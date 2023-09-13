馬來西亞打擊盜採稀土，首相安華宣布管制稀土禁出口

（中央社）馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）擬祭出鐵腕政策，禁止稀土原料出口。稀土議題在今年8月大馬6州選舉時成為吉打州攻防焦點，安華選後決定實施源頭管制，禁止稀土出口，做為國家策略性發展工具。

馬來西亞礦物及地質科學局今年在大馬10個州29個地區，發現1610萬噸的非放射性稀土元素含量，市值達馬幣8096億令吉（約新台幣5兆3395億元）。大馬官員說，這10個州分別是柔佛、吉打、吉蘭丹、馬六甲、森美蘭、彭亨、霹靂、砂拉越、雪蘭莪和登嘉樓。

北馬民主行動黨、前吉打州哥打達魯阿曼（Kota Darul Aman）的州議員張開筆表示，吉打州位於北馬，也是馬來西亞重要的米倉，今年8月初州選期間，稀土議題一夕之間成為選戰焦點。

他指出，當時內政部長賽夫丁（Saifuddin）在選前爆料稱，吉打州土地及礦務局針對錫（Sik）縣盜採稀土案，向「吉打州務大臣機構」（MBI）罰款馬幣50萬令吉。吉打州務大臣沙努西（Sanusi）是機構的主席。

反貪污委員會最晚將於下週傳喚沙努西，調查這起發生在錫縣武吉恩甘（Bukit Enggang）的盜採稀土案。沙努西則控告賽夫丁涉嫌誹謗。

大馬媒體當時選情分析指出，「希望聯盟」也在選戰中抓準這個議題猛攻，但畢竟這只是地方性選舉話題，並未擴及全馬。

不過，馬來亞大學（University of Malaya）中國研究所（Institute of China Studies）高級講師李志良（Karl Chee Leong Lee）分析，這個原本僅是吉打州選話題，讓安華看到事態嚴重性，決定利用第12大馬計畫期中檢討報告機會，擬制定禁止稀土原料出口政策，一勞永逸解決盜採稀土問題。

他並說：「安華關注的焦點是做為策略性產品的稀土，具有高度的國家策略發展價值，大馬蘊藏大批稀土，基於國家利益，不能讓少數的某些人運走那些珍貴的稀土。」

北馬相關人士也認為，馬來西亞礦藏豐富，昔日或許沒有嚴格管制，讓不肖人士有可乘之機，安華既稱要建立上、中與下游的產業和供應鏈，足證「安華是玩真的」。

Photo Credit: GettyImages 圖為在馬來西亞彭亨州的澳洲萊納斯稀土廠園區。

另外，也有分析指出，稀土開採方法對環境和人類造成破壞性影響，擔心如真要涉及開採挖礦，反而演變成為政治之外的環境污染問題，對環境破壞影響深遠。

另一個值得關注的問題是大馬的違法採礦，大馬副首相法迪拉（Fadillah）今年5月公布統計數據指出，大馬共發現60項違法採礦，尤其是非法開採稀土，吉打州是最嚴重的州。大馬將成立包括聯邦、州，以及涵蓋警方和關稅等跨部門聯合稽查隊伍。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範