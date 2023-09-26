《WEB3趨勢大解讀》：區塊鏈紀錄將取代傳統履歷表，「學歷至上主義」效力漸漸減弱
我們想讓你知道的是
《時代雜誌》「世界網路精英」、世界經濟論壇「百大全球未來領袖」，日本網路教父伊藤穰一的WEB3領先觀察。破壞遊戲歸則的63個重要提示，告訴你必備的科技素養與新知。本書幫助讀者做好迎接新時代的準備：培養對新科技的知識素養，並了解新科技將為社會帶來哪些改變。
文：伊藤穰一
提示41：區塊鏈紀錄取代傳統履歷表，忠實呈現個人能力提示
到了WEB3，學習方式將會如何改變呢？另外，WEB3時代需要什麼樣的教育呢？
首先，可以確定的是，WEB3時代的來臨，將使得在日本長久以來重視的「學歷至上主義」效力漸漸減弱。
這也是因為學經歷可以鉅細靡遺地紀錄在區塊鏈上，而且不可能遭刪除、變更。一旦區塊鏈紀錄取代傳統履歷表，將可以比畢業證書等文件更深入、清楚並且正確地傳達出個人的能力與資質。
屆時不再只是在校研習什麼樣的學問，在校內、校外進行哪些活動？出社會後在哪些社群有貢獻？達到什麼樣的成就等等，隨著WEB3技術在社會的廣泛應用程度，統整這些履歷來衡量個人能力、資質的時代即將來臨。
此外，上一章提到的「身分管理」中，有關個人「聲望」的管理。基於以往的履歷而形成個人聲望的方式，今後也將產生巨大的變化。
第12個提示介紹的「Henkaku」社群，成員目前也正努力在新時代樹立自己的聲譽。
他們自行管理、公開與多重身分有關的事項。包括今後完成哪些任務、社群媒體的關注人數有多少、達成哪些成就、收到多少$Henkaku幣，其他還有參與什麼樣的社群（DAO）、做了什麼、在軟體開發平台GitHub參與哪些專案等等。
由誰指派任務，以及接受任務審核、報酬是否支付等，都是由社群紀錄。因此，可以完全排除個人的主觀或樂觀臆測，形成一個高度客觀的個人檔案。
只要有這麼精準且詳細的個人檔案，履歷表上記載的學經歷，重要性就會降低，不是嗎？
提示42：WEB3的學習模式有如遊戲闖關
像這樣具體陳述個人能力、資質的檔案，同時也會形成嶄新的學習機會。
以往的教育制度是基本上修完一門課程並取得學分，就算結束該門課程的學習。而且除非是從事專業工作，幾乎沒有在工作上學以致用的機會。學習和工作（賺錢）涇渭分明。
理論上，最理想的狀態是讓「學習」、「工作」、「遊戲」能夠融為一體。因為缺乏「遊戲」成分的「學習」，或是毫無「遊戲」性質的「工作」，往往會令人失去動力或缺乏創造力。現代人的許多問題豈不是就源自這個因素嗎？「遊戲」的重要性，我後面會再說明。
但是在WEB3中，個人學習的知識內容，或是目前正在構思的計畫、創意，可以公開在任何人都能檢視的地方。除了可以因此讓自身的能力、資質受檢驗，也能夠參考借鑒他人的見識，獲得新的學習機會。
不是學完一門課程就此結束，而是將獲得的學識和夥伴相互對照，重新學習，這種方式在WEB3中非常普遍。一邊學習新事物，一邊解決課題。有如在遊戲中累積修行（學習）而成長的闖關挑戰。
在「Henkaku」社群中，我們也設計了一套結合遊戲與學習的關卡。只要獲得解決某個課題的必要知識，就能得到$HENKAKU幣作為闖關成功的獎勵。
實際上，也有把學習設計成關卡遊戲的學校。
