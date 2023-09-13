《馬斯克傳》：所有壞消息都要大聲說出來！至於好消息，只需要小聲說一次就好
我們想讓你知道的是
權威傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）精闢描述馬斯克的成功與風暴，也探討了一個問題：驅動馬斯克的惡魔，是否也是創新和進步的推手？馬斯克的成功無法複製，沒人能像他那樣。但他在成長、創新、創業歷程中的有效方法、獨特商業創新模式，值得你一讀。
文：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）
甲骨文（Oracle）創辦人艾利森是蘋果與特斯拉的董事，與賈伯斯、馬斯克因此成為好朋友。他說，馬斯克和賈伯斯一樣都有強迫症，他們會執著於解決一個問題，不達目標不罷休，那是促使他們成功的原因之一。
但兩人也有不同之處。艾利森評價馬斯克，他的執著不僅限於產品設計，還包括背後的科學、工程與生產流程。賈伯斯喜歡每天到蘋果的設計工作室四處巡視，但他從未參觀過中國的工廠；馬斯克待在生產線的時間，卻遠比在設計工作室還要長。賈伯斯會嚴格把關概念和軟體，然後將生產流程委外；但馬斯克則是連生產、物料和龐大的工廠都要管。
馬斯克總是設定過高的標準、衝動行事、瘋狂冒險，然後達成驚人成果，但也炸毀了很多東西。他已達成許多足以改變歷史的成就，但也歷經了多次意外潰敗、承諾跳票，而且自大衝動。他的成就與失敗都如同史詩一般，因此受到粉絲熱烈崇拜，也遭到批評者唾棄辱罵。
就如同莎士比亞說的，所有英雄都有缺陷，有些落入悲劇、有些可以克服，而我們視為反派的角色，也可能具有複雜的性格。
1. 他是絕頂聰明的工程師，卻極度缺乏同理心
「同理心不是一種資產。」只要是工程相關問題，馬斯克都能憑直覺判斷，但如果是要處理人類感受，他的神經網絡就會出現短路。這也是收購推特變成大麻煩的原因。他認為推特是一家科技公司，事實上推特是一個依據人類情感與關係建立的廣告媒介。（編按：推特在馬斯克收購之後，更名為X）
他天生就無法過濾自己的言詞，說話口無遮攔。「這是我聽過最愚蠢的事，」他在好幾次會議上這麼說。賈伯斯也常說這句話。蓋茲和貝佐斯也是一樣。這種實話實說的作風會讓人緊張，甚至讓人反感。這樣只會壓抑而不是鼓勵誠實的對話。但如果你想要建立一支賈伯斯所說的頂尖團隊，不希望懶惰鬼或是腦袋不清的人加入，那麼實話實說的領導方式確實很有效。
2. 有著浪漫的遠大理想，也有務實的商業嗅覺
他開發星鏈衛星，目的是為SpaceX的火星任務籌措資金。同樣的，他計劃Neuralink的大腦晶片可用來幫助神經疾病患者與電腦互動，例如肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）病患。「如果我們能找到很好的商業應用，就可以取得Neuralink需要的資金，」他說。
3. 愛冒險、靈活應變，但在某些時候就變成魯莽
2010年6月，獵鷹9號首度嘗試無人飛行進入軌道。發射前無線電射頻檢查依舊有瑕疵。SpaceX發射和測試部門副總裁布札告訴馬斯克，可能要再延遲一段時間。馬斯克看著數據，他一如既往地比其他人願意冒更大的風險。「這樣已經夠好了，」他說，「我們發射吧。」布札說：「和馬斯克工作很重要的一點是，如果你告訴他有什麼風險，然後把工程數據拿給他看，他就會迅速進行評估，將責任從你的身上轉移到他身上。」
推特的基礎設施工程師曾試圖向他解釋，為什麼貿然終止加緬度資料中心伺服器的運作會有問題，但他仍一意孤行。他向來知道什麼時候要忽略反對意見，但偶爾也有失算的時候。接下來幾個月，推特的運作相當不穩定，因為伺服器數量不足，導致系統當機，「回頭去看，關閉沙加緬度資料中心是個錯誤，」馬斯克後來承認。
4. 有著鋼鐵般的決心，卻得承受超乎常人的壓力
2008年秋季，情況持續惡化，馬斯克四處向朋友和家人籌錢，支付特斯拉員工的薪水。每天晚上，他不停喃喃自語，有時候甚至會雙手胡亂揮舞、大聲尖叫。「他會睡到一半突然大叫，或是用力抓住我。真的很可怕。我是真的被嚇到了，他整個人陷入絕望。」他當時的女友妲露拉．萊莉（Talulah Riley）說。有時候他甚至會跑去浴室，然後開始嘔吐。
馬斯克身邊的人都認為，他必須在Space X和特斯拉之間做出選擇。愈多人逼他做選擇，他就愈抗拒。「對我來說，在情感上，這就好比你有兩個小孩，但現在食物快吃光了，」他說，「如果每個小孩吃一半，很可能兩個人都會死；如果你把所有食物拿給其中一個小孩，這個小孩存活的機率就會提高。但是，我不能決定哪個小孩會死，所以我決定，我一定要盡全力救活這兩個小孩。」
