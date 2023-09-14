巴氏量表的應用在台灣經歷了哪些調整？與其維持雙軌分立，外籍看護工應被納入長照政策下整體考量
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相較於僅是開放民眾聘僱外籍看護工，政府更應該藉此機會，理解中高齡民眾，包括照顧者與被照顧者對各項長照服務使用的掙扎與矛盾情緒，特別是站在雙軌分立的長照體系之前，家庭成員或主要照顧決策者往往面對照顧服務員國籍與品質的抉擇叉路。
文：陳正芬（國立台北護理健康大學長期照護系教授）
國民黨籍總統候選人侯友宜拋出放寬巴氏量表申請年齡的政見，不僅引發民眾熱烈討論，亦讓執政黨政策急轉彎，宣布不排除修正的可能性。事實上，早在2010年多名立委就已於立院社福及衛環委員會要求放寬外籍看護工的申請年齡規定，顯示此一議題始終備受關注。
巴氏量表的應用在台灣經歷了哪些調整？
回顧台灣巴氏量表應用與修正的歷史，共可分為六大階段。第一階段為1992年八月首次發布實施《外國人聘僱及許可辦法》，係因當時國內家喻戶曉的王曉民女士案件，其家屬於1992向勞委會陳情，希望開放外籍監護工協助照顧，減輕家屬長期的照顧壓力。
勞委會1992年訂定「因應家庭照顧殘障者人力短缺暫行措施」，開放申請聘用外籍監護工，且無名額限制，此一措施適用之對象主要為10類身心障礙者，且其障礙等級為重度以上，外加第11類為「經公立及教學醫院證明為中風癱瘓，且無法獨立自我照顧，需賴他人養護者」。該階段係將被看護者資格分為身心障礙者及重大傷病者兩類。第二階段為2000年初至2000年8月，係將重大傷病者依年齡分為兩種標準【註1】，巴氏量表【註2】首度被納入聘僱辦法。
第三階段為2000年8月至2001年7月，主要因應當時雇主違法指派外籍看護工從事許可外情形層出不窮，同時又配合勞委會當時訂定每年刪減在台外勞1萬5000人之政策緊縮目標，故將第二階段的「特定病症」項目中的極重度精神病改列為身心障礙之一，合併後共11項「特定身心障礙」項目；重要器官障礙重度等級以上增列入32項「特定病症」項目之一，更重要的是取消年齡區隔，其後所有被看護者不分年齡需全面適用32項「特定病症」，並以巴氏量表20分以下者為申請外籍看護工之資格要件；但上述制度施行不到一年，又因家屬及各界撻伐而採取鬆綁措施。
第四階段（2001年8月至2005年底）主要修正方向有4點，首先是將「特定身心障礙項目」中的極重度慢性精神病等級降為重度等級，第二「特定病症」由32項擴充為36項，其中24項特定病症的巴氏量表總分由20分以下放寬至30，癌症末期病患則放寬至40分，最後一項則是將其餘11項不適用巴氏量表評量的特定病症委由醫師評估。
第五階段為2013年，透過修法將「看護工作」納入就業服務法第46條文字。
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供