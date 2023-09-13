2023/09/13,
藝文

失竊3年、價值2.6億台幣，梵谷名畫《春日花園》由「藝術界印第安納瓊斯」尋回

失竊3年、價值2.6億台幣，梵谷名畫《春日花園》由「藝術界印第安納瓊斯」尋回
Photo Credit: Groninger Museum

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梵谷早期的藝術創作《春日花園》在失竊3年後，由被譽為「藝術界印第安納瓊斯」的布蘭德所找回，並歸還給荷蘭格羅寧根博物館。這幅畫描繪了牧師住宅後的花園美景，價值約300萬至600萬歐元。目前，阿姆斯特丹梵谷博物館的專家正在修復畫作，尚不確定這幅畫何時能再度展出於世人面前。

梵谷的畫作——《春日花園，春天在努能的牧師公館花園》（Spring Garden, Parsonage Garden at Neunen in Spring）在2020年梵谷167歲冥誕當天失竊，長達3年下落不明。所幸最近傳來好消息，荷蘭藝術偵探布蘭德（Arthur Brand）9月11日在X（舊稱Twitter）上宣布已與荷蘭警方聯手尋回這幅名作，布蘭德表示「對於全世界梵谷愛好者，這是多麽美好的一天。」

格羅寧根博物館也發表聲明，宣布畫作已回歸該館。除了表達欣喜，也讚揚布蘭德在案件中發揮了關鍵作用。

布蘭德有「藝術界印第安納瓊斯」的美譽，他著名的尋物事蹟包括2015年找到曾放在希特勒（Adolph Hitler）辦公室外、由藝術家托拉克（Josef Thorak）所創作的青銅馬雕像，以及2019年尋回畢加索失竊的畫作《女性胸圍》（Buste de Femme）。

畫作在疫情期間失竊，竊賊與買家都落網

2020年3月30日，由格羅寧根博物館借出展覽的《春日花園》於拉倫辛厄爾博物館被偷，當時拉倫辛厄爾博物館因新冠疫情而閉館，這起竊案成為頭條國際新聞。警方公開的影片可以看到竊賊在深夜砸破博物館玻璃門，隨後夾帶著畫作逃逸。

根據《半島電視台》報導，2021年4月，警方以竊盜罪逮捕了一位名叫尼爾斯（Nils M）的男子，而後他罪名成立、被判處8年徒刑。之後，《春日花園》轉手給一位名叫彼得羅伊（Peter Roy K.）的人士。彼得羅伊目前因涉及毒品走私入獄，據了解，他曾試圖以《春日花園》作為談判籌碼，向檢方爭取減刑。

當時荷蘭警方已經逮捕竊賊與買家，但《春日花園》仍下落不明。直到2週前，一名匿名男子聯繫布蘭德，表示他想歸還畫作。在密切的談判下，最終布蘭德成功將畫作帶回。

《衛報》報導，布蘭德表示，「我們知道這幅畫會在犯罪世界中，不斷從一隻手轉移到另一隻手，但沒有人真的想擁有它，因為這沒有任何價值，而只會惹上麻煩。」

格羅寧根博物館館長布呂姆（Andreas Blühm）也說，「與其說藝術品被盜，不如說藝術品被『綁架』。」竊賊或買家不是想從保險得到錢，就是想在法庭上換取更有利的判決結果。

《春日花園》失竊期間受損，重新展覽時間未定

《衛報》指出，這幅畫在失竊過程中，因儲存條件不佳而留下了幾處明顯痕跡，阿姆斯特丹梵谷博物館的專家正在修復畫作。

對於《春日花園》何時能公開亮相，格羅寧根博物館未能給出明確的答案，只能說或許還需要幾週或幾個月。

《春日花園》價值約300至600萬歐元（相當於新台幣1億3000萬至2億6000萬元），是梵谷1884年的早期畫作之一。當時，梵谷的父親在努能小鎮的教堂擔任牧師，這幅畫正描繪了牧師住宅後的花園美景。

《衛報》指出，儘管這梵谷早期創作風格經常是煙燻和黑暗的，但他已充分展示出調色天賦。這幅畫也有一個耐人尋味之處，畫中描繪著一個幽靈般的身影，可以解讀為一個女性在花園裡散步，也可能在暗示梵谷與這名女性正在發展戀情。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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