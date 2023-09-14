9月多檔高股息ETF將除息，會是開始投資或加碼買進的好時機嗎？
我們想讓你知道的是
高股息ETF跟市值型ETF的最大差別在於，高股息ETF要能具備穩定配息能力。而要讓配息率具有吸引力又能穩定的關鍵，就在成份股的產業面配置要具有分散效果、以及持有的成分股檔數要多，才能達到分散風險效果，成為投資人長期持股的安心標的。
文：麻吉股哥
台股行情震盪 AI概念股熄火
最近大盤又拉回測試半年線，看起來岌岌可危，加上過往每年9月不論是對於台股或是美股的行情，總是呈現多事之秋，表現相對不佳。不過，9月有多檔高股息ETF將要除息，在行情持續震盪的情況下，是否可以開始投資或加碼買進？
今年許多新發行的高股息ETF都有加入平準金機制，如00918，或是改為季配息及平準金的高股息ETF，如0056、00713，或是發行不久剛配息的高股息ETF，如00915、00919、00929，正好這幾檔ETF多在9月要除息。若手頭上有閒置資金想要投資高股息ETF，應該要怎麼選擇呢？
配息率迷思：哪檔ETF配息率高就買哪檔？
今年大家應該可以發現，有不少高股息ETF紛紛出現年化配息率高達8-10%以上的訴求，聰明的投資人如果仔細一算，應該不難發現，這些年化配息率，很多都是以單次的配息金額/配息率，乘以4次（季配）、或是12次（月月配），可事實上，如00919，官網公告配息是今年6月第一次開始季配，即使訴求每季可配發0.54元，到今年底只有3次，所以今年的年化配息率應該只有7.7%左右。又如00929，也是類似的情況，所以實際的年化配息率，應該只有3.9%。
反倒是，去（2022）年9月開始改為季配的00713，在去年改為季配之後，是將去年一整年預估要配發的股利，分散在9月、12月二次配發給投資人，以維持當年度持有00713或是想要買進00713的投資人權益，對於要領息的投資人來說，這是非常重要的股息收入。今年改為季配的0056，從7月配發1元來看，應該也是比照去年00713的做法。
投資高股息總報酬率 = 配息 + 價差
更重要的是，即使投資高股息的目的在於股利收入，但也千萬不能只看配息多少，長期績效表現也將影響含息報酬。俗話說的好，投資千萬不能賺了股息賠了價差，目前有15檔高股息，成立時間超過3年的有6檔，若看3年、5年含息報酬表現來看，可以看出來00713都是含息報酬表現最好，也就是說，00713歷經過多空行情淬鍊的績效表現，已經是有目共睹，最近台股行情震盪中，00713兼具低波動+高股息的優勢，絕對是投資人穩穩配置的關鍵競爭力！
產業分散+個股分散，才適合長期存股
高股息ETF跟市值型ETF的最大差別在於，高股息ETF要能具備穩定配息能力。而要讓配息率具有吸引力又能穩定的關鍵，就在成份股的產業面配置要具有分散效果、以及持有的成分股檔數要多，才能達到分散風險效果，成為投資人長期持股的安心標的。
而這也是近幾年高股息ETF開始加入低波動、財務面、股利率等多因子篩選條件，目的就是要讓投資人在領取穩定配息的同時，還要降低波動度，盡量讓存股過程中安穩舒適。
00713的產業配置從官網公布的資訊來看，電子業不到6成，搭配傳產、金融股，均衡配置，相較於00929是100%投資電子股、00919有約75%投資電子股，15%為航運股，達到產業風險分散效果，且00713成分股檔數也是高股息ETF中少數達50檔，個股權重配置再分散一次。
值得一提的是，00713在6月份成分股調整時，提早將漲多的AI概念股刪除，如緯創等，順利避開第三季AI概念股漲多拉回修正，也造就00713近期表現不僅抗跌還有逆勢上漲的表現。
經歷了2022年大跌的洗禮，大盤重回16500之上，挑選高股息ETF投資首重抗波動，而其中最佳的標的莫過於（00713）元大台灣高息低波ETF。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：行情震盪中，高股息ETF怎麼買？最安心的高股息ETF 00713
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html