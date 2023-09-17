【2023女性影展】《大夜》導演江佳諭專訪：護理師的累是身心俱疲的「累」，該怎麼照顧人以及被照顧？

主訪：藍立妮

撰稿：楊芸瑄

攝影：顏沛晨

逐字稿整理：湯芫芫

請問導演《大夜》這個劇本的創作契機？還有主要角色杏如是由導演的生命經驗出發嗎？

江佳諭：《大夜》基本上就是一個以我出發，並作為情緒釋放的故事。本身有護理背景跟上過大夜班的經驗，在杏如或是我這個年紀的女孩子，多少都渴望擁有另一半，但因為工作性質，不斷錯過現實生活中合適的對象，所以導致內心的空虛感日益增強。

再加上職場周圍大都是需要照顧的病患或長者，而非同年齡層、擁有共同話題或興趣的人，身體狀況被大夜班影響造成內分泌失調，覺得自己變胖變醜等。我想向觀眾呈現主角在這樣生理與心理狀態相對脆弱的一面，甚至他在這種狀況下的行為。

人們常說護理師很累很辛苦，其實是感到身心俱疲的「累」。上班時長高、沒有生活品質以外，心累也許來自於社交活動或愛情，甚至是家庭帶給他的打擊與失落。我想要用一個全面的角度去討論她失去的東西。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 江佳諭

選擇使用交友軟體作為獲得親密關係的管道，除了職業之外，是否有其他原因？

江佳諭：杏如這個角色本身是很被動的，也沒有跟異性約會的相關經驗，所以透過匿名傳訊是最安全的方式。但當她面臨需要走出螢幕，與對方實際交流時，原本的「安全範圍」就被打破，心態也隨之改變。

我想表達這件事情給杏如帶來的興奮與不安感，典型「既期待又怕受傷害」的心境。會使用交友軟體為認識交往對象的媒介，是因為包括我還有很多同學，現在的另一半都是在交友軟體找到的。

所以我想藉由這個還算盛行的管道來討論，如果一個人期待自己的感情能透過交友軟體開花結果，懷著這種心思與對方交流最後卻換來無疾而終的局面，他對於交友軟體或愛情是否還存有當初那份美好想像？又或者不再相信自己能夠擁有愛情？

杏如因為渴望親密關係，誠如導演剛才所說，從傳訊息講電話，最後進一步拍照跟見面的一連串事件對杏如產生了各種心態轉變。請問是如何去設計這個角色的成長曲線？

江佳諭：以杏如這個角色的成長背景來說，從就讀護理學校，到醫院實習，最後進入職場的環境中幾乎都是女生。所以相對缺少跟異性交流的經驗。造成她對這個部分很好奇也很渴望。

一開始使用交友軟體時，她對友誼、愛情跟生理需求都有所期待，但當艾瑞克出現時，發現自己已經默默將他想像成自己的另一半了，所以期望值越拉越高，到後來抱著非常強烈的期待見面卻被放鴿子，那種從高處摔落的感覺，間接導致杏如後面做出可能會讓自己後悔的事情，也不怎麼在乎了。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《大夜》劇照

導演曾經是護理師，片中除了西醫的部分，也有安排中醫，好奇這樣安排有什麼特別的理由嗎 ？

江佳諭：之所以設定兩個屬於醫療場域的地點，是想對比杏如在這之中角色的切換。在長照中心，杏如是照顧者的身份，但當她去中醫診所時，變成被照顧者。

我覺得照顧者跟被照顧者之間，是一個很微妙的關係，在臨床研究也有相關案例叫做「情感轉移」，病患跟護理師之間很容易不小心就擦槍走火愛上彼此。

原因在於身為護理師，需要得到患者的信任，在進行治療才會比較順利，所以在照顧人的時候會有付出的感覺，患者同時在被照顧時也會產生依賴，如果要說會產生情愫的話，在這個情形下是合理的。

