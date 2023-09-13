「一帶一路」滿十年：「中國版馬歇爾計畫」夢碎，拖垮負債累累的開發中國家

（中央社）中共領導人習近平力推的「一帶一路倡議」（Belt and Road Initiative）屆滿十週年，專家說，這項標榜以闢建基礎建設串聯歐亞非的大撒幣方案，已造成多國債台高築，可說是失敗的。

《英國廣播公司》（BBC）10日報導，一帶一路開展之初，出乎意料的好，甚至被譽為「中國版馬歇爾計畫」。

不過到了後期，卻是出乎意料的糟，尤其疫情後世界經濟衰退和中美關係惡化，以及全球供應鏈支離破碎，非常不利於一帶一路。

北京安邦智庫創始人陳功表示：「可以大致判斷，（一帶一路）失敗了。至於在多大程度上失敗了，可以討論。」

他說，後續發展與原來想法差別太大，從中國國內來看，一開始各個地方政府都規劃參與並融入一帶一路，「但現在誰還提？都成為央企的基建項目了」。

旅居美國的不具名中國智庫專家告訴《BBC》，導致失敗的關鍵在於，中國的政治體制支持不了這種全球性的大規模計畫。

這位專家說：「（中國）政治體制相對來說是比較保守，比較封閉的、向心的一種制度體系，這種制度的體系應對不了全球性的布局，應對不了全球性的這些供應商。」

於是深度參與一帶一路的若干國家未受其利，反而債台高築，可說痛感更強。

報導指出，尤其負債累累的開發中國家，因積欠中國的外債以利率更高的商業援助居多，再加上美國聯邦準備理事會（Fed）大幅升息，導致融資成本驟增，以及背債國財政管理欠佳等因素，相繼陷入債務危機。

迫於無奈，最後還債難的國家只能與債權國展開債務重組談判，而坐在談判桌對面的，往往是北京當局。

像是經濟規模低於200億美元（約新台幣6399億元）的寮國，因與中國合建鐵路而背債逾14億美元，鐵路還沒通車，就必須先尋求北京的債務減免。

斯里蘭卡也是如此，藉由一帶一路，當地闢建沒有交通聯繫的全新國際機場、閒置的會議中心和移交給中國公司的深水港，上述種種加重斯里蘭卡外債負擔。

吉布地、衣索比亞、希臘等也都如此，因此，歐美國家從政府到輿論，一再批評一帶一路是中國設置的「債務陷阱」。

但是這些國家的債務危機對中國而言並非好消息，因這些壞帳導致中國首次成為世界最大債主，報導說，統計顯示，2016至2021年，美國在全球債權所占比例降至2.4％，中國則飆升至30.4％。

北京當局曾於去（2022）年8月大手筆宣布免除非洲17國23筆債務，總額約莫逾1400億美元，如今若是還債難的國家開口再求助，專家分析，中國政府恐怕已無能為力。

陳功表示，現在中國國內對於債務減免的不滿非常明顯，中國政府不可能視而不見這種強烈的內部反彈，何況當前中國經濟趨緩，同樣面臨龐大的財政承壓，比方說，地方政府債務的沉痾益增等。

《中國新聞周刊》4日報導，官方調查顯示，截至2019年上半年，中國70萬個行政村的債務總額已達人民幣（下同）9000億元（約新台幣3兆9490億元），各村平均負債達130萬元。

即因習近平力推的一帶一路倡議導致國際間的「爛尾國」危機，據香港《南華早報》（SCMP）去年8月間報導，西方國家除痛批這是債務陷阱外交，國際貨幣基金（IMF）則介入其中，以遏止危機蔓延。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航