「school 42」是一所工程師養成學校，最早源於法國，現在遍及世界各地，包括美國和日本。這所學校並沒有教授，只有一個又一個任務挑戰關卡，學生以組隊破關的方式學習。我那就讀大學的外甥也在這間學校學習，據他表示學習得非常開心。
不論學歷、不需學費（原書註：school42由贊同理念的企業營運）、school 42的「校門」二十四小時敞開，可以在網路學習的高度自由，沒有學年、畢業等概念。個人的學習以如同大富翁遊戲圖呈現，將個人想學的地方一格一格填滿，「在這個學校學會了這些技術」，當自己覺得足夠時，就抵達終點了。
像這樣從遊戲中獲得啟發，不是傳統的以上對下，由老師單向灌輸知識給學生，而是讓個人自由選擇想學的內容，透過和同伴互助合作學習的型態，這樣的機制正是一切都採分散化（去中心化）的WEB3時代，因而受到注目的原因之一。
提示43：WEB3帶來的「參與型教育」
隨著WEB1.0、WEB2.0、WEB3的演進，從「讀取」到「寫入」，乃至現在的「參與」，這種能力的增加，不限於在網路上使用，同樣適用於學習層面。
WEB1.0時代，即使不到圖書館借書，也可以透過連接網路獲取各種知識。當然，有些知識可能還是要透過書籍才能獲得，但在學習知識方面，確實增加了一個相當方便的選項。
WEB2.0則新增了「公開書寫內容」的學習形式。人們不再是單向地從書籍、網路吸收知識，也透過自己發布的資訊而引起的雙向討論，能有更深入的學習。
到了WEB3，則是增添了「參與型」的學習選項，簡單來說，就是與他人合作。第一是獲得知識，第二是使用獲得的知識發布出去，最後是藉著第一、第二的經驗，與他人合作創造出新的事物，這種一體化的學習方式，是WEB3時代的特點。只不過，WEB3的學習需要熱情。如果沒有主動投入某件事，產生想要達成目標的熱情，就無法讓自己採取行動和他人合作去創造某些事。
這是目前日本尤其需要思考的問題之一。
在幼兒教育方面，美國研究機構曾提出一份發人深省的報告。
這份報告指出，以有就讀幼兒園的孩子和沒有就讀幼兒園、自由玩耍的孩子相比，在就讀小學的最初幾年，前者的成績較好。但是，當他們升上三、四年級時，後者的成績則逐漸提升。
有就讀幼兒園的孩子通常很乖巧，能夠聽從老師的指示，並按照老師的要求學習。但是，他們缺乏學習的熱情和內在的動力，不會自主學習。因此，他們在開始上小學的前幾年可以獲得好成績，但逐漸無法跟上。在缺乏內在動力的情況下，他們無法理解為什麼要學習，結果成績開始滑落。
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【馬力歐陪你喝一杯】看見身障老後的照顧困境，讓照顧悲劇不再發生
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伊甸基金會期待家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，不需自己一肩扛起所有的照顧重擔。
高齡社會是醫療技術進步、養生觀念提升的反映，但這樣的發展，也伴隨著許多問題，比方勞動力下降、經濟問題、醫療需求改變等。與此同時，我們可能較少關注到的身心障礙族群以及他們的照顧者，同樣也呈現逐年高齡化的發展，而且背負著更多挑戰與考驗，包括家庭、社會資源、公眾意識等。
