TNL+ 2023/09/14,
社會

巴氏量表的應用在台灣經歷了哪些調整？與其維持雙軌分立，外籍看護工應被納入長照政策下整體考量

巴氏量表的應用在台灣經歷了哪些調整？與其維持雙軌分立，外籍看護工應被納入長照政策下整體考量
圖為9月12日午後台北市大安區有看護帶著長者外出。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

相較於僅是開放民眾聘僱外籍看護工，政府更應該藉此機會，理解中高齡民眾，包括照顧者與被照顧者對各項長照服務使用的掙扎與矛盾情緒，特別是站在雙軌分立的長照體系之前，家庭成員或主要照顧決策者往往面對照顧服務員國籍與品質的抉擇叉路。

文：陳正芬（國立台北護理健康大學長期照護系教授）

國民黨籍總統候選人侯友宜拋出放寬巴氏量表申請年齡的政見，不僅引發民眾熱烈討論，亦讓執政黨政策急轉彎，宣布不排除修正的可能性。事實上，早在2010年多名立委就已於立院社福及衛環委員會要求放寬外籍看護工的申請年齡規定，顯示此一議題始終備受關注。

巴氏量表的應用在台灣經歷了哪些調整？

回顧台灣巴氏量表應用與修正的歷史，共可分為六大階段。第一階段為1992年八月首次發布實施《外國人聘僱及許可辦法》，係因當時國內家喻戶曉的王曉民女士案件，其家屬於1992向勞委會陳情，希望開放外籍監護工協助照顧，減輕家屬長期的照顧壓力。

勞委會1992年訂定「因應家庭照顧殘障者人力短缺暫行措施」，開放申請聘用外籍監護工，且無名額限制，此一措施適用之對象主要為10類身心障礙者，且其障礙等級為重度以上，外加第11類為「經公立及教學醫院證明為中風癱瘓，且無法獨立自我照顧，需賴他人養護者」。該階段係將被看護者資格分為身心障礙者及重大傷病者兩類。第二階段為2000年初至2000年8月，係將重大傷病者依年齡分為兩種標準【註1】，巴氏量表【註2】首度被納入聘僱辦法。

第三階段為2000年8月至2001年7月，主要因應當時雇主違法指派外籍看護工從事許可外情形層出不窮，同時又配合勞委會當時訂定每年刪減在台外勞1萬5000人之政策緊縮目標，故將第二階段的「特定病症」項目中的極重度精神病改列為身心障礙之一，合併後共11項「特定身心障礙」項目；重要器官障礙重度等級以上增列入32項「特定病症」項目之一，更重要的是取消年齡區隔，其後所有被看護者不分年齡需全面適用32項「特定病症」，並以巴氏量表20分以下者為申請外籍看護工之資格要件；但上述制度施行不到一年，又因家屬及各界撻伐而採取鬆綁措施。

第四階段（2001年8月至2005年底）主要修正方向有4點，首先是將「特定身心障礙項目」中的極重度慢性精神病等級降為重度等級，第二「特定病症」由32項擴充為36項，其中24項特定病症的巴氏量表總分由20分以下放寬至30，癌症末期病患則放寬至40分，最後一項則是將其餘11項不適用巴氏量表評量的特定病症委由醫師評估。

第五階段為2013年，透過修法將「看護工作」納入就業服務法第46條文字。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。