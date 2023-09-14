COVID-19新變種出現，我們需要再補一針疫苗加強免疫嗎？美國CDC做出了決定

文：東海大學應用物理系

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的疫情解除警報不到一年，大家對當初疫情肆虐的三年，可能都覺得是遙遠的陳年往事，有種「恍如隔世」之感吧！不過疫情其實還在持續，各式各樣的新變種病毒也一直推陳出新。

問題來了，我們需要再去補一針疫苗，來加強免疫嗎？不打的話，疫情會不會再次席捲而來，重演三年前的慘狀？

9月12日，美國疾病管制中心（CDC）的疫苗諮詢小組，再次討論了「誰應該接種加強劑」這個議題。

由於新的變種出現、以及COVID-19住院率的上升，引起了主管機關與部分大眾的擔憂。在美國，Moderna、Pfizer/BNT、Novavax這三家疫情期間大出風頭的公司已經準備好了新的COVID-19疫苗作為加強劑，或者是提供給「新來的」（沒感染過以及未接種疫苗者）當作主要的保護力。

《Science》採訪了科學家、臨床醫生、疫苗研究者和生物統計學家，他們對「是否需要、誰需要疫苗加強劑」看法相當分歧，不過滿多專家有此共識：我們最好不要走向極端，不管是認為「加強劑是毫無價值的廢物」或是「每個人都非得施打加強劑不可」都太過頭了。

疫苗的主要目標是防止到需要住院的重症以及死亡，在全世界大流行時證明了這個效果，疫苗拯救了不少生命。既然如此有效，當然繼續打啊幹嘛不打？！原因是現在的狀況跟三年前已經有很大的不同。

三年前病毒剛出來，全世界沒有人體內有對抗病毒的抗體，所以病毒一旦入侵就摧枯拉朽如入無人之境。回想當時，連歐美那些公共衛生先進的國家都因為醫療崩潰，不要說是醫院病床，連太平間都不夠用，令人難以相信是醫療科技發達的二十一世紀發生的事。

現在，全世界已經有相當大比例的人口不是接種過疫苗，就是曾經感染過，而且相信有很多是「接種了不只一劑疫苗，而且也感染過不只一次」，由於這樣的經驗，使得我們體內的免疫系統已經對這種病毒具有抵抗力，就算病毒一再突變、就算沒有再打加強劑，也能相當程度的保護我們的身體。

再說，疫苗具有一定程度的風險以及副作用，mRNA可能引起心肌炎、AZ（美國沒有使用）可能引起血栓。在大流行剛開始沒有人有免疫力、病毒破壞力極強的時候，相對於副作用發生的微小機率，打疫苗絕對是「Z > B」（利大於弊）。但是在幾乎人人有抗體，重症機率大幅下降時，Z是否還一定大於B呢？這就很難說了。

9月12日CDC召開了疫苗接種諮詢委員會，最後的決定是「打，都打！」CDC的主任Mandy Cohen宣布，下一波的疫苗增強劑將對年齡12歲以上者進行廣泛的施打；並且核准若有必要，可以為6個月到11歲的幼兒與孩童進行緊急施打。

諮詢委員會以13-1的壓倒性票數，做出了這個建議。

相對於美國普遍施打的決定，歐洲各國則是傾向只鼓勵高年齡以及高危險群施打。

不過雖然眾說紛紜，科學家們都有的共識是：如果你是老年人、免疫功能較差、或者有讓你特別容易受到病毒感染甚至引起重症的健康狀況的話，答案就是：「去補一針！」

參考資料

本文經東海大學應用物理系授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航