐過豆油伯的產品後，她一直希望有人可以進口到英國，因為「實在太獨特了」。

戴維森在頒獎典禮現場設置的攤位再次細細品嚐「茶姬」。她說，僅是聞香，就能感受到這是層次豐富的產品，迷人的香氣令人想一聞再聞。醬油入口後，先是感受到強烈衝擊，接著是細膩且持久的鹹、甜味變幻流動，且即便經過5分鐘，仍能在口腔和舌尖有飽滿的味覺表現。

戴維森認為，「茶姬」可搭配多種食物，料理潛力幾乎無窮，包括用於甜點。她首先想到的是冰淇淋，例如香草冰淇淋，搭配水果冰沙或許也不錯。

「茶姬」是台灣茶豆天然釀造單品（單方豆配方）醬油。

Great Taste Awards（暫譯為「好味賞」）是英國規模最大、最具代表性的食品飲料國際獎項之一，由英國「精緻食品公會」（Guild of Fine Food, GFF）於1994年創立。

根據公會提供的資料，今年有來自109個國家1萬4195件產品角逐「好味賞」。經約500位專業評審盲測、歷經總計89天層層評鑑，頒發3星「卓越」（Exquisite）、2星「優異」（Outstanding）、1星「就是美味」（Simply delicious）標章。今年獲頒3星獎章的有248件產品。

這248件產品經特別組成的評審團再次評鑑，挑選其中36件競逐比星級獎章更高階的榮譽「金叉獎」（Great Taste Golden Forks Awards）。「金叉獎」有14個獎項，包括「來自世界其他地方的金叉」（Golden Fork from the Rest of the World），以及最高階大獎「至尊冠軍」（Great Taste Supreme Champion）。

來自屏東的「豆油伯」、來自花蓮的生態農法「林俊傑茶園」與一家智利蜂蜜生產商一同角逐「來自世界其他地方的金叉」。這意味同一獎項的3件候選作品中，就有兩件是來自台灣。

GFF總經理法蘭德（John Farrand）告訴《中央社》，每年平均僅30％至35％報名「好味賞」的產品能「摘星」，也就是獲得1至3顆星肯定，但今年同時有兩家台灣業者突破重重評鑑關卡、搶進最高榮譽「金叉獎」入圍名單，顯示台灣產品在國際間的品質競爭力。

在饕客、美食評論家、通路和行銷業者雲集的「好味賞」頒獎典禮，有20多家入圍「金叉獎」的業者設攤提供品嚐，其中就有「豆油伯」團隊，以及青年茶農林俊傑、他年近70歲的母親溫秀玉和農會代表。

當主持人宣讀入圍名單，現場來賓一聽到「台灣」二字即熱烈鼓掌歡呼；當獎落來自台灣的「豆油伯」，現場歡聲雷動。

《英國廣播公司》（BBC）美食節目主持人巴登（Nigel Barden）應邀擔任「好味賞」評審及頒獎典禮串場主持人，在台下逐一採訪獲獎人。當他走向「豆油伯」攤位，看到的是難掩情緒激動、止不住熱淚的行銷總監李明芳。當李明芳從巴登手中接下獎座，勉強止住哽咽的她在道謝後放聲對現場眾人高喊：「我們來自台灣！」

豆油伯醬油獲英國美食獎殊榮：我們來自台灣
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來自屏東的天然醬油生產商「豆油伯」11日晚間獲頒 有「美食奧斯卡」之稱的英國美食大賞「好味賞」最 高級別獎項「金叉獎」，行銷總監李明芳（左）手持獎座激動高喊：「我們來自台灣！」

法蘭德在典禮前接受《中央社》採訪時說，「好味賞」的使命就是凸顯來自世界各地、規模較小的食品飲料傑出業者，讓他們站在鎂光燈下、讓更廣大的市場看見，而「好味賞」星級標章如今已在國際市場站穩「品質指標」地位。

他提到，「好味賞」的精神是反抗食品飲料大規模生產造成的味覺鈍化，以及品質粗糙、「沒有靈魂」的商品。「好味賞」得主往往使用十分簡單、但品質優越的食材，在「單純」之中創造令人驚喜的美好、滋養大家的靈魂，一如藝術家。

法蘭德建議，走向國際時，台灣食品飲料職人除了繼續堅持不在品質上讓步，也有必要思考如何教育消費者，讓他們更容易接受不熟悉的品牌和品項，並能辨別品質好壞、願意為更好的品質付出較高成本。

李明芳會後接受《中央社》訪問時提到，在「豆油伯」歷年來贏得的多項國際肯定中，「金叉獎」最具代表性。她不諱言，「金叉獎」是她多年來夢寐以求的獎項。

「我們替台灣爭取了光榮」，李明芳再度哽咽。

她說，在生產端，台灣有很好的食材和技術；在品牌端，卻明顯處於弱勢。這是她接手家族事業「豆油伯」10多年來，一直想改變的現象。「台灣必須脫離只能做代工的環境；做自己的品牌非常重要。」

李明芳說，她想告訴台灣業者，務必「相信自己」、堅持品質，不要一味思考「節省成本」，「好的品質會讓更多人看到更好的台灣」。

台灣醬油獲英國美食獎殊榮 評審：美味到可直接喝
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英國美食大賞「好味賞」評審團召集人、美食評論家戴維森（右）11日告訴《中央社》，來自台灣的「豆油伯茶姬醬油」品質卓越，可直接啜飲。

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