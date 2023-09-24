《日本極上湯宿100選》：在這個擁有450年以上歷史的溫泉區中，最具代表性的旅館
我們想讓你知道的是
本書的旅館是由日本全國的旅遊業者進行票選決定的。總共收到的1萬4596張選票，再由本書的選拔審查委員會進行審查，最終決定出這100間位於溫泉鄉的旅宿...
文：自由國民社
岩手鶯宿溫泉：岩手ホテル森の風鶯宿
Hotel Morinokaze Oshuku ／森之風鶯宿飯店
在北東北的花園渡假村中，坐望秀麗的岩手山景、享受傳統名湯
傳說中，有隻受傷的黃鶯在此浸泡患部之後就痊癒了，因此被稱作鶯宿溫泉。在這個擁有450年以上歷史的溫泉區中，最具代表性的旅館就是「ホテル森の風鶯宿」。
館內不但配有齊全的近代設備，隨處也都能感受到自然的氛圍。這裡有附設露天浴池的客房，也有私人浴池等可供租借，可以獨享專屬自己的私人泡湯空間。
為了避開「3密」（密閉、密集、密切接觸），晚餐也可以在包廂中享用。館方會準備使用了岩手當地豐富當季食材所製作的和食餐點及創意和食、創意會席料理或爐端會席料理。
除此之外，住宿還可享免費進入日本最大的園藝花園「FLOWER & GARDEN森の風」參觀，透過色彩豐富的植物感受日本的四季。館內所到之處都有徹底執行迴避3密的衛生管理措施，是可以安心住宿的旅館。
重點推薦「FLOWER & GARDEN森の風」
「FLOWER & GARDEN森の風」在日落後就會搖身一變成為充滿浪漫燈飾的花園。可以拍照的景點也很多，不論日夜都能開心遊玩。旅館內有準備迎賓飲品及泡湯後的冰品可以享用。還有，每天都能在祭典廣場欣賞當地歌手演唱的民謠表演。
- ホテルもりのかぜおうしゅく
- http://www.morinokaze.com/
- 〒020-0574 岩手県岩手郡雫石町鶯宿10-64-1
- ☎ 0120(489)166 FAX 019(695)3330
- Wi-Fi 可使用
- 外語應對：可在櫃台透過iPad 翻譯
- 交通 《開車》東北自動車道 從盛岡交流道出口經國道46 號約20km，可停200 台車（免費） 《電車》JR 東北新幹線‧ 東北本線 盛岡站搭乘免費接駁巴士45分鐘（定時接送，需預約）
- Check-in 15:00 out 10:00
- 餐食 《晚餐》餐廳、宴會廳 《早餐》日式早餐
- 客房 共221 間（和室100 間、洋室98間、和洋室2 間、特別室4 間、露天浴池房型17 間）
- 浴池 和‧ 洋大浴場各1個（男女每日替換）、露天浴池、三溫暖
- 泉質 鹼性單純泉
- 費用 1 萬5500 ～ 6 萬8500 日圓
新冠病毒對策
每組分別入館，在客房Check-in，餐廳等處皆設置2m 以上的間隔。另外，溫泉等處也設置了可查看人流的APP。
岩手新鉛溫泉：結びの宿 愛隣館
Airinkan ／結之宿 愛鄰館
3個大浴場及17個特色浴池，可依心情在不同浴池享受溫泉洗禮
地點絕佳的「結びの宿 愛隣館」，不僅被大自然環繞，還能享受到3種優質的自家源泉。
2021年12月開始增加了翻新的新客房：可以不用在意時間，在房間內悠閒地享受露天浴池的「花冠／溫泉露天浴池客房」；以及「辦公渡假現代和風雙床房」，在鋪有12張琉球草蓆（抗菌設計）大小的和室中，附有西式床鋪及辦公渡假用的工作桌。
依照方案選購的晚餐都是使用當季食材製作，可選擇半自助式的「釜鍋晚餐」，或是和親近的人們在房間內享用「客房套餐」。自助早餐包含石窯開放式廚房提供的料理，以及「花卷早餐計畫」中的當地蔬菜料理，兩者都有不錯的評價。
重點推薦 木育廣場「月ちゃん‧ 花ちゃん」
2021年由「花卷玩具美術館」設計並開放的兒童遊戲室。裡面除了「花卷玩具美術館」監修的木造玩具之外，還有愛鄰館原創的「鬼針草隧道」及「月ちゃん‧花ちゃん黑白棋」等，是個可以親子同樂的空間。
- むすびのやど あいりんかん
- https://www.airinkan.com/
- 〒025-0252 岩手県花巻市鉛字西鉛23
