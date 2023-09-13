2023/09/13,
藝文

「泰雅族Lmuhuw吟唱」保存者曾作振Hitay Payan辭世，文化部長史哲：「將頒贈旌揚狀予以表彰」

「泰雅族Lmuhuw吟唱」保存者曾作振Hitay Payan辭世，文化部長史哲：「將頒贈旌揚狀予以表彰」
曾作振Hitay Payan｜Photo Credit: 文化部提供

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新竹縣傳統表演藝術「泰雅族Lmuhuw吟唱」保存者「台灣泰雅爾族永續協會」的主要藝師曾作振Hitay Payan於9月8日辭世，享壽74歲。對此，文化部長史哲也表達弔念。

新竹縣傳統表演藝術「泰雅族Lmuhuw吟唱」保存者「台灣泰雅爾族永續協會」的主要藝師曾作振Hitay Payan於9月8日辭世，享壽74歲。

文化部長史哲對此表達哀悼並表示，「泰雅族Lmuhuw吟唱」是台灣特有的無形文化資產，曾作振藝師長年致力「泰雅族Lmuhuw吟唱」的傳承、推廣，文化部將頒贈旌揚狀予以表彰。

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Photo Credit: 文化部提供
曾作振Hitay Payan

根據《文化部》新聞稿指出，曾作振於1949年出生，自青少年時期發現泰雅族有數種語言系統，即對泰雅族遷徙歷史與文化產生強烈興趣，常年奉獻於泰雅族Mspaziq群口述傳統傳承。

曾作振長期關心泰雅族社會、文化、語言的發展，堅持以泰雅族人的主體論述進行展演、詮釋、轉譯，說明泰雅族口述傳統，既是實踐者、記錄研究者，也是文化資產復振運動推動、催生與保存者。

傳統泰雅族社會原無文字書寫系統，因此對於社群的歷史記憶與文化傳承，是以祖先所流傳下來的語言，透過口語敘述或歌謠吟唱的方式代代相傳。

曾作振所屬的「台灣泰雅爾族永續協會」，經新竹縣政府2012年公告認定為「泰雅族Lmuhuw吟唱」保存者，保留了族群起源、族群遷徙歷史、祖先遺訓等族群認同要素，戮力於文化傳承。

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：邱宜君


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