5. 不怕失敗，最害怕自滿
自從Space X在2020年5月成功把太空人送到國際太空站之後，接下來五個月，Space X又成功完成11次衛星發射任務，讓外界印象深刻。但是，馬斯克最怕自滿。他擔心，除非自己繼續維持瘋狂的急迫感，否則Space X就會和波音一樣，變得散漫與遲鈍。
「假裝我們是一家快要燒光資金的新創公司，」在某次會議上馬斯克說。「快一點，再快一點！只要錯過任何一個日期，就要特別標明。所有壞消息都要大聲說出來，而且要常常說。至於好消息，只需要小聲說，而且說一次就好。」
書籍介紹
本文摘錄自《馬斯克傳：唯一不設限、全公開傳記》，天下雜誌出版
作者：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）
譯者：吳凱琳
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馬斯克唯一不設限、全公開傳記
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
生成式AI蓬勃發展，在全球掀起世代變革性浪潮。如今AI獲得市場關注並徹底改變我們的生活和工作方式，如何借助AI力量打造己身優勢，便成為眾多企業的首要挑戰。彙整眾多最新雲端技術及趨勢洞察的Google Cloud Summit Taipei將於今年10月17至18日於台北萬豪酒店隆重登場，大會主題緊扣時下熱門話題「御風AI創新，築夢雲端轉型」，帶領大家領航雲世代趨勢脈動，聆聽來自Google Cloud技術專家所帶來的Next’23各式精選雲端科技主題議程，與跨足製造、金融、零售、媒體、醫療等重磅企業客戶同台分享其雲端轉型布局與心法。本次大會將結合實體活動與部分場次線上直播形式，與您攜手打造雲端解決方案，加速數位轉型腳步。
2023年更是Google Cloud雲端區域在台灣運營的十週年里程碑，在地資料中心的優勢、強大的Google全球網路，以及不斷創新的雲端技術，賦予Google Cloud創新能力與建立數位韌性體質，Google Cloud將持續透過先進的AI人工智慧、數據管理與分析、協同合作、開放基礎設施、應用程式現代化和企業資安防護等最新雲端技術，協助台灣企業不斷革新、開創新商機以維持企業成長動能，實踐「十年雲端，智匯明日」的願景。本次Google Cloud Summit Taipei大會也將特別分享這十年來的策略與展望，歡迎各界人士共襄盛舉一同慶祝，並與我們一同邁向下一個十年。
集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
第一天活動中，將由Google Cloud專家與各位分享十週年里程碑及展望，並探討雲端布局及未來願景。接著登場的是AI與機器學習、資料管理與分析及智世代協同合作等三大分場專題，邀請眾多領域專家及企業客戶現身分享趨勢洞察。而第二天的活動將聚焦於Next ‘23最新技術發布及全球趨勢剖析，提供科技浪潮下不能不知的開放式雲端新思維。大會亦規劃基礎架構與網路、資安佈局與合規及應用程式現代化等三個分場專題，帶領大家探索多元企業雲端轉型實例，並瞭解透過開發維運加速雲端轉型的策略。
擁抱雲端與生成式AI的浪潮，本次Google Cloud Summit Taipei年度雲端峰會期間也將分別針對AI人工智慧、資料雲端(Data Cloud)、雲端協作(Collaboration Cloud)、現代基礎架構與安全性(Modern Infrastructure Cloud & Security Cloud)、與Application Modernization (應用程式現代化)五大主題設立展示攤位，更攜手17LIVE將全台首位AI虛擬星座命理主播—琪琪帶到活動會場，透過Google PaLM2語言模型的加值，邀請您與琪琪互動、並與我們一同探索生成式AI的應用與可能性。
本次雲端盛會將帶來豐富的技術分享、眾多企業雲端轉型心法、多主題實戰工作坊、開發者之夜等多元活動，更有機會獲得早鳥禮及大會抽獎等精美好禮，不論您是雲端初心者、或是進階的技術專家，都能找到合適的參與方式，期待與您一起探索雲端科技的最前線，找到屬於您的最佳技術轉型路徑與解方。Let's start from HERE to NEXT！
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本文章內容由 「Google Cloud」 提供。