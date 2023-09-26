《演算法圖鑑》：重新排列50個數，需要花費比宇宙歷史更長的時間？
我們想讓你知道的是
能解決同一問題的演算法有多個時，要用哪個比較好？判斷演算法優劣的方法有很多。但一般而言，最重視的是執行時間，亦即輸入內容到輸出答案之間的時間。
文：石田保輝、宮崎修一
能解決同一問題的演算法有多個時，要用哪個比較好？判斷演算法優劣的方法有很多。
例如，簡單的演算法讓人輕鬆理解，也比較容易寫成程式。此外，執行中需要較少記憶體區的演算法，優點是在記憶體容量較小的電腦上也能順利運作。
但一般而言，最重視的是執行時間，亦即輸入內容到輸出答案之間的時間。
重新排列50個數需要花費比宇宙歷史更長的時間？
為了體驗使用低效率演算法的結果，請見如下關於排序的演算法說明：
- 製作一個由n個數排列而成的數列（必須是之前沒出現過的排列方式）。
- 如果步驟1產生的數列是從左開始由小到大排列，就輸出這個數列。若非由小到大的排列就回到步驟1，重新排序數列。
把這個演算法稱為「全域搜尋演算法」吧。全域搜尋會確認所有的排列組合，所以不管輸入什麼樣的數列，一定會輸出正確答案。
不過，要等多久才會有答案呢？運氣好的話，非常快就可以找出答案並輸出。但實際上無法期待結果一定如此，考慮到不順利的情況，若最後一個確認的數列才是正確答案，就必須確認所有的排列方式。
n個數的排列方式有n!種（n! ＝ n(n-1)(n-2)⋯⋯3・2・1）。當n＝50，情況如下：
50! ＝ 50・49・48⋯⋯3・2・1 ＞ 50・49・48⋯⋯13・12・11 ＞ 1040
第一個不等號是捨去10以下的數。第二個不等號是成立於不等號左邊排列了40個大於10的數。
假設使用高性能電腦，1秒可以確認1兆（＝ 1012）個數列，那麼需要1040÷1012＝1028秒。1年等於31,536,000秒，小於108秒。因此，1028秒＞ 1020 年。
起源於大霹靂的宇宙年齡推測約137億年，比1011年還短。換言之，使用全域搜尋演算法，就算只是排序50個數，等上宇宙年齡的109倍也等不到答案。
如果是運用前述的選擇排序會如何呢？
首先，在第1回合中為了找出最小的數，從左邊開始一一確認數列的每個數，所以只要確認n個數即可。接著，第2回合是從n-1個數當中找出最小值，所以也只要確認n-1個數。像這樣持續進行到第n回合，確認這些數的整個過程所進行的回合數如下所示：
n＋(n-1)＋(n-2)＋…3＋2＋1 ＝ n(n＋1) / 2 ≦ n2
n＝50時，n2＝2500。若1秒可以確認1兆（＝1012）個數，則2500÷1012＝0.0000000025秒就可求出答案。與全域搜尋相較，選擇排序的速度絕對更快。
書籍介紹
本文摘錄自《演算法圖鑑【全新增訂版】：33種演算法 + 7種資料結構，人工智慧、數據分析、邏輯思考的原理和應用全圖解》，臉譜出版
作者：石田保輝、宮崎修一
- momo網路書店
- Readmoo讀墨電子書
- Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）
- 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。
現今我們的世界已離不開演算法，從線上搜尋、社群交友、法院判案、醫學診斷、金融運作、大腦決策到人工智慧的未來，越了解演算法，越可能掌控權力，成為時代的贏家。有些演算法對我們有益、有些有用，有些則可能使我們陷入大麻煩，但我們對這些演算法所知極少。
不管用哪種程式語言編寫程式，演算法都是不可或缺的，不過如果認為只有學電腦的人才要了解演算法，那就太可惜了。演算法其實是一連串解決問題的邏輯步驟，只要熟悉這些步驟和運用方式，每個人都能設計自己的演算法並應用於各種不同領域。學習演算法正是建構嚴謹思維和幫助做出最佳判斷的訓練。
█ 演算法的第一本書，從基礎開始學習！
演算法是用以執行計算或完成作業的程序，可以想像成料理食譜，如果做出某種料理的步驟是食譜，那麼用電腦解出特定問題的步驟就是演算法了。然而，食譜與演算法的決定性差異，在於演算法非常嚴謹。相較於食譜有很多概略的描述，演算法的所有步驟都用數學方式表現，沒有模糊地帶。
本書蒐羅介紹33種基本的演算法和7種資料結構，貨真價實完全圖解。每一個步驟都以圖片和文字詳細說明，拆解具體演算過程，逐步建立邏輯概念，輕鬆進入演算法的世界。
書中解說的演算法範疇包括「排序」、「陣列搜尋」、「圖形搜尋」、「安全性演算法」、「分群」，以及「網頁排名」等各種廣泛使用的基礎演算法。不用艱澀的專有名詞，步步口語分解，完全沒有概念的人也能漸進學習。
