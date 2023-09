印尼擬禁社群媒體商品交易，保護線下市場不受掠奪性定價威脅

《路透社》報導,印尼貿易副部長於週二(12日)在聽證會上表示,計劃根據新的貿易法規,該國將禁止在社群媒體上進行商品交易。

印尼政府官員此前曾多次表示,社群媒體上的賣家所使用的掠奪性定價(Predatory pricing)正在威脅印尼的線下市場,且該國的現行貿易法規並沒有專門涵蓋社群媒體上的直接交易。

貿易部副部長傑里·桑布阿加(Jerry Sambuaga)以短影音平台TikTok上的「直播」銷售功能以及該公司的購物平台「TikTok Shop」為例,表示:「社群媒體和社群商務不能結合起來。」並補充,政府目前正在進行修改的貿易法會堅定而明確地禁止直播銷售的行為。

此外,綜合《FINANCIAL TIMES》與《Deal Street Asia》報導,印尼合作暨中小企業部(Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, CSMEs)部長泰頓·馬斯杜基(Teten Masduki)在上週三(6日)所舉辦的聽證會中,指責TikTok存在著壟斷的商業行為,因為該公司不僅在自家平台上銷售商品,還試圖擁有自己的支付、融資及物流系統。

然而,TikTok尚未獲得印尼的支付許可證,目前仍仰賴於印尼的第三方支付系統,但若該公司獲得了印尼的支付許可證,將完善其線上交易服務,並獲取更大的市場份額。

泰頓稱印尼應「拒絕並禁止」TikTok將線上購物與社群媒體平台結合起來,並效法其他國家禁止TikTok的手段。

「印度勇敢地禁止了TikTok,為甚麼我們不這麼做呢?美國雖然允許該公司進行銷售,但禁止其與社群媒體平台合併。」他說,並指出該平台上的化妝品售價低至2萬印尼盾(約新台幣42元),有掠奪性定價之嫌。

泰頓還表示,除了限制TikTok使用其社群媒體應用程式結合TikTok Shop以外,政府還需要規範跨境貿易,以便國內中小企業能夠在印尼數位市場競爭,他也提出多項監管改革提案,包含限制價值100美元(約新台3201元)以下的商品在平台上進行銷售,以及禁止電子商務平台銷售自己品牌的商品。

面對印尼政府即將實施的修法與改革,TikTok則回應,將社群媒體和電子商務分成不同的平台將阻礙企業創新,希望印尼政府為該公司提供公平的競爭環境。

TikTok印尼發言人安吉尼·塞蒂亞萬(Anggini Setiawan)告訴路透社:「禁止社群媒體的線上交易也會使印尼商家和消費者處於不利地位。」

Photo Credit: GettyImages 在雅加達TikTok東南亞影響力論壇(TikTok Southeast Asia Impact Forum)上,中國字節跳動執行長周受資。

該公司表示,TikTok應用程式在東南亞地區擁有3.25億的活躍用戶,顯示該地區是TikTok公司最有前途的市場之一,而該公司首席執行長周受資也曾表示,未來幾年將在東南亞投資數十億美元。

其中,印尼擁有1.25億用戶,更有200萬家的小型企業使用TikTok Shop銷售商品。

根據諮詢公司Momentum Works的數據,人口超過2.7億的印尼在2023年的電子商務交易額將近520億美元(約新台幣1.5兆元),其中5%是在TikTok的直播上進行的;而Alphabet 旗下谷歌、淡馬錫控股和貝恩等公司發布的2022年行業報告則顯示,預計到2025 年,印尼的電子商務的產值將增長至950億美元(約新台幣3.04兆元)。