根據衛福部統計，近七成生活需要他人協助的身心障礙者，是由家人照顧。老人福利法定義老人為年滿65歲，而身心障礙者往往比一般人提早退化20年，表示身心障礙者45歲即邁入老年期。在家人依舊承擔最多照顧勞動的現況，身心障礙者與照顧者雙雙老化的現象加速，照顧需求更顯迫切與複雜。
關於身心障礙者，你所不知道的是⋯⋯
「自從2000年以來，台灣的社會福利發生了很多變化，不管是在食衣住行各方面，當然，也包括政府開始推動長照2.0的制度。這些改變的立意都是良善的，但是我們的社會觀念卻可能還沒有追上。」伊甸基金會副執行長何天元談起關於身心障礙者的福利，有感而發地表示。
在台灣，大眾對身心障礙者還是普遍存在著排斥的心態。何副執行長提到，這樣的排斥，可能不僅僅存在於一般身心健康的民眾，甚至是身心障礙者的家屬，都有可能抗拒接受現實，選擇封閉自己和身心障礙者，停止與外界接觸。「在推動照顧身心障礙者相關的服務上，真的是困難重重，比方我們要辦活動，或者要尋找合適的機構場地，常常遭到民眾抗議。」何副執行長表示。不過，即使如此，伊甸基金會想要持續為身心障礙者倡議、改善現況的決心，並沒有絲毫改變。「因為照顧身心障礙者，真的是非常重要，同時也非常辛苦的一件事情。也正因為如此，所以沒有人應該被孤立，或者獨自承擔這一切。」
目前伊甸基金會提供日間照顧、居家照顧、社區服務、住宿機構等不同形式的服務，希望可以讓更多有需要的家庭，找到一個最適合自己和家人的方式來照顧身心障礙者。「除此之外，因為科技不斷地進步，很多觀念也都在改變，伊甸希望可以永遠多想一步，替大家先做好準備，所以我們提供的各種課程、教材，還有對我們工作人員的培訓等，也都持續在更新。」為了打破傳統觀念上對於身心障礙者的排斥感，伊甸基金會更是持續舉辦活動，透過各種媒體、平台的宣導，希望能夠改變社會普遍的觀感。更重要的是，讓所有的身心障礙者和他們的家屬知道——你不需要孤軍奮戰，伊甸願意提供各種你需要的支援和資源。
當我老了，你也老了
提到伊甸所能提供的支援和資源，家有多重障礙者的恩蓉媽媽對此感受最深。「我們恩蓉是多重障礙的孩子，她還在我肚子裡的時候我就知道了。既然我們選擇迎接她的到來，就必須要為她做好最周全的準備，所以我跟恩蓉爸爸一直都很積極地去找各種課程、復健來上，希望恩蓉在人生的這路上，可以走得更順一點。」恩蓉自從八個月大左右就開始接受復健，在醫療上，恩蓉的爸爸媽媽也非常重視她的黃金治療期。除此之外，各種相關的課程、活動，恩蓉爸爸和媽媽也都盡可能去學習、接觸。在恩蓉一家搬到台北之後，恩蓉更是直接開始使用伊甸的日間照顧服務。「這個決定真的是最好的決定，因為伊甸的照顧服務，改變了我們一家相處的氣氛。」恩蓉媽媽真誠地說。
恩蓉是個喜歡學習的孩子，在享有義務教育的十二年期間，她白天到學校接受教育，傍晚放學回家休息，行程和一般的學生幾乎一樣。但是在高中畢業之後，恩蓉就面臨了大學裡面沒有這樣的服務的問題，換句話說，她白天沒有地方可以去，只能待在家裡，由爸爸媽媽照顧。
「那時候我們想了很多方法、討論過各種可能性，但是因為恩蓉是多重障礙，能夠幫助她的機構真的不多，後來我們只能選擇看護，讓她待在家裡。」但這樣的做法引起了恩蓉很大的反彈，因為她喜歡接觸新事物和具有學習的熱情，和被困在家裡的現實，起了巨大的衝突。恩蓉常常鬧起脾氣，爸爸媽媽也被迫在日常的工作之外，還要處理更多事情、更多情緒，一家人都感到喘不過氣來。
