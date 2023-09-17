東京電視台正常營業中：各家緊急插播傑尼斯性醜問記者會，他們決定播出《致命武器2》

文字整理：古家萱

在NHK、朝日、TBS等日本眾家電視台中，「東京電視台」（株式会社テレビ東京）向來是獨樹一格的存在。無論國內發生了多嚴重的大事，在其他電視台都停止播放當前節目，將畫面轉至關於該事件的特別報導時，他們始終堅持做自己，絕不輕易改變原定計劃。

舉例來說，在2017年8月，北韓飛彈劃過日本上空時，東京電視台播出的是萌娘動畫《動物朋友》（けものフレンズ）；在新年號「令和」公布以後，東京電視台選擇關心美味的牛丼；真子公主宣布下嫁平民時，東京電視台正在放映《刀鋒戰士》（Blade）；就連前首相安倍晉三遭遇刺殺身亡，東京電視台仍面不改色地播出輪島市的海苔與味噌湯。

而近日，這個「東京電視台最強傳說」終於又再度發揮實力，引起眾人熱烈討論。

傑尼斯事務所記者會

在BBC於今年四月發表紀錄片《獵食者：日本流行音樂的秘密醜聞》後，關於前社長強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人的消息便甚囂塵上，成為娛樂圈的焦點話題之一。而經歷一連串調查後，日本傑尼斯事務所終於在日前召開了記者會。

在記者會上，新任社長東山紀之承認，關於喜多川的性侵傳聞為真，並譴責其行為是「人類史上最愚蠢的事件」。他表示，雖然過去就曾聽聞類似的消息，但由於他本人並未受害，也未曾得到來自受害者的直接說法，因此未曾採取過什麼行動，也對當時無力改變環境的自己感到慚愧。

同時，他也代表傑尼斯事務所向所有受害者致歉：「對於被害者長時間在身心方面遭受的痛苦，真的非常抱歉」，並承諾將聆聽受害者的心聲與意見，並在日後積極擬定相應對策。

然而，就在所有電視台記者搶快製作報導、即時放送轉播畫面的同時，東京電視台決定——依照原訂計畫進行！播放電影《致命武器2》（Lethal Weapon 2）！

東京電視台為何總是狀況外？

之所以會出現這樣的現象，並非因為東京電視台生性冷漠、不關心國家大事與重要的社會新聞，而是因為相較於其他擁有諸多分局的電視台，東京電視台的營運規模實在不大，無論是在員工人數還是製作經費上都無法相比，進而造成其機動性不足以應變突發狀況的情形。

1995年，當奧姆真理教在長野縣的電車上施放毒氣，引發松本沙林毒氣事件時，東京電視台也曾挺起胸膛，像其他媒體一樣前往拍攝取材，但這樣巨額的製作成本，不僅沒為頻道帶來相應的收益，還使其留下了千萬以上的赤字。

在此之後，東京電視台逐漸躺平，演化出這種「天塌下來與我何干～」的佛系播報心態，甚至以「窮」作為賣點，在自家製作的電視劇中把「經費不足」當成笑話調侃。沒想到，這樣的策略竟也漸漸走出了自己的一條路。

在2ch上流傳的「緊急事態狀況判斷」分級

過去，曾讓東京電視台動起來的事件包括日本311大地震、2020年日本首相針對新冠肺炎發布緊急事態宣言、以及2022年俄烏衝突爆發時，確實都是攸關大量人民生命財產安全的時刻。因此，在日本網路論壇2ch上，就流傳著一個判斷事情嚴重程度的「緊急事態狀況判斷分級表」，分級方式大致如下：

LEVEL 1：NHK播放特別節目，表示該注意了

LEVEL 2：TBS、富士、朝日、日本電視台播放特別節目，表示該警戒了

LEVEL 3：東京電視台插入字幕，表示也許該準備去避難了

LEVEL 4：東京電視台中斷原訂節目表，表示該出發去避難了

LEVEL 5：總理發表對國民的公開通告，表示這是官方認證的緊急狀態

LEVEL 6：東京電視台在深夜停播動畫，改播緊急節目，表示日本可能要沉了

雖然無法從東京電視台上看到第一手的新聞速報，但這種老神在在的態度，卻讓日本人得以在沈重消息間稍微轉換心情，成為社會的一顆巨大定心丸。

參考資料

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標題：東京電視台正常營業中：在傑尼斯記者會沸沸揚揚的此刻，他們決定播出《致命武器2》

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航