《陳鴻的美食散步》：年輕人很愛這種「台式漢堡」的多樣性，不過我還是喜歡單純的燒餅搭油條

文：陳鴻

燒餅油條豆漿店美食地圖

在上海生活長期觀察才知道，和上海人日常分不開的四大金剛到了台灣已然遍地開花，在台灣大街小巷隨處可見的永和豆漿店，背後竟然隱藏了老兵思鄉心切的故事。但在七十年前，任誰一定也沒想到，日後影響台灣喝豆漿吃燒餅的習慣，甚至是影響全球華人的豆漿市場竟源自於兩個老兵。

一九四九年前後，一百多萬外省族群移居台灣，他們把喝豆漿、吃燒餅油條的早餐習慣帶到了台灣。豆漿成為名產始於永和，前面冠以永和地名，原意只是過橋到永和喝豆漿，不料竟然從此成為台灣豆漿的符碼。一九五五年，兩個北方來的老兵李雲增、王俊傑在永和中正橋頭搭起小棚營生，磨豆漿、烙燒餅、炸油條，立號「東海豆漿店」，漸漸聚集了許多早餐攤鋪，形成出名的早餐市集。

玉液瓊漿，甘如蜜酪

後來東海豆漿店易名為今日所見到的「世界豆漿大王」，創業將近七十年的老店，連蔣夫人都賜名「玉液瓊漿，甘如蜜酪」的美名，二十四小時不打烊，無論何時來都可以享用香氣騰騰的美食。這裡的豆漿跟其他店家很不相同，帶有一種煙燻的味道，就好似鄉下外婆用古早灶房所煮出來的香醇味道，這滋味真的很甘醇，有一股自然的清甜。

燒餅真的蠻道地的，烤製適中帶著麵糰香，同時又保有餅皮的嚼勁與Q度，油條油香感夠，咬下去滿嘴的香氣，香酥但又具有柔軟的口感，若是用油條沾豆漿的內行吃法，會更加好吃。撒滿芝麻的燒餅夾上酥脆的油條同樣令人感到無比滿足。世界豆漿燒餅除了夾油條、夾蛋外，還可以夾牛肉或是夾油條酸菜，年輕人很愛這種台式漢堡的多樣性，不過我個人還是喜歡單純的吃法，燒餅搭油條百吃不膩，大道至簡， 越簡單越有味道。

鹹豆漿有蝦米、油條、蔥花、菜脯，裡面蝦米及油條的份量蠻多的，鹹度適中不會膩口，加一點辣油層次會更加鮮明，少許的醋也能讓豆漿提味不少。可惜的是以往師傅在小巷旁炸油條、烤燒餅的景象已不復見，老店也隨著時代的轉變而商業化、觀光化了。

尤其是在寒冷冬天，來上一碗熱豆漿和一套剛出爐、熱呼呼的燒餅油條，沒有什麼比這更溫暖的了！如今很多豆漿燒餅店都已消逝，想起小時候那些老店端豆漿送燒餅的山東老鄉，口中喊著：「放糖的」、「放醬油的」、「放辣油的」，聲音高亢， 抑揚頓挫有致，令人非常懷念。

Photo Credit: 商周

不過現在燒餅攤、老派豆漿店明顯少了很多，因為這真的是個辛苦的行業，要黎明即起，在炭爐中現烤現做，士林「老張炭烤燒餅」的老闆就每天四點起床磨豆備料， 十年如一日。老麵燒餅是用傳統的炭烤爐烤出來的，所有餅類都是手工現做，一家店兩個店名，早上叫「基河豆漿店」，下午叫「老張炭烤燒餅」，早上賣豆漿燒餅油條， 下午則賣胡椒餅、老麵燒餅、小酥餅、糖膏酥餅、紅豆燒餅、芝麻燒餅......

高溫炭烤的老張燒餅，無論在食材用料及麵糰發酵方式上皆十分講究，長時間發酵的麵糰產生令人驚豔的結構與迷人香氣，熱呼呼的咬一口就會愛上它。最常需要等待出爐時間的，除了老麵燒餅還有小酥餅，小酥餅一口咬下，芝蔴裂脆，香氣滿溢， 蔥花清香和層層麵酥，香香脆脆外酥內嫩，加上金黃圓潤的造型，非常迷人！

簡單樸實的古早味

復興南路上「永和豆漿大王」則是老台北人的傳統記憶，它的燒餅真的很厲害， 會讓人一口接一口停不下來，外層烤得輕薄酥脆，內層卻能維持Q軟，由此可見老闆掌控溫度的功力了得，已達爐火純青之境，熱呼呼、剛出爐的燒餅夾油條，搭濃郁順口的豆漿，每一口都是滿滿的感動。

甜飯糰裡頭是油條、花生粉、白糖的簡單組合，使用新鮮油條而非一般常見的老油條是其特色之處，粒粒分明的長糯米香Q彈牙，帶顆粒的花生粉及糖粉增添了口感，簡單搭配就成了樸實的古早味。

另一家台北最美味的炭火燒餅之一「和記豆漿店」，位在捷運麟光站出口旁，一間連招牌都省了的古早味豆漿店已飄香四十多年，至今仍然保持著傳統的風貌，來到這裡好像進到時光隧道一樣，有一種莫名的激動。已經滿頭白髮的老闆仍然堅持以手工製作各式燒餅、酥餅，使用傳統的炭烤爐來製作燒餅。

這種以貼爐方式做出來的燒餅有種迷人的炭燒香味與口感，從揉麵到灑入大把的蔥鹽、切割到放入真正木炭的炭火烤燒餅，那股自然的碳香煞是迷人。厚實的燒餅剛爐的美味驚為天人，酥香中帶有老麵的甜味、鹹香的蔥花在咀嚼中，蔥油的迷人香氣自然在口中擴散⋯⋯這也是我一定會專程去吃的老店。

「阜杭豆漿」連續兩年獲得台北米其林必比登推薦，排隊人潮越來越多，也是海外觀光客來台北的必吃名店，五十年以上的「阜杭豆漿」豆漿醇厚、細緻滑順，燒餅是用傳統的貼爐烤法，手工厚燒餅頗有特色，比一般燒餅厚，因為是手工製作的關係， 外表不太規則，但吃起來外皮酥香並帶著碳烤香氣，麵餅紮實富軔性，口感極佳！不過因為觀光客太多，經常要大排長龍，不是我的日常⋯⋯

這家創始於一九三二年新莊的「熊記燒餅油條專賣店」，是一家已超過八十年的老店，應該也是很多新莊人的回憶吧！樸實的燒餅、外酥內軟的麻花捲、外皮酥脆的油條、軟而不爛的花生湯，還有當地人都習慣拿根油條來沾花生湯來吃，這也是在別處看不到的獨特風景。