「搬到台北之後，我們進入了伊甸的民生日照中心，在這裡恩蓉可以參加課程，可以復健，有很多她沒有接觸過的新鮮事，讓她非常開心；甚至我常常很驚喜地發現，她持續在進步、在成長。」不只如此，一家人因為伊甸照顧服務的幫助，都各自獲得了喘息的機會，在體力上、心情上都更加有餘裕與彼此相處。
你的辛苦有伊甸懂，請放心好好休息
「絕對要尋求協助，一定要給自己一點休息的空間。」恩蓉媽媽談到過去認識的朋友中，也有一位家有身心障礙兒的媽媽。「那位媽媽的先生沒有辦法接受有障礙的孩子，在孩子出生沒多久之後就選擇消失，把孩子丟給媽媽。唯一值得慶幸的是，他們家家境還不錯，不需要為經濟問題太費心。」即使如此，這位媽媽朋友還是在某一天傳訊給恩蓉媽媽，說自己真的很累，想要結束一切。「我收到訊息真的嚇到了，立刻找里長、找社工過去那位媽媽家，還好沒有發生遺憾的事情。但這也讓我思索到，人是沒有辦法獨自存在的，特別是有身心障礙者的家庭，了解各種支援系統可以怎樣隨時幫到你，隨時給你一個出口、一個喘息的機會，真的很重要。」
把成為身心障礙者家庭的後盾，當成一生目標的何副執行長，也提到他在第一線上，觀察到一些家庭的狀況。「很多家庭把自己封閉起來的原因，是不想讓別人知道自己家裡有這樣的問題，覺得很羞恥；有些則是對外尋求協助，就會產生愧疚感。這樣的觀念，其實直到今天還一直困擾著非常多的家庭。」除此之外，經濟上的壓力，也是讓許多身心障礙者家庭不敢求援的主要原因之一。何副執行長提到，曾經遇到過一位身心障礙者，他的一天四餐就是一片厚片吐司，切成四塊，早餐、午餐、晚餐、宵夜各一塊。「而且你可以看到那片吐司已經是幾乎要腐敗的狀態，真的很令人揪心。」
目前政府已經開始在很多地方設立日間照顧機構，就是希望讓身心障礙者可以就近在社區裡也接受到不同需求的照顧服務。何副執行長強調，現在政府有補助，伊甸基金會也很願意提供急難救助，給所有有需要的家庭，一個暫時緩解現況的機會。「只要願意尋求援助，我們一定會想辦法幫到你。我們只希望能夠傳達一個觀念：讓身心障礙者獲得更好的照顧，其實是讓整個家庭過得更好。」
這是一段讓力量凝聚的旅程
除了縱向的提供幫助之外，橫向的新知教育、心得分享也一樣重要，伊甸透過許多方式，讓資訊透明，讓不管是不是身心障礙者和其家庭，都能對身心障礙者的能力和需求更有概念。
何副執行長邀請大家收聽伊甸的Podcast——「先來一杯，我們再聊」，希望能透過照顧者的分享，讓彼此都有傾訴、傾聽的機會，更讓未來都可能是照顧者的你我，有越來越多的參考樣本。與此同時，讓照顧者們知道自己並不孤單，自己也有權力追求快樂與自我人生。
談到分享，恩蓉媽媽也非常同意「吐苦水」的重要性。「因為我先生是牧師，我身為師母，其實也常常扮演著傾聽者、照顧者的角色，所以我都很鼓勵有同樣狀況的家庭，把感受說出來、把問題說出來，我們一起來解決。」恩蓉媽媽希望讓更多身障家庭知道他們並不孤單：勇於求助、適時喘息、讓專業介入。
伊甸基金會從身心障礙者的角度出發，提供個案管理、心智障礙者雙老家庭支持、支持性就業、日間作業設施、日間照顧服務、社區居住等服務，另外還有居家修繕、交通接送、輔具服務等。不僅為身心障礙者提供了實際的幫助，更重要的是給予了他們和家庭一份深深的愛和希望。就像恩蓉和恩蓉媽媽，透過這些協助，重新找回了生活的意義和價值，並成為社區中傳播正能量的重要角色。我們期待更多家有身心障礙者的朋友，能夠知道自己並不孤單，只要願意求助，身心障礙者的照顧重擔，真的不用自己一肩扛。