- ☎ 0198(25)2619 ※預約中心服務時間9:00 ～ 18:00
- FAX 0198(25)2938 Wi-Fi 可使用
- 外語應對：英
- 交通 《開車》東北自動車道 從花卷南交流道出口經地方幹道，花卷大曲線約17km 行駛20 分鐘，可停200 台車（免費） 《電車》JR 東北新幹線 新花卷站搭免費接駁巴士約40 ～ 60 分鐘（需預約）
- Check-in 15:00 out 10:00
- 餐食 《晚餐》客房套餐、餐廳、包廂等 《早餐》自助式 客房 共100 間（每間都有附加濕功能的空氣清淨機、空冰箱）
- 浴池 大浴場「川の湯」、「山の湯」、「森の湯」、私人浴池「ちゃっぷん」
- 泉質 鈉—硫酸鹽泉、鈉‧ 鉀—硫酸鹽泉
- 費用 1 萬3000 ～ 5 萬9000 日圓
新冠病毒對策
減少和膳料理的提供次數。自助餐形式的會場，會定時更換餐具（餐夾）等等。
書籍介紹
本文摘錄自《日本極上湯宿100選：暖心款待×美味料理×頂級設施，享受最高溫泉假期》，台灣東販出版
作者：自由國民社
譯者：徐瑜芳
全日本旅遊專業人員14596張選票嚴選推薦！最內行的高級溫泉住宿指南，一起來趟微奢華的愜意溫泉旅行吧！
◆5種嚴選100旅宿名單揭曉，滿足各種享受
◆7大日本區域劃分上榜旅宿，便於精準查找
◆11項旅宿資訊大公開，語言、防疫情報先知道
◆58口優質天然溫泉，依不同泉質美肌、養生
本書的旅館是由日本全國的旅遊業者進行票選決定的。總共收到的1萬4596張選票，再由本書的選拔審查委員會進行審查，最終決定出這100間位於溫泉鄉的旅宿。這些足以被旅遊業專家誇口為「代表日本的飯店跟旅館」需要具備的是──
‧體貼的服務、得宜的應對、詳細的介紹與清爽整潔
‧精選的菜色、細緻的調味、料理的質感與分量、出餐形式
‧頂級的客房、溫泉與宴會廳，以及因應後疫情時代的安全性
‧勾起出遊興致的旅宿方案、突顯旅宿特色的行銷活動
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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裝修費用預算怎麼抓？設計費、工程費、監工費用該如何計算？
我們想讓你知道的是
裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。針對這部分跟大家分享3個思考要點，掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
對有裝修需求的民眾而言，裝修費用/裝修預算拿捏是民眾在裝修過程中極為重視的一環，面對預算表上林林總總羅列的裝修設計費、工程費、監工管理費，到底要怎麼分辨呢？
其實，依據房子的新舊，新成屋裝修和老屋翻新的裝潢費用就會有所差距。新屋的整體室內設計與裝潢工程的費用大約落在4~6萬元；毛胚屋為6～8萬元；中古屋約莫是8～12萬，而且依據風格、選材的不同，也會大大影響整體價格。像是古典風、奢華風預算就較高，且若使用到原木、大理石等高價材料數字就會繼續向上增加，此外，如果你更動了格局與管線，費用又會再往上加……，以下《幸福空間》就為大家彙整關於裝修預算的大小事 ！➤➤➤想了解裝修要花多少錢? 裝修計算機線上報價
裝修費用有哪些？
一般來說，一個完整的裝修費用包含「設計費」、「工程費」及「監工費」，其中設計費取決於設計師個人的經歷、名氣、公司規模或是難易度，而有不同的計價方式；工程費則會因為選用的建材或是施工方法不同產生很大的價差，至於監工費部分通常為總工程款的5%～10%。
【丈量費】
現場勘查、工地丈量、現場測繪、了解需求、平面繪製。
每次 3,000～5,000 元不等，有時丈量費也可以合併於設計費中。
【設計費】
大致上常見的設計費計算方式可分為兩種，一種是以「坪數」計價，依照實際規劃的坪數收取設計費用，視設計公司不同，平均每坪收費3000元～10000元不等；另一種情況是，工程也由設計公司承包，設計費則會以總工程款來計算，就目前市場行情來說，大約落在5%～20%不等，因此在洽詢時雙方必須溝通清楚。若希望設計公司提供3D平面圖則需額外付費，依目前市場行情，一張約5000元～8000元不等。
