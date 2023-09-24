露營產業社群數據分析：IG、YouTube聲量成長超越200%，網友們都在討論些什麼？

文：林羽霈

根據交通部觀光局的統計，截至2023年6月9日為止，全台共有1830家露營場。現代生活節奏快速，許多人渴望逃離城市喧囂，因此選擇投入露營活動，尋求寧靜與放鬆；而疫情期間，受限於出國管制及避免室內群聚，促使露營此項戶外活動逐漸蔚為風潮。

不同於傳統的「野外求生」式露營，近年興起的露營熱潮以休閒放鬆、社交娛樂為主，露營風氣高漲，商機持續延燒。

QSearch將透過分析露營產業的社群數據，觀察近幾年在不同渠道的討論趨勢與消費者的關注焦點，協助業主了解究竟哪種露營方式最受歡迎？哪些服務內容最受關注？

露營活動社群聲量逐年攀升，Instagram及YouTube成長超越200%

觀察近三年露營活動的網路聲量，發現露營在Instagram愛心數和YouTube觀看數的變化上，都呈現逐年成長的趨勢，其中Instagram愛心數兩年內成長253.4%，而YouTube總觀看數的漲幅也高達246.3%，顯示露營在此兩社群平台的關注度皆上升。Facebook總影響力在2021年以-6.9%的比例微幅下降，推測可能原因為疫情三級警戒，露營活動的討論度略微受影響。

Photo Credit: QSearch （影響力分數=貼文心情數*0.1＋留言數*0.1+分享數）

分析近兩年露營的社群貼文數，成長幅度最大的為Instagram，貼文數成長178.9%，2022單年度的貼文已破萬篇。其中，Instagram熱門粉專仍由KOL佔大多數，進一步觀察前兩名熱門粉專，2021年為媒體帳號GirlStyle台灣女生日常、KEKE帶我去旅行，到了2022年已轉為網紅GINAHELLO及蔡阿嘎，顯見網紅們近年更積極經營露營話題已是趨勢。

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露營社群貼文數三級警戒單月下降30%，疫後上升68%

觀察露營逐月的社群貼文數變化，2021年5月中台灣首次發生較大規模的群聚感染進入三級警戒，加上疫苗才剛開始施打，民眾對於病毒無保護力，因此極度恐慌，幾乎足不出戶，促使露營此戶外活動的貼文數在一個月內就下降30%，從5月8721篇跌至6283篇。

而7月中結束為期兩個月的三級警戒，降為二級警戒後，貼文數逐漸回升，一直到隔年2月解除二級警戒，進入防疫新模式後，露營活動才在Facebook和Instagram上大致維持穩定的曝光，2022年3月Facebook貼文數相較於剛解除三級警戒時，已上升68%。

在1、2月這段時間，受到冬季氣候寒冷以及過年假期的因素，通常露營活動的參與率較低，可能因寒冷氣溫不適合戶外活動，同時許多人也忙於家庭團聚和慶祝新年，因此2022、2023年的1、2月露營貼文數都下降約13~23%。隨著氣溫逐漸回暖，露營活動再度回升，吸引更多人投入戶外休閒體驗。

Facebook曝光度、論壇討論度最高皆為「露營車」

Instagram則是「豪華露營」最受關注

若將露營類型分為露營車、豪華露營、野營三種，觀察三種露營類型在Facebook、Instagram、論壇渠道的數據變化。

其中露營車是指配備有住宿設施的車輛，根據動力來源可分成自走式及拖曳式，車內提供床鋪、廚房和浴室；豪華露營則是在營地中提供高級住宿和服務，不須攜帶裝備，常有豪華帳篷及各項裝備設施；野營則強調與大自然接觸，搭建簡單帳篷，體驗自給自足的生活。三者區別主要在於住宿舒適度和體驗深度。

以過去一年的貼文數來說，在Facebook上曝光度最高的為「露營車」，佔整體45.5%；而Instagram上則是「豪華露營」以41.9%的比例佔比最高，進一步觀察相關貼文，網美及旅遊型KOL佔最大宗，推測是因為豪華露營區的環境適合拍美照，網美的貼文下方吸引網友們留言稱讚，而旅遊型網紅的貼文內容以介紹營區為主，也能吸引大量網友留言揪團，皆引起高討論聲量。

論壇上討論度最高的為佔比40.6%的「露營車」，PTT網友間討論較熱烈的話題包含中華菱利新推出的露營車，以及露營車的花費、開銷，顯示除露營族本身的實際需求外，露營車也很能激起網友的好奇心。

比較2021、2022兩年的貼文數，三種類型皆呈上升趨勢，Facebook上露營車成長1.29倍最明顯，Instagram及論壇漲幅最驚人的則是豪華露營，分別成長5.6及5.9倍。

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網友最關注露營服務為飲食及自然環境，親子露營也成風潮

隨著露營活動越來越蓬勃發展，業者提供的服務也更加多元，滿足不同客群的需求。QSearch將網路上討論度較高的服務歸類為飲食、基本設備、娛樂活動、營地環境、寵物友善五項類別，發現Facebook和YouTube上被提及最多次的為「環境」相關，而Instagram和論壇上則較著重於討論「飲食」，皆佔了高於30%的比例。

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進一步查看環境相關的文字雲，除了山林、日出、日落等自然美景受討論外，自然保育新聞也引起高度討論。今年4月一支吉普車隊到七彩湖畔露營，沿路輾壓箭竹林，破壞自然生態，此誇張行為被公布後，在網路上立刻引起許多網友撻伐，顯示現今戶外活動不論業者或消費者可能都更需注意環境保護問題。

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查看飲食相關的綜合渠道文字雲，最受關注的為豪華露營業者提供的一泊四/三/二食服務，其次為常被與露營聯想在一起的烤肉活動。另外，親子露營區也成為飲食相關討論中常被提及的部分，顯示親子露營中，飲食是被民眾重視的一項要素。

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觀察飲食相關的露營熱門貼文，前10名中就有一半提及親子露營，在飲食及環境的文字雲中，也都可看到「親子露營」或「親子露營區」等關鍵字，顯示親子露營在近幾年也逐漸成為爸媽帶小孩出遊的熱門選擇。

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各縣市露營聲量排行：苗栗居冠，其次為台中