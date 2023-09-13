泰國警察拒絕提拔權貴子弟遭槍殺，地方政商勢力勾結引眾怒

綜合《曼谷郵報》、《Khaosod English》報導，泰國佛統府一名高速公路巡警詩瓦功（Sivakorn Saibua）因拒絕替權貴子弟升遷的要求而遭槍殺。

9月6日，現年35歲的佛統府塔空區（Takong）首長普拉文（Praween Chanklai）邀請數十位警察到他家聚餐，32歲的高速公路巡邏隊中尉詩瓦功為其中一員，但普拉文與詩瓦功在聚餐中發生口角。

據目擊者稱，槍擊事件發生前，普拉文曾試圖說服詩瓦功替自己的姪子由巡邏汽車隊移調至摩托車巡邏隊，但詩瓦功以「晉升必須遵守規定並基於績效」為由拒絕。

普拉文十分憤怒，並表示：「這樣的行為是不尊重的，這只是一個親戚而已，你為什麼不能幫忙呢？」他砸碎一張桌子後便憤而離席。5分鐘後，45歲的槍手塔納猜（Thannachai Mhanmak）出現於餐桌上並朝詩瓦功開槍後逃亡。詩瓦功身中7槍，最後傷重不治身亡，另外一名警察也因此受傷。

案發當下，現場的員警協助將2位受傷的警察送往醫院，但沒有人追捕槍手，也沒有人阻止普拉文的手下清理現場並消除證據。

案情曝光後，佛統府法院以蓄意謀殺、謀殺未遂、非法持有槍枝對塔納猜發出逮捕令，但警方於9月8日表示，塔納猜於北碧府Tha Ruea區的一間寺廟附近與警察發生槍戰後身亡。

普拉文與他的律師則於7日向警方自首，並聲稱他與詩瓦功沒有個人糾紛，也否認要求他提拔自己的姪子。據悉，普拉文向來與當地的政府官員及高商界關係密切，經常在家宴請政客高官，此外，他還擁有豪華住宅以及數輛高級轎車。

這起案件引發了全國民眾的嚴厲批評，並促使警方展開全面調查。泰國皇家警察副總專員素拉查（Surachate Hakparn）表示已下令對所有涉案警察進行徹底調查，特別是關於銷毀證據和允許嫌疑人逃跑的指控。他強調，此案將作為一個例子，任何警務人員在履行職責之外怠忽職守或違法，都將面臨法律訴訟。

本週一（11日），刑事腐敗法院第七庭拒絕保釋6名在場的警察與官員，他們被指控協助普拉文銷毀證據並幫助其逃跑，而這些指控可能導致3年以上刑期。

法院認為，這6名嫌疑人如果獲得保釋，都可能逃跑或阻礙調查。

Deputy National Police Chief Pol Gen Surachate Hakparn has ordered an investigation into 21 police officers who attended a party hosted by subdistrict headman Praween Chankhlai, where Pol Maj Sivakorn Saibua was fatally shot.



Pol Gen Surachate said the officers failed to prevent… pic.twitter.com/gBVgtLSdzw — Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) September 8, 2023

此外，《Thai PBS》報導，詩瓦功的長官瓦奇拉（Wachira Yaothaisong）認為是自己說服詩瓦功參加晚宴的人，因此在事發後十分愧疚，並於11日在家吞藥自殺。

警方調查顯示，瓦奇拉此前曾患有抑鬱症，曾在醫院接受治療，儘管瓦奇拉的情況有所改善，但槍擊案使他自責自己是害死詩瓦功的間接兇手。

瓦奇拉是參加晚宴的數十名警察之一，生前接受相關調查。瓦奇拉曾向媒體表示，在詩瓦功被送到醫院時，他也在一旁陪同，而在詩瓦功傷重不治身亡之前，瓦奇拉誓言一定會為其討回公道。

針對該起案件，總理賽塔於昨日（12）要求警察局長丹榮薩克（Damrongsak Kittipraphat）向他通報並說明調查進度，並向大眾表示：「我向警察局長強調，調查必須符合公平正義。這樣的事件絕不會被接受，也沒有人會想到會發生這種情況。」

賽塔聲明，他的政府不會容忍有影響力的團體或黑手黨為非作歹，並承諾將盡一切努力防止類似事件再次發生；他也保證，如果發現任何腐敗或不當行為，將立即處理。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