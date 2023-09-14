9月多檔高股息ETF將除息，會是開始投資或加碼買進的好時機嗎？

文：麻吉股哥

台股行情震盪 AI概念股熄火

最近大盤又拉回測試半年線，看起來岌岌可危，加上過往每年9月不論是對於台股或是美股的行情，總是呈現多事之秋，表現相對不佳。不過，9月有多檔高股息ETF將要除息，在行情持續震盪的情況下，是否可以開始投資或加碼買進？

今年許多新發行的高股息ETF都有加入平準金機制，如00918，或是改為季配息及平準金的高股息ETF，如0056、00713，或是發行不久剛配息的高股息ETF，如00915、00919、00929，正好這幾檔ETF多在9月要除息。若手頭上有閒置資金想要投資高股息ETF，應該要怎麼選擇呢？

配息率迷思：哪檔ETF配息率高就買哪檔？

今年大家應該可以發現，有不少高股息ETF紛紛出現年化配息率高達8-10%以上的訴求，聰明的投資人如果仔細一算，應該不難發現，這些年化配息率，很多都是以單次的配息金額/配息率，乘以4次（季配）、或是12次（月月配），可事實上，如00919，官網公告配息是今年6月第一次開始季配，即使訴求每季可配發0.54元，到今年底只有3次，所以今年的年化配息率應該只有7.7%左右。又如00929，也是類似的情況，所以實際的年化配息率，應該只有3.9%。

反倒是，去（2022）年9月開始改為季配的00713，在去年改為季配之後，是將去年一整年預估要配發的股利，分散在9月、12月二次配發給投資人，以維持當年度持有00713或是想要買進00713的投資人權益，對於要領息的投資人來說，這是非常重要的股息收入。今年改為季配的0056，從7月配發1元來看，應該也是比照去年00713的做法。

投資高股息總報酬率 = 配息 + 價差

更重要的是，即使投資高股息的目的在於股利收入，但也千萬不能只看配息多少，長期績效表現也將影響含息報酬。俗話說的好，投資千萬不能賺了股息賠了價差，目前有15檔高股息，成立時間超過3年的有6檔，若看3年、5年含息報酬表現來看，可以看出來00713都是含息報酬表現最好，也就是說，00713歷經過多空行情淬鍊的績效表現，已經是有目共睹，最近台股行情震盪中，00713兼具低波動+高股息的優勢，絕對是投資人穩穩配置的關鍵競爭力！

產業分散+個股分散，才適合長期存股

高股息ETF跟市值型ETF的最大差別在於，高股息ETF要能具備穩定配息能力。而要讓配息率具有吸引力又能穩定的關鍵，就在成份股的產業面配置要具有分散效果、以及持有的成分股檔數要多，才能達到分散風險效果，成為投資人長期持股的安心標的。

而這也是近幾年高股息ETF開始加入低波動、財務面、股利率等多因子篩選條件，目的就是要讓投資人在領取穩定配息的同時，還要降低波動度，盡量讓存股過程中安穩舒適。

00713的產業配置從官網公布的資訊來看，電子業不到6成，搭配傳產、金融股，均衡配置，相較於00929是100%投資電子股、00919有約75%投資電子股，15%為航運股，達到產業風險分散效果，且00713成分股檔數也是高股息ETF中少數達50檔，個股權重配置再分散一次。

值得一提的是，00713在6月份成分股調整時，提早將漲多的AI概念股刪除，如緯創等，順利避開第三季AI概念股漲多拉回修正，也造就00713近期表現不僅抗跌還有逆勢上漲的表現。

經歷了2022年大跌的洗禮，大盤重回16500之上，挑選高股息ETF投資首重抗波動，而其中最佳的標的莫過於（00713）元大台灣高息低波ETF。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：行情震盪中，高股息ETF怎麼買？最安心的高股息ETF 00713

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