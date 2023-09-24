露營產業社群數據分析：IG、YouTube聲量成長超越200%，網友們都在討論些什麼？
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露營產業近年來蓬勃發展，疫情期間因出國受限，國內興起露營潮，且這股潮持續延燒。近年來露營種類及服務項目愈來愈多元，QSearch透過分析社群數據，觀察近幾年露營話題的討論趨勢與消費者的關注焦點，其中最熱議的部分就是「露營車」和「豪華露營」。
文：林羽霈
根據交通部觀光局的統計，截至2023年6月9日為止，全台共有1830家露營場。現代生活節奏快速，許多人渴望逃離城市喧囂，因此選擇投入露營活動，尋求寧靜與放鬆；而疫情期間，受限於出國管制及避免室內群聚，促使露營此項戶外活動逐漸蔚為風潮。
不同於傳統的「野外求生」式露營，近年興起的露營熱潮以休閒放鬆、社交娛樂為主，露營風氣高漲，商機持續延燒。
QSearch將透過分析露營產業的社群數據，觀察近幾年在不同渠道的討論趨勢與消費者的關注焦點，協助業主了解究竟哪種露營方式最受歡迎？哪些服務內容最受關注？
露營活動社群聲量逐年攀升，Instagram及YouTube成長超越200%
觀察近三年露營活動的網路聲量，發現露營在Instagram愛心數和YouTube觀看數的變化上，都呈現逐年成長的趨勢，其中Instagram愛心數兩年內成長253.4%，而YouTube總觀看數的漲幅也高達246.3%，顯示露營在此兩社群平台的關注度皆上升。Facebook總影響力在2021年以-6.9%的比例微幅下降，推測可能原因為疫情三級警戒，露營活動的討論度略微受影響。
分析近兩年露營的社群貼文數，成長幅度最大的為Instagram，貼文數成長178.9%，2022單年度的貼文已破萬篇。其中，Instagram熱門粉專仍由KOL佔大多數，進一步觀察前兩名熱門粉專，2021年為媒體帳號GirlStyle台灣女生日常、KEKE帶我去旅行，到了2022年已轉為網紅GINAHELLO及蔡阿嘎，顯見網紅們近年更積極經營露營話題已是趨勢。
露營社群貼文數三級警戒單月下降30%，疫後上升68%
觀察露營逐月的社群貼文數變化，2021年5月中台灣首次發生較大規模的群聚感染進入三級警戒，加上疫苗才剛開始施打，民眾對於病毒無保護力，因此極度恐慌，幾乎足不出戶，促使露營此戶外活動的貼文數在一個月內就下降30%，從5月8721篇跌至6283篇。
而7月中結束為期兩個月的三級警戒，降為二級警戒後，貼文數逐漸回升，一直到隔年2月解除二級警戒，進入防疫新模式後，露營活動才在Facebook和Instagram上大致維持穩定的曝光，2022年3月Facebook貼文數相較於剛解除三級警戒時，已上升68%。
在1、2月這段時間，受到冬季氣候寒冷以及過年假期的因素，通常露營活動的參與率較低，可能因寒冷氣溫不適合戶外活動，同時許多人也忙於家庭團聚和慶祝新年，因此2022、2023年的1、2月露營貼文數都下降約13~23%。隨著氣溫逐漸回暖，露營活動再度回升，吸引更多人投入戶外休閒體驗。
Facebook曝光度、論壇討論度最高皆為「露營車」
Instagram則是「豪華露營」最受關注
若將露營類型分為露營車、豪華露營、野營三種，觀察三種露營類型在Facebook、Instagram、論壇渠道的數據變化。
其中露營車是指配備有住宿設施的車輛，根據動力來源可分成自走式及拖曳式，車內提供床鋪、廚房和浴室；豪華露營則是在營地中提供高級住宿和服務，不須攜帶裝備，常有豪華帳篷及各項裝備設施；野營則強調與大自然接觸，搭建簡單帳篷，體驗自給自足的生活。三者區別主要在於住宿舒適度和體驗深度。
以過去一年的貼文數來說，在Facebook上曝光度最高的為「露營車」，佔整體45.5%；而Instagram上則是「豪華露營」以41.9%的比例佔比最高，進一步觀察相關貼文，網美及旅遊型KOL佔最大宗，推測是因為豪華露營區的環境適合拍美照，網美的貼文下方吸引網友們留言稱讚，而旅遊型網紅的貼文內容以介紹營區為主，也能吸引大量網友留言揪團，皆引起高討論聲量。
論壇上討論度最高的為佔比40.6%的「露營車」，PTT網友間討論較熱烈的話題包含中華菱利新推出的露營車，以及露營車的花費、開銷，顯示除露營族本身的實際需求外，露營車也很能激起網友的好奇心。
比較2021、2022兩年的貼文數，三種類型皆呈上升趨勢，Facebook上露營車成長1.29倍最明顯，Instagram及論壇漲幅最驚人的則是豪華露營，分別成長5.6及5.9倍。
網友最關注露營服務為飲食及自然環境，親子露營也成風潮
隨著露營活動越來越蓬勃發展，業者提供的服務也更加多元，滿足不同客群的需求。QSearch將網路上討論度較高的服務歸類為飲食、基本設備、娛樂活動、營地環境、寵物友善五項類別，發現Facebook和YouTube上被提及最多次的為「環境」相關，而Instagram和論壇上則較著重於討論「飲食」，皆佔了高於30%的比例。
進一步查看環境相關的文字雲，除了山林、日出、日落等自然美景受討論外，自然保育新聞也引起高度討論。今年4月一支吉普車隊到七彩湖畔露營，沿路輾壓箭竹林，破壞自然生態，此誇張行為被公布後，在網路上立刻引起許多網友撻伐，顯示現今戶外活動不論業者或消費者可能都更需注意環境保護問題。
查看飲食相關的綜合渠道文字雲，最受關注的為豪華露營業者提供的一泊四/三/二食服務，其次為常被與露營聯想在一起的烤肉活動。另外，親子露營區也成為飲食相關討論中常被提及的部分，顯示親子露營中，飲食是被民眾重視的一項要素。
觀察飲食相關的露營熱門貼文，前10名中就有一半提及親子露營，在飲食及環境的文字雲中，也都可看到「親子露營」或「親子露營區」等關鍵字，顯示親子露營在近幾年也逐漸成為爸媽帶小孩出遊的熱門選擇。
各縣市露營聲量排行：苗栗居冠，其次為台中
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
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全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45