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：林奕甫
核稿編輯：翁世航
Tags：
上廁所這樣的日常小事，其實是真正的人生大事—Panasonic溫水洗淨便座，呵護男性下半身的幸福
我們想讓你知道的是
說到男性如廁的問題，其實還真不少，像是便秘、擦拭不乾淨、甚至碰瓷等衛生問題，讓不少男性為之困擾。這次就讓我們透過醫師的角度來看看，面對這樣的問題可以如何解決？
根據世界廁所組織（World Toilet Organization，WTO）的統計，人一生大概要花三年的時間坐在馬桶上，而每一次上廁所時的體驗和品質，更是很大程度地影響了我們的情緒和身體健康狀況。
男性如廁的三大問題，你中了幾個？
對大部分的現代男性來說，好好上廁所幾乎算得上是種挑戰。舉例來說，便秘和痔瘡這兩大國人常見的問題，來自於作息不正常、缺乏運動、焦慮、飲食失調等生活習慣。但這些生活習慣，同時也是每天趕著通勤、開會，時常熬夜加班的男性們，必不可免的工作樣貌。在日積月累之下，便秘和痔瘡的困擾，常常就這樣默默地出現，想上不敢上，或者想上又上不出來，讓如廁成為生活中隱性的壓力來源。
此外，腸躁症也是一種常見的消化道問題。由於腸躁症有可能出現腹瀉的情況，也往往讓人擔心自己擦不乾淨、污物沾染到手上，留下令人不舒服的異味，成為許多男性的困擾。但是，如果因此以大量衛生紙反覆擦拭，除了留下垃圾，造成環境負擔之外，更有可能傷害脆弱的肛門肌膚，紅腫、破皮，甚至發炎、疼痛，同樣影響了生活的品質，造成心理壓力。
除了排便，男性排尿的問題也不少，例如近年來引起不小討論迴響的議題——男性尿尿，站著好還是坐著好？站姿的支持者認為，坐下的時候生殖器容易撞到馬桶圈，感覺很不乾淨，也不舒服；但是站著尿尿所造成的大量噴濺，不只沾染馬桶圈，甚至周遭的地板也要遭殃，最終需要花費更多心力去維持廁所的清潔與衛生，有些時候還因此造成家中成員的爭執。而且噴濺出來的尿液，也是細菌繁殖的最佳環境，如果不小心摸到加上抵抗力差，可能就會讓表皮有傷口的地方感染，實在令人頭痛。
好好上廁所不難，靠這招就夠
要改善這些男性如廁的問題，家醫科洪暐傑醫師認為，溫水便座是個好方法！以痔瘡為例，在臨床上的治療方法之一就是溫水坐浴，因為溫水可以很好地促進肛門口血液循環、減輕壓力，讓脫出的內痔回縮。而在如廁後，利用溫水便座來沖洗肛門，就如同溫水按摩般，一方面改善肛門附近的血液循環，同時減緩便秘、痔瘡帶來的問題。
至於如廁後的清潔，洪醫師則有「衛生紙乾擦不如濕紙巾擦，濕紙巾擦又不如使用溫水便座清洗」的建議。因為溫水沖洗，一來可以避免衛生紙反覆摩擦肛門所造成的傷害，二來也不怕糞便沾染到手，更不會造成後續環境衛生問題，一個動作就能擺脫令人不適的擦拭問題，真是要幫溫水便座拍拍手。
那麼男性尿尿是站著好還是坐著好？洪醫師建議道：「坐著尿尿除了避免尿液噴濺之外，其實好處很多，比方男性尿尿的時候，容易因為血壓改變而出現頭暈的狀況，站著很有可能因為頭暈而跌倒，但坐著的風險就相對低了許多。」但如果已經很習慣採取站姿，又不想因為尿液噴濺而造成家中成員困擾的男性，可以考慮裝設能在馬桶中生成泡沫的溫水便座。除了利用泡沫破壞水的表面張力之外，泡沫也能直接擋住反彈濺起的尿液，大幅阻止噴濺的情況。尿液不再噴得到處都是，廁所就可以更長時間的維持乾淨、衛生的狀態，同住的家人使用起廁所也更愉快。
在潔淨的溫水中，找回如廁的幸福感
Panasonic溫水洗淨便座，是解決男性如廁問題的專家，更是一家人廁所的守護者。360度噴灑泡沫所形成防護圈，包覆了馬桶內壁，能夠阻隔髒污、減少附著，讓尿尿的噴濺問題成為過去式，打掃起來更輕鬆。
既然說到打掃清潔，就不能不提到Panasonic貼心設計的一體式無縫不鏽鋼噴嘴，在使用者「著座後」、「使用前」，「使用後」等三個階段，都會自動進行清潔，從根部到前端徹底除污，強效抑菌高達99%；再加上與肌膚接觸的便座表面採用Ag+銀離子抗菌，符合日本SIAA嚴格的抗菌標準，即使是多人共用也很安心。
在使用者體驗上，Panasonic溫水洗淨便座採用先進的日本瞬熱技術，以快速節能省電的方式、提供不間斷的溫水，更設計了高達25種的洗淨模式，從水溫、水速、出水方式等，都能依照個人喜好調整，讓那些因為痔瘡、便秘或者腹瀉所帶來的疼痛、壓力，在自己喜好的溫水水流沖洗之下獲得改善，得到療癒的感受。
從裡到外，Panasonic溫水洗淨便座的體貼設計，就是要為所有使用者，提供全方位的舒適感。不想再讓上廁所成為困擾的男性朋友，請讓Panasonic溫水洗淨便座呵護你的需求，用全新的如廁體驗，扭轉你下半身的幸福吧！