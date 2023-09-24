《陳鴻的美食散步》：年輕人很愛這種「台式漢堡」的多樣性，不過我還是喜歡單純的燒餅搭油條
我們想讓你知道的是
豆漿成為名產始於永和，前面冠以永和地名，原意只是過橋到永和喝豆漿，不料竟然從此成為台灣豆漿的符碼。一九五五年，兩個北方來的老兵李雲增、王俊傑在永和中正橋頭搭起小棚營生，磨豆漿、烙燒餅、炸油條，立號「東海豆漿店」，漸漸聚集了許多早餐攤鋪，形成出名的早餐市集。
文：陳鴻
燒餅油條豆漿店美食地圖
在上海生活長期觀察才知道，和上海人日常分不開的四大金剛到了台灣已然遍地開花，在台灣大街小巷隨處可見的永和豆漿店，背後竟然隱藏了老兵思鄉心切的故事。但在七十年前，任誰一定也沒想到，日後影響台灣喝豆漿吃燒餅的習慣，甚至是影響全球華人的豆漿市場竟源自於兩個老兵。
一九四九年前後，一百多萬外省族群移居台灣，他們把喝豆漿、吃燒餅油條的早餐習慣帶到了台灣。豆漿成為名產始於永和，前面冠以永和地名，原意只是過橋到永和喝豆漿，不料竟然從此成為台灣豆漿的符碼。一九五五年，兩個北方來的老兵李雲增、王俊傑在永和中正橋頭搭起小棚營生，磨豆漿、烙燒餅、炸油條，立號「東海豆漿店」，漸漸聚集了許多早餐攤鋪，形成出名的早餐市集。
玉液瓊漿，甘如蜜酪
後來東海豆漿店易名為今日所見到的「世界豆漿大王」，創業將近七十年的老店，連蔣夫人都賜名「玉液瓊漿，甘如蜜酪」的美名，二十四小時不打烊，無論何時來都可以享用香氣騰騰的美食。這裡的豆漿跟其他店家很不相同，帶有一種煙燻的味道，就好似鄉下外婆用古早灶房所煮出來的香醇味道，這滋味真的很甘醇，有一股自然的清甜。
燒餅真的蠻道地的，烤製適中帶著麵糰香，同時又保有餅皮的嚼勁與Q度，油條油香感夠，咬下去滿嘴的香氣，香酥但又具有柔軟的口感，若是用油條沾豆漿的內行吃法，會更加好吃。撒滿芝麻的燒餅夾上酥脆的油條同樣令人感到無比滿足。世界豆漿燒餅除了夾油條、夾蛋外，還可以夾牛肉或是夾油條酸菜，年輕人很愛這種台式漢堡的多樣性，不過我個人還是喜歡單純的吃法，燒餅搭油條百吃不膩，大道至簡， 越簡單越有味道。
鹹豆漿有蝦米、油條、蔥花、菜脯，裡面蝦米及油條的份量蠻多的，鹹度適中不會膩口，加一點辣油層次會更加鮮明，少許的醋也能讓豆漿提味不少。可惜的是以往師傅在小巷旁炸油條、烤燒餅的景象已不復見，老店也隨著時代的轉變而商業化、觀光化了。
尤其是在寒冷冬天，來上一碗熱豆漿和一套剛出爐、熱呼呼的燒餅油條，沒有什麼比這更溫暖的了！如今很多豆漿燒餅店都已消逝，想起小時候那些老店端豆漿送燒餅的山東老鄉，口中喊著：「放糖的」、「放醬油的」、「放辣油的」，聲音高亢， 抑揚頓挫有致，令人非常懷念。
不過現在燒餅攤、老派豆漿店明顯少了很多，因為這真的是個辛苦的行業，要黎明即起，在炭爐中現烤現做，士林「老張炭烤燒餅」的老闆就每天四點起床磨豆備料， 十年如一日。老麵燒餅是用傳統的炭烤爐烤出來的，所有餅類都是手工現做，一家店兩個店名，早上叫「基河豆漿店」，下午叫「老張炭烤燒餅」，早上賣豆漿燒餅油條， 下午則賣胡椒餅、老麵燒餅、小酥餅、糖膏酥餅、紅豆燒餅、芝麻燒餅......
高溫炭烤的老張燒餅，無論在食材用料及麵糰發酵方式上皆十分講究，長時間發酵的麵糰產生令人驚豔的結構與迷人香氣，熱呼呼的咬一口就會愛上它。最常需要等待出爐時間的，除了老麵燒餅還有小酥餅，小酥餅一口咬下，芝蔴裂脆，香氣滿溢， 蔥花清香和層層麵酥，香香脆脆外酥內嫩，加上金黃圓潤的造型，非常迷人！
簡單樸實的古早味
復興南路上「永和豆漿大王」則是老台北人的傳統記憶，它的燒餅真的很厲害， 會讓人一口接一口停不下來，外層烤得輕薄酥脆，內層卻能維持Q軟，由此可見老闆掌控溫度的功力了得，已達爐火純青之境，熱呼呼、剛出爐的燒餅夾油條，搭濃郁順口的豆漿，每一口都是滿滿的感動。
甜飯糰裡頭是油條、花生粉、白糖的簡單組合，使用新鮮油條而非一般常見的老油條是其特色之處，粒粒分明的長糯米香Q彈牙，帶顆粒的花生粉及糖粉增添了口感，簡單搭配就成了樸實的古早味。
另一家台北最美味的炭火燒餅之一「和記豆漿店」，位在捷運麟光站出口旁，一間連招牌都省了的古早味豆漿店已飄香四十多年，至今仍然保持著傳統的風貌，來到這裡好像進到時光隧道一樣，有一種莫名的激動。已經滿頭白髮的老闆仍然堅持以手工製作各式燒餅、酥餅，使用傳統的炭烤爐來製作燒餅。
這種以貼爐方式做出來的燒餅有種迷人的炭燒香味與口感，從揉麵到灑入大把的蔥鹽、切割到放入真正木炭的炭火烤燒餅，那股自然的碳香煞是迷人。厚實的燒餅剛爐的美味驚為天人，酥香中帶有老麵的甜味、鹹香的蔥花在咀嚼中，蔥油的迷人香氣自然在口中擴散⋯⋯這也是我一定會專程去吃的老店。
「阜杭豆漿」連續兩年獲得台北米其林必比登推薦，排隊人潮越來越多，也是海外觀光客來台北的必吃名店，五十年以上的「阜杭豆漿」豆漿醇厚、細緻滑順，燒餅是用傳統的貼爐烤法，手工厚燒餅頗有特色，比一般燒餅厚，因為是手工製作的關係， 外表不太規則，但吃起來外皮酥香並帶著碳烤香氣，麵餅紮實富軔性，口感極佳！不過因為觀光客太多，經常要大排長龍，不是我的日常⋯⋯
這家創始於一九三二年新莊的「熊記燒餅油條專賣店」，是一家已超過八十年的老店，應該也是很多新莊人的回憶吧！樸實的燒餅、外酥內軟的麻花捲、外皮酥脆的油條、軟而不爛的花生湯，還有當地人都習慣拿根油條來沾花生湯來吃，這也是在別處看不到的獨特風景。
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畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45