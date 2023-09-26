《WEB3趨勢大解讀》：區塊鏈紀錄將取代傳統履歷表，「學歷至上主義」效力漸漸減弱

文：伊藤穰一

提示41：區塊鏈紀錄取代傳統履歷表，忠實呈現個人能力提示

到了WEB3，學習方式將會如何改變呢？另外，WEB3時代需要什麼樣的教育呢？

首先，可以確定的是，WEB3時代的來臨，將使得在日本長久以來重視的「學歷至上主義」效力漸漸減弱。

這也是因為學經歷可以鉅細靡遺地紀錄在區塊鏈上，而且不可能遭刪除、變更。一旦區塊鏈紀錄取代傳統履歷表，將可以比畢業證書等文件更深入、清楚並且正確地傳達出個人的能力與資質。

屆時不再只是在校研習什麼樣的學問，在校內、校外進行哪些活動？出社會後在哪些社群有貢獻？達到什麼樣的成就等等，隨著WEB3技術在社會的廣泛應用程度，統整這些履歷來衡量個人能力、資質的時代即將來臨。

此外，上一章提到的「身分管理」中，有關個人「聲望」的管理。基於以往的履歷而形成個人聲望的方式，今後也將產生巨大的變化。

第12個提示介紹的「Henkaku」社群，成員目前也正努力在新時代樹立自己的聲譽。

他們自行管理、公開與多重身分有關的事項。包括今後完成哪些任務、社群媒體的關注人數有多少、達成哪些成就、收到多少$Henkaku幣，其他還有參與什麼樣的社群（DAO）、做了什麼、在軟體開發平台GitHub參與哪些專案等等。

由誰指派任務，以及接受任務審核、報酬是否支付等，都是由社群紀錄。因此，可以完全排除個人的主觀或樂觀臆測，形成一個高度客觀的個人檔案。

只要有這麼精準且詳細的個人檔案，履歷表上記載的學經歷，重要性就會降低，不是嗎？

提示42：WEB3的學習模式有如遊戲闖關

像這樣具體陳述個人能力、資質的檔案，同時也會形成嶄新的學習機會。

以往的教育制度是基本上修完一門課程並取得學分，就算結束該門課程的學習。而且除非是從事專業工作，幾乎沒有在工作上學以致用的機會。學習和工作（賺錢）涇渭分明。

理論上，最理想的狀態是讓「學習」、「工作」、「遊戲」能夠融為一體。因為缺乏「遊戲」成分的「學習」，或是毫無「遊戲」性質的「工作」，往往會令人失去動力或缺乏創造力。現代人的許多問題豈不是就源自這個因素嗎？「遊戲」的重要性，我後面會再說明。

但是在WEB3中，個人學習的知識內容，或是目前正在構思的計畫、創意，可以公開在任何人都能檢視的地方。除了可以因此讓自身的能力、資質受檢驗，也能夠參考借鑒他人的見識，獲得新的學習機會。

不是學完一門課程就此結束，而是將獲得的學識和夥伴相互對照，重新學習，這種方式在WEB3中非常普遍。一邊學習新事物，一邊解決課題。有如在遊戲中累積修行（學習）而成長的闖關挑戰。

在「Henkaku」社群中，我們也設計了一套結合遊戲與學習的關卡。只要獲得解決某個課題的必要知識，就能得到$HENKAKU幣作為闖關成功的獎勵。

實際上，也有把學習設計成關卡遊戲的學校。

「school 42」是一所工程師養成學校，最早源於法國，現在遍及世界各地，包括美國和日本。這所學校並沒有教授，只有一個又一個任務挑戰關卡，學生以組隊破關的方式學習。我那就讀大學的外甥也在這間學校學習，據他表示學習得非常開心。

不論學歷、不需學費（原書註：school42由贊同理念的企業營運）、school 42的「校門」二十四小時敞開，可以在網路學習的高度自由，沒有學年、畢業等概念。個人的學習以如同大富翁遊戲圖呈現，將個人想學的地方一格一格填滿，「在這個學校學會了這些技術」，當自己覺得足夠時，就抵達終點了。

像這樣從遊戲中獲得啟發，不是傳統的以上對下，由老師單向灌輸知識給學生，而是讓個人自由選擇想學的內容，透過和同伴互助合作學習的型態，這樣的機制正是一切都採分散化（去中心化）的WEB3時代，因而受到注目的原因之一。

提示43：WEB3帶來的「參與型教育」

隨著WEB1.0、WEB2.0、WEB3的演進，從「讀取」到「寫入」，乃至現在的「參與」，這種能力的增加，不限於在網路上使用，同樣適用於學習層面。

WEB1.0時代，即使不到圖書館借書，也可以透過連接網路獲取各種知識。當然，有些知識可能還是要透過書籍才能獲得，但在學習知識方面，確實增加了一個相當方便的選項。

WEB2.0則新增了「公開書寫內容」的學習形式。人們不再是單向地從書籍、網路吸收知識，也透過自己發布的資訊而引起的雙向討論，能有更深入的學習。

到了WEB3，則是增添了「參與型」的學習選項，簡單來說，就是與他人合作。第一是獲得知識，第二是使用獲得的知識發布出去，最後是藉著第一、第二的經驗，與他人合作創造出新的事物，這種一體化的學習方式，是WEB3時代的特點。只不過，WEB3的學習需要熱情。如果沒有主動投入某件事，產生想要達成目標的熱情，就無法讓自己採取行動和他人合作去創造某些事。

這是目前日本尤其需要思考的問題之一。

在幼兒教育方面，美國研究機構曾提出一份發人深省的報告。

這份報告指出，以有就讀幼兒園的孩子和沒有就讀幼兒園、自由玩耍的孩子相比，在就讀小學的最初幾年，前者的成績較好。但是，當他們升上三、四年級時，後者的成績則逐漸提升。

有就讀幼兒園的孩子通常很乖巧，能夠聽從老師的指示，並按照老師的要求學習。但是，他們缺乏學習的熱情和內在的動力，不會自主學習。因此，他們在開始上小學的前幾年可以獲得好成績，但逐漸無法跟上。在缺乏內在動力的情況下，他們無法理解為什麼要學習，結果成績開始滑落。