導演過去有跟護理師朋友聊過，或者做過類似中西醫的相關田野調查嗎？

江佳諭：因為我以前上大夜班的期間都會去看中醫，吃中藥或是針灸。像片中有一段劇情是杏如聽到醫生在跟隔壁的病患調情，算是我自己的經驗，在片中就稍微放大這個部分，並呼應到杏如覺得「連醫生都不被我吸引」，逐漸擴大內心的孤寂感。

因為剛剛提到聽到隔壁床在調情的這個經驗，還有幾幕杏如身為照顧者，面對在醫院被病患打屁股或亂摸之類的遭遇，想請問導演是否想要透過這部片呈現醫療場域及社會對於女性身體的態度嗎？

江佳諭：其實這類的情況在臨床上還蠻常發生的，但大部分時候因為護理師很忙，可能就稍微躲開或罵說「你不要亂摸啦」！然後就走了。

有些護理師就算真的覺得不舒服，也不一定會去反應，尤其當性騷擾自己的是一個相對弱勢的對象，這種時候就常有「有苦說不出」的感覺，也是為什麼想加到劇情中。

很多片中覺得搞笑的部分背後是蠻沉重的議題，臨床護理師常常被摸卻是自己要調適心態，我想寫出那種無奈感，讓大家知道這些事情正在發生；我認為在男性尤其是老一輩的角度，根本不存在男性凝視的概念，也很難完全改變他們的看法。

會想要寫杏如被性騷擾的劇情，還有最後他變成主動的那方，是想表現同樣的事情發生在自己身上，未經同意被觸碰與未經同意觸碰別人是兩回事。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供 《大夜》劇照

導演從護理轉到電影系的契機是什麼？

江佳諭：當初會唸護校是因為兩個姊姊都是唸護理科系 ，家人也覺得這是相對穩定的職業，我自己也不排斥就朝這個方向了。但我本身就蠻愛看電影，有時候也會萌生想拍片的念頭，在護校的時候，也會選擇用影片的方式呈現報告，後來也就慢慢拍出興趣，促使自己想要真正學習如何拍電影。

導演有特別喜歡的導演，或者是覺得受影響的作品嗎？

江佳諭：我很喜歡傑森瑞特曼（Jason Reitman）導演的輕喜劇風格。比如他其中一個作品《型男飛行日誌》，故事主角是空中旅人，他說服自己享受自由自在的獨居生活，但當身邊的人漸漸找到歸屬，他開始重新審視自己的生活，那一刻感覺才是電影的開始。我很喜歡這種風格，有點笑看人生的感覺。

傑森瑞特曼的《厭世媽咪日記》也是，原本在講述媽媽很狼狽的樣子，後來才開始討論孕媽咪的處境是需要被正視的。《大夜》只看劇情會覺得是蠻陰暗的故事，所以我也想加一些輕喜劇的元素。

這部短片也是學生劇展的作品，跟公視合作有什麼特別的經驗可以分享嗎？

江佳諭：劇本基本上沒什麼大幅修改，比較特別的是，公視邀請了專業導演擔任劇本顧問提供協助，得到的回饋都是很實務型的建議，比如說一開始我想讓演員在開拍前排演，但顧問認為因為我邀請的演員大都經驗豐富，有時太多排演反而會失真。我覺得這就是很寶貴的經驗，可以跟業界導演直接諮詢。

導演在能完成這部短片之後，有其他的短片或是長片的計畫嗎？

江佳諭：目前構思當中，因為我之前也待過產後護理之家，所以想寫一個關於孕後／產後的故事，談談產後憂鬱面臨到的問題。

Photo Credit: 台灣國際女性影展提供

影展資訊

名稱：2023第30屆台灣國際女性影展

地點：台北微風影城

日期：10月12日至10月22日

電子版專書連結

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Photo Credit: 台灣國際女性影展

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：朱家儀