《馬斯克傳》：所有壞消息都要大聲說出來！至於好消息，只需要小聲說一次就好

文：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

甲骨文（Oracle）創辦人艾利森是蘋果與特斯拉的董事，與賈伯斯、馬斯克因此成為好朋友。他說，馬斯克和賈伯斯一樣都有強迫症，他們會執著於解決一個問題，不達目標不罷休，那是促使他們成功的原因之一。

但兩人也有不同之處。艾利森評價馬斯克，他的執著不僅限於產品設計，還包括背後的科學、工程與生產流程。賈伯斯喜歡每天到蘋果的設計工作室四處巡視，但他從未參觀過中國的工廠；馬斯克待在生產線的時間，卻遠比在設計工作室還要長。賈伯斯會嚴格把關概念和軟體，然後將生產流程委外；但馬斯克則是連生產、物料和龐大的工廠都要管。

馬斯克總是設定過高的標準、衝動行事、瘋狂冒險，然後達成驚人成果，但也炸毀了很多東西。他已達成許多足以改變歷史的成就，但也歷經了多次意外潰敗、承諾跳票，而且自大衝動。他的成就與失敗都如同史詩一般，因此受到粉絲熱烈崇拜，也遭到批評者唾棄辱罵。

就如同莎士比亞說的，所有英雄都有缺陷，有些落入悲劇、有些可以克服，而我們視為反派的角色，也可能具有複雜的性格。

1. 他是絕頂聰明的工程師，卻極度缺乏同理心

「同理心不是一種資產。」只要是工程相關問題，馬斯克都能憑直覺判斷，但如果是要處理人類感受，他的神經網絡就會出現短路。這也是收購推特變成大麻煩的原因。他認為推特是一家科技公司，事實上推特是一個依據人類情感與關係建立的廣告媒介。（編按：推特在馬斯克收購之後，更名為X）

他天生就無法過濾自己的言詞，說話口無遮攔。「這是我聽過最愚蠢的事，」他在好幾次會議上這麼說。賈伯斯也常說這句話。蓋茲和貝佐斯也是一樣。這種實話實說的作風會讓人緊張，甚至讓人反感。這樣只會壓抑而不是鼓勵誠實的對話。但如果你想要建立一支賈伯斯所說的頂尖團隊，不希望懶惰鬼或是腦袋不清的人加入，那麼實話實說的領導方式確實很有效。

2. 有著浪漫的遠大理想，也有務實的商業嗅覺

他開發星鏈衛星，目的是為SpaceX的火星任務籌措資金。同樣的，他計劃Neuralink的大腦晶片可用來幫助神經疾病患者與電腦互動，例如肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS）病患。「如果我們能找到很好的商業應用，就可以取得Neuralink需要的資金，」他說。

3. 愛冒險、靈活應變，但在某些時候就變成魯莽

2010年6月，獵鷹9號首度嘗試無人飛行進入軌道。發射前無線電射頻檢查依舊有瑕疵。SpaceX發射和測試部門副總裁布札告訴馬斯克，可能要再延遲一段時間。馬斯克看著數據，他一如既往地比其他人願意冒更大的風險。「這樣已經夠好了，」他說，「我們發射吧。」布札說：「和馬斯克工作很重要的一點是，如果你告訴他有什麼風險，然後把工程數據拿給他看，他就會迅速進行評估，將責任從你的身上轉移到他身上。」

推特的基礎設施工程師曾試圖向他解釋，為什麼貿然終止加緬度資料中心伺服器的運作會有問題，但他仍一意孤行。他向來知道什麼時候要忽略反對意見，但偶爾也有失算的時候。接下來幾個月，推特的運作相當不穩定，因為伺服器數量不足，導致系統當機，「回頭去看，關閉沙加緬度資料中心是個錯誤，」馬斯克後來承認。

4. 有著鋼鐵般的決心，卻得承受超乎常人的壓力

2008年秋季，情況持續惡化，馬斯克四處向朋友和家人籌錢，支付特斯拉員工的薪水。每天晚上，他不停喃喃自語，有時候甚至會雙手胡亂揮舞、大聲尖叫。「他會睡到一半突然大叫，或是用力抓住我。真的很可怕。我是真的被嚇到了，他整個人陷入絕望。」他當時的女友妲露拉．萊莉（Talulah Riley）說。有時候他甚至會跑去浴室，然後開始嘔吐。

馬斯克身邊的人都認為，他必須在Space X和特斯拉之間做出選擇。愈多人逼他做選擇，他就愈抗拒。「對我來說，在情感上，這就好比你有兩個小孩，但現在食物快吃光了，」他說，「如果每個小孩吃一半，很可能兩個人都會死；如果你把所有食物拿給其中一個小孩，這個小孩存活的機率就會提高。但是，我不能決定哪個小孩會死，所以我決定，我一定要盡全力救活這兩個小孩。」

5. 不怕失敗，最害怕自滿

自從Space X在2020年5月成功把太空人送到國際太空站之後，接下來五個月，Space X又成功完成11次衛星發射任務，讓外界印象深刻。但是，馬斯克最怕自滿。他擔心，除非自己繼續維持瘋狂的急迫感，否則Space X就會和波音一樣，變得散漫與遲鈍。

「假裝我們是一家快要燒光資金的新創公司，」在某次會議上馬斯克說。「快一點，再快一點！只要錯過任何一個日期，就要特別標明。所有壞消息都要大聲說出來，而且要常常說。至於好消息，只需要小聲說，而且說一次就好。」

書籍介紹

本文摘錄自《馬斯克傳：唯一不設限、全公開傳記》，天下雜誌出版

作者：華特．艾薩克森（Walter Isaacson）

譯者：吳凱琳

馬斯克唯一不設限、全公開傳記

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