此外，有些設計公司會以不收設計費或監工費的行銷方式吸引屋主，要特別注意，這些費用可能無形之中已經分散到工程款項當中，因此報價單上的工程項目與收費方式要確認清楚，以免發生不必要的裝修糾紛。
【工程費】
工程費包含建材與施工項目的所有費用，以實際選用的建材、數量及工法做報價，但其中的複雜度與專業程度之高，對於一般民眾來說，不是短時間內就能完全理解的範疇，建議要了解市場行情、多方比價，合約書內的報價單也必須確認清楚各種款項與細節，避免日後惡意追加款項的情形發生。
【監工費】
若是委託設計師代為監工，就會有監工費的產生，目前市面上較常見的收費方式，依照設計公司不同，大約會以總工程款5%～10%計算；第二種方式是，設計合約與工程合約統一交由設計公司統包，監工費則包含在工程費中。
裝修費用多少才合理？
許多人對裝修費用評估或裝修費用拿捏沒什麼概念。針對這部分跟大家分享3個思考要點：
Point01. 搞懂屋況 以利精算裝修費用
裝修達人張德良指出，民眾常有「我不會抓預算耶！總預算會不會跟需求差距太遠？有行情價可以參考嗎？」考量新成屋、毛胚屋或中古屋的裝修重點大不同，裝修預算拿捏與編列重點也會有所差異，建議買房時就應注意房子格局狀況，挑選適當的房子，有助未來裝修時能減少不必要的預算花費，並將裝修重點放在提升生活機能性與風格營造。另外，若是購買的是預售屋，則可以善用客變的優勢，省下日後調整格局、重拉管線的費用，讓資金運用更有彈性。
新成屋
毛胚屋
中古屋
Point02. 釐清3大裝修重點，分配裝修預算比重，排出優先順序
有了工程總預算之後，一般來說該如何分配呢？張德良指出，將裝修重點分成三大類：「基礎工程」、「裝修工程」、「裝飾工程」，視屋況條件與個人需求不同分配比重。
以老屋翻新為例，考量居家安全與延長使用年限，基礎工程的整頓絕對是首要重點，因此建議先將預算放在基礎工程，其次才是機能、生活滿足的設計，最後才會是風格及其他裝飾工程與擺設部分。當裝修預算有限時，建議全面性考量實際裝修需求，列出裝修項目的優先順序，建立明確裝修方向，並適時做出取捨，才能以最精準的預算分配打造最具效益的房子。
新成屋：基礎工程花費最少，因此可將更多費用著重裝修工程，滿足生活機能上。
毛胚屋：介於新成屋與全屋改造之間，考量格局與管線需要重新規劃安排，所以基礎工程上相較新成屋就會略微提高。
中古屋：裝修費用相較其他屋型而言，花費佔比高得多，主要在於管線修改、格局打掉重做，以及可能伴隨老屋漏水等問題，窗戶更新為隔音氣密窗等需求。
有了以上的認知之後，民眾就可以釐清裝修預算花到哪去了，並掌握還有多少預算可以用來強化風格設計與裝飾工程的應用。上述的總工程預算，是實際用在裝修、裝修材料上的基本費用。張德良提醒，還有所謂獨立的五大項目，包含家具、燈具、窗簾、衛浴與廚具都在其中。另外，像是設計費、工程費及監工費也都是另計！
Point03. 首購族vs .換屋族，裝修思考面向不同
如果你是首購族，請一定要相信，未來換屋的機會很高，「保值性」與「轉手性」的考量較高一點。建議買新一點的房子，來降低裝修的費用。例如買了500萬的房子，花了80萬裝修，5年後再轉手時，買方只會參考你5年前買房的價格500萬，而不會把裝修的80萬算入，那麼這80萬就不是資產，而是沉沒成本。
倘若你是換屋族，會比首購族較清楚，哪裡住起來較不方便、舒適，對空間大小也比較有概念，那麼投入較多的裝修預算，是可行的，畢竟換屋就是要改善居住品質。
掌握以上觀念，就能幫助你釐清裝修預算的比例分配，至於實際要花費多少，就看你的口袋有多深囉。
裝修費用如何付？
動輒上百萬的裝修費用，一般會分多個階段付款。而各家設計公司的付款方式不大相同，須以合作的設計公司為準，建議在簽約時就訂出各階段的驗收項目，並於確認進度與項目後再匯入工程款。目前，最常見的付款模式俗稱「3-3-3-1」，也就是分四個階段付：
第一期
簽約時支付工程總價的30%款項。
第二期
開工後，拆除工程、基礎工程完工後，支付工程總價的30%款項。
第三期
油漆工程進場前支付工程總價的30%款項。
第四期
驗收合格後收最後10%款。
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