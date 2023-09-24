《日本極上湯宿100選》：在這個擁有450年以上歷史的溫泉區中，最具代表性的旅館

文：自由國民社

岩手鶯宿溫泉：岩手ホテル森の風鶯宿

Hotel Morinokaze Oshuku ／森之風鶯宿飯店

在北東北的花園渡假村中，坐望秀麗的岩手山景、享受傳統名湯

傳說中，有隻受傷的黃鶯在此浸泡患部之後就痊癒了，因此被稱作鶯宿溫泉。在這個擁有450年以上歷史的溫泉區中，最具代表性的旅館就是「ホテル森の風鶯宿」。

館內不但配有齊全的近代設備，隨處也都能感受到自然的氛圍。這裡有附設露天浴池的客房，也有私人浴池等可供租借，可以獨享專屬自己的私人泡湯空間。

Photo Credit: 台灣東販 附設露天浴池的客房之一

為了避開「3密」（密閉、密集、密切接觸），晚餐也可以在包廂中享用。館方會準備使用了岩手當地豐富當季食材所製作的和食餐點及創意和食、創意會席料理或爐端會席料理。

除此之外，住宿還可享免費進入日本最大的園藝花園「FLOWER & GARDEN森の風」參觀，透過色彩豐富的植物感受日本的四季。館內所到之處都有徹底執行迴避3密的衛生管理措施，是可以安心住宿的旅館。

重點推薦「FLOWER & GARDEN森の風」

「FLOWER & GARDEN森の風」在日落後就會搖身一變成為充滿浪漫燈飾的花園。可以拍照的景點也很多，不論日夜都能開心遊玩。旅館內有準備迎賓飲品及泡湯後的冰品可以享用。還有，每天都能在祭典廣場欣賞當地歌手演唱的民謠表演。

Photo Credit: 台灣東販 F L O W E R &GARDEN 森の風

ホテルもりのかぜおうしゅく

http://www.morinokaze.com/

〒020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿10-64-1

☎ 0120(489)166 FAX 019(695)3330

Wi-Fi 可使用

外語應對：可在櫃台透過iPad 翻譯

交通 《開車》東北自動車道 從盛岡交流道出口經國道46 號約20km，可停200 台車（免費） 《電車》JR 東北新幹線‧ 東北本線 盛岡站搭乘免費接駁巴士45分鐘（定時接送，需預約）

《開車》東北自動車道 從盛岡交流道出口經國道46 號約20km，可停200 台車（免費） 《電車》JR 東北新幹線‧ 東北本線 盛岡站搭乘免費接駁巴士45分鐘（定時接送，需預約） Check-in 15:00 out 10:00

15:00 out 10:00 餐食 《晚餐》餐廳、宴會廳 《早餐》日式早餐

《晚餐》餐廳、宴會廳 《早餐》日式早餐 客房 共221 間（和室100 間、洋室98間、和洋室2 間、特別室4 間、露天浴池房型17 間）

共221 間（和室100 間、洋室98間、和洋室2 間、特別室4 間、露天浴池房型17 間） 浴池 和‧ 洋大浴場各1個（男女每日替換）、露天浴池、三溫暖

和‧ 洋大浴場各1個（男女每日替換）、露天浴池、三溫暖 泉質 鹼性單純泉

鹼性單純泉 費用 1 萬5500 ～ 6 萬8500 日圓

新冠病毒對策

每組分別入館，在客房Check-in，餐廳等處皆設置2m 以上的間隔。另外，溫泉等處也設置了可查看人流的APP。

岩手新鉛溫泉：結びの宿 愛隣館

Airinkan ／結之宿 愛鄰館

Photo Credit: 台灣東販 川の湯「室內浴池」

Photo Credit: 台灣東販 山の湯「立湯露天浴池 満天の湯・星」

3個大浴場及17個特色浴池，可依心情在不同浴池享受溫泉洗禮

地點絕佳的「結びの宿 愛隣館」，不僅被大自然環繞，還能享受到3種優質的自家源泉。

2021年12月開始增加了翻新的新客房：可以不用在意時間，在房間內悠閒地享受露天浴池的「花冠／溫泉露天浴池客房」；以及「辦公渡假現代和風雙床房」，在鋪有12張琉球草蓆（抗菌設計）大小的和室中，附有西式床鋪及辦公渡假用的工作桌。

