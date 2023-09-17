東京電視台正常營業中：各家緊急插播傑尼斯性醜問記者會，他們決定播出《致命武器2》
我們想讓你知道的是
或許你曾經聽說，無論日本國內發生了多嚴重的大事，在其他電視台都停止播放當前節目，將畫面轉至關於該事件的特別報導時，「東京電視台」始終堅持做自己，絕不輕易改變原定計劃的「東京電視台最強傳說」。而就在「傑尼斯事務所道歉記者會」吵得沸沸揚揚的此刻，東京電視台似乎又再度發揮了實力，引起眾人熱烈討論：
文字整理：古家萱
在NHK、朝日、TBS等日本眾家電視台中，「東京電視台」（株式会社テレビ東京）向來是獨樹一格的存在。無論國內發生了多嚴重的大事，在其他電視台都停止播放當前節目，將畫面轉至關於該事件的特別報導時，他們始終堅持做自己，絕不輕易改變原定計劃。
舉例來說，在2017年8月，北韓飛彈劃過日本上空時，東京電視台播出的是萌娘動畫《動物朋友》（けものフレンズ）；在新年號「令和」公布以後，東京電視台選擇關心美味的牛丼；真子公主宣布下嫁平民時，東京電視台正在放映《刀鋒戰士》（Blade）；就連前首相安倍晉三遭遇刺殺身亡，東京電視台仍面不改色地播出輪島市的海苔與味噌湯。
而近日，這個「東京電視台最強傳說」終於又再度發揮實力，引起眾人熱烈討論。
傑尼斯事務所記者會
在BBC於今年四月發表紀錄片《獵食者：日本流行音樂的秘密醜聞》後，關於前社長強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人的消息便甚囂塵上，成為娛樂圈的焦點話題之一。而經歷一連串調查後，日本傑尼斯事務所終於在日前召開了記者會。
在記者會上，新任社長東山紀之承認，關於喜多川的性侵傳聞為真，並譴責其行為是「人類史上最愚蠢的事件」。他表示，雖然過去就曾聽聞類似的消息，但由於他本人並未受害，也未曾得到來自受害者的直接說法，因此未曾採取過什麼行動，也對當時無力改變環境的自己感到慚愧。
同時，他也代表傑尼斯事務所向所有受害者致歉：「對於被害者長時間在身心方面遭受的痛苦，真的非常抱歉」，並承諾將聆聽受害者的心聲與意見，並在日後積極擬定相應對策。
然而，就在所有電視台記者搶快製作報導、即時放送轉播畫面的同時，東京電視台決定——依照原訂計畫進行！播放電影《致命武器2》（Lethal Weapon 2）！
東京電視台為何總是狀況外？
之所以會出現這樣的現象，並非因為東京電視台生性冷漠、不關心國家大事與重要的社會新聞，而是因為相較於其他擁有諸多分局的電視台，東京電視台的營運規模實在不大，無論是在員工人數還是製作經費上都無法相比，進而造成其機動性不足以應變突發狀況的情形。
1995年，當奧姆真理教在長野縣的電車上施放毒氣，引發松本沙林毒氣事件時，東京電視台也曾挺起胸膛，像其他媒體一樣前往拍攝取材，但這樣巨額的製作成本，不僅沒為頻道帶來相應的收益，還使其留下了千萬以上的赤字。
在此之後，東京電視台逐漸躺平，演化出這種「天塌下來與我何干～」的佛系播報心態，甚至以「窮」作為賣點，在自家製作的電視劇中把「經費不足」當成笑話調侃。沒想到，這樣的策略竟也漸漸走出了自己的一條路。
在2ch上流傳的「緊急事態狀況判斷」分級
過去，曾讓東京電視台動起來的事件包括日本311大地震、2020年日本首相針對新冠肺炎發布緊急事態宣言、以及2022年俄烏衝突爆發時，確實都是攸關大量人民生命財產安全的時刻。因此，在日本網路論壇2ch上，就流傳著一個判斷事情嚴重程度的「緊急事態狀況判斷分級表」，分級方式大致如下：
- LEVEL 1：NHK播放特別節目，表示該注意了
- LEVEL 2：TBS、富士、朝日、日本電視台播放特別節目，表示該警戒了
- LEVEL 3：東京電視台插入字幕，表示也許該準備去避難了
- LEVEL 4：東京電視台中斷原訂節目表，表示該出發去避難了
- LEVEL 5：總理發表對國民的公開通告，表示這是官方認證的緊急狀態
- LEVEL 6：東京電視台在深夜停播動畫，改播緊急節目，表示日本可能要沉了
雖然無法從東京電視台上看到第一手的新聞速報，但這種老神在在的態度，卻讓日本人得以在沈重消息間稍微轉換心情，成為社會的一顆巨大定心丸。
參考資料
- Wikipedia：東京電視台
- New Komica Wiki (仮)：テレ東最強伝説
- 萌娘百科：東京電視台最強傳說
- 最強傳說！5家電視台猛播傑尼斯記者會 東京電視台堅持續播電影
- 地上波5局がジャニーズ会見、やっぱりブレないテレ東にネット民喝采「流石」「ずっと推します」
本文經every little d授權轉載，原文刊載於此
原標題：東京電視台正常營業中：在傑尼斯記者會沸沸揚揚的此刻，他們決定播出《致命武器2》
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約