依照方案選購的晚餐都是使用當季食材製作，可選擇半自助式的「釜鍋晚餐」，或是和親近的人們在房間內享用「客房套餐」。自助早餐包含石窯開放式廚房提供的料理，以及「花卷早餐計畫」中的當地蔬菜料理，兩者都有不錯的評價。

重點推薦 木育廣場「月ちゃん‧ 花ちゃん」

2021年由「花卷玩具美術館」設計並開放的兒童遊戲室。裡面除了「花卷玩具美術館」監修的木造玩具之外，還有愛鄰館原創的「鬼針草隧道」及「月ちゃん‧花ちゃん黑白棋」等，是個可以親子同樂的空間。

むすびのやど あいりんかん

https://www.airinkan.com/

〒025-0252 岩手県花巻市鉛字西鉛23

☎ 0198(25)2619 ※預約中心服務時間9:00 ～ 18:00

FAX 0198(25)2938 Wi-Fi 可使用

外語應對：英

交通 《開車》東北自動車道 從花卷南交流道出口經地方幹道，花卷大曲線約17km 行駛20 分鐘，可停200 台車（免費） 《電車》JR 東北新幹線 新花卷站搭免費接駁巴士約40 ～ 60 分鐘（需預約）

《開車》東北自動車道 從花卷南交流道出口經地方幹道，花卷大曲線約17km 行駛20 分鐘，可停200 台車（免費） 《電車》JR 東北新幹線 新花卷站搭免費接駁巴士約40 ～ 60 分鐘（需預約） Check-in 15:00 out 10:00

15:00 10:00 餐食 《晚餐》客房套餐、餐廳、包廂等 《早餐》自助式 客房 共100 間（每間都有附加濕功能的空氣清淨機、空冰箱）

《晚餐》客房套餐、餐廳、包廂等 《早餐》自助式 客房 共100 間（每間都有附加濕功能的空氣清淨機、空冰箱） 浴池 大浴場「川の湯」、「山の湯」、「森の湯」、私人浴池「ちゃっぷん」

大浴場「川の湯」、「山の湯」、「森の湯」、私人浴池「ちゃっぷん」 泉質 鈉—硫酸鹽泉、鈉‧ 鉀—硫酸鹽泉

鈉—硫酸鹽泉、鈉‧ 鉀—硫酸鹽泉 費用 1 萬3000 ～ 5 萬9000 日圓

Photo Credit: 台灣東販 客房套餐

新冠病毒對策

減少和膳料理的提供次數。自助餐形式的會場，會定時更換餐具（餐夾）等等。

書籍介紹

本文摘錄自《日本極上湯宿100選：暖心款待×美味料理×頂級設施，享受最高溫泉假期》，台灣東販出版

作者：自由國民社

譯者：徐瑜芳

全日本旅遊專業人員14596張選票嚴選推薦！最內行的高級溫泉住宿指南，一起來趟微奢華的愜意溫泉旅行吧！

◆5種嚴選100旅宿名單揭曉，滿足各種享受

◆7大日本區域劃分上榜旅宿，便於精準查找

◆11項旅宿資訊大公開，語言、防疫情報先知道

◆58口優質天然溫泉，依不同泉質美肌、養生

本書的旅館是由日本全國的旅遊業者進行票選決定的。總共收到的1萬4596張選票，再由本書的選拔審查委員會進行審查，最終決定出這100間位於溫泉鄉的旅宿。這些足以被旅遊業專家誇口為「代表日本的飯店跟旅館」需要具備的是──

‧體貼的服務、得宜的應對、詳細的介紹與清爽整潔

‧精選的菜色、細緻的調味、料理的質感與分量、出餐形式

‧頂級的客房、溫泉與宴會廳，以及因應後疫情時代的安全性

‧勾起出遊興致的旅宿方案、突顯旅宿特色的行銷活動

Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航