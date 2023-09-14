中華電信、台哥大、遠傳iPhone 15資費出爐，月付1599元起可0元入手，蘋果官網舊機回收價罕見突破3萬
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中華電信13日下午3時開放網路門市預約iPhone 15全機型，3分鐘預約額滿，依官方LINE帳號調查統計，果粉最想買機型為iPhone 15 Pro、15 Pro Max，占比高達8成，以容量256GB最多，占5成。最受青睞的顏色依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為15 Pro系列機型專屬；如為iPhone 15系列，粉紅色則最受歡迎。
中華電信台哥大遠傳iPhone 15資費出爐 月付1599元起可0元入手
（中央社）電信三雄iPhone 15購機方案出爐，儘管台灣空機價漲約1000元至2500元，電信業仍和去年一樣，提供月付1599元起、綁約48個月，可0元帶走iPhone 15的方案，高階版本Pro Max購機價1萬5300元起，業者看好今年銷量將成長至少3成。
蘋果iPhone 15問世後，掀起預約熱潮，電信三雄陸續公布iPhone 15購機資費方案，中華電資費自599元至2699元共8種資費，遠傳與台灣大則從999元起到2699元共有6種資費，可綁約24個月至48個月。
電信三雄資費大同小異，台灣大和遠傳均提供月付1599元起、綁約48個月，可0元帶走iPhone 15（128GB）的方案，中華電雖然月付1799元、綁約48個月才有0元購機方案，但1599元部分購機費用比其他業者划算。
中華電提供申辦5G指定專案月付1599元、綁約48個月，iPhone 15專案價300元起、15 Plus購機3300元起、iPhone 15 Pro購機7300元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬5300元起。
台灣大哥大15日晚上8時起將開放預購，申辦5G指定專案月付1599元，iPhone 15專案價0元起、15 Plus購機4300元起、iPhone 15 Pro購機8300元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬6300元起。
遠傳月付1599元、綁約48個月，iPhone 15專案價0元起、15 Plus購機3900元起、iPhone 15 Pro購機7900元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬5900元起。
中華電信13日下午3時開放網路門市預約iPhone 15全機型，3分鐘預約額滿，依官方LINE帳號調查統計，果粉最想買機型為iPhone 15 Pro、15 Pro Max，占比高達8成，以容量256GB最多，占5成。最受青睞的顏色依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為15 Pro系列機型專屬；如為iPhone 15系列，粉紅色則最受歡迎。
台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，看好iPhone 15全機款升級「動態島」等亮點，台灣大預估銷售將較iPhone 14成長至少1成，有效提升行動服務營收。
林東閔表示，隨著手機單價持續上漲，預期手機業將更仰賴電信補貼銷售，8月行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%；5G用戶數今年8月較去年同期增加35%。去年台灣大iPhone 14用戶超過7成申辦1399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，今年在iPhone 15將掀起換機潮下，高資費用戶將持續為ARPU（每用戶平均收入）挹注成長動能。
他也說，在今年全球手機銷售市場低迷下，台灣大整體手機銷量仍逆勢成長，今年1到8月相較去年同期成長約10%。
遠傳表示，昨日率先開放預約登記，果粉登記踴躍，有信心今年銷量將成長至少3成。
iPhone 15官網預購倒數 二手機回收價罕見突破3萬
（中央社）蘋果官網將於15日開放iPhone 15新機預購，但台灣價格調漲讓不少人卻步，考慮用舊機折抵。根據蘋果官網Trade In換購方案，用iPhone 14 Pro Max換購，最高可折抵新台幣3萬900元，為歷來罕見官方二手機回收價超過3萬元。
觀察近年iPhone 14、iPhone 13、iPhone 12發表時，蘋果官方舊機回收價格最高約2萬多元，此次iPhone 14 Pro Max可折抵3萬元以上，也凸顯蘋果舊機的高保值性。
蘋果官網顯示，用去年發表的iPhone 14 Pro換購新機，最高可折抵2萬7800元；iPhone 14 Plus最高可抵1萬8100元，iPhone 14最高可抵1萬5900元。更舊機型iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro Max折抵金額可達2萬1600元、1萬3000元；2016年發表的iPhone 7最多可折抵1200元。
蘋果13日發表4款新一代智慧型手機，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，售價2萬9900元起。新機美國售價並未調整，但受匯率等因素影響，入門款iPhone 15台灣售價比去年iPhone 14漲價2000元，各機型漲幅不一。
iPhone 15與iPhone 15 Plus主相機升級為4800萬像素，帶來全新2倍望遠鏡頭選項，提升低光源環境拍攝表現；無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照；正面螢幕採用「動態島」設計，可顯示重要通知和第三方App即時動態。
旗艦機型iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max採用航太等級鈦金屬設計，是蘋果歷來最輕量的Pro機型，新增可自訂的「動作」按鈕，能快速啟動相機或手電筒、啟用「語音備忘錄」，代替以往只能用來切換響鈴和靜音的單一功能開關。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：楊士範
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珍煮丹｜藉NUEIP達高彈性應用的變形工時檢核 專注「珍珠煮成仙丹」
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以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，在全球不僅有共12個據點，其所推出的新品也屢創佳績。而能在競爭激烈的手搖飲市場中成為領導品牌並非易事，除了貫徹「珍珠煮成仙丹」的堅持精神，其後則有人易科技協助珍煮丹提升企業人事管理效率，讓其更專注於營運策略。
以手炒黑糖珍珠鮮奶打響名號的珍煮丹，不僅是台灣連鎖手搖飲界的領導品牌，國際版圖更延伸至全球12個據點，包括韓國、加拿大和馬來西亞等地。然而，在高度競爭的手搖飲品市場中持續維持競爭優勢並非易事，珍煮丹卻能夠在開拓海外市場份額的同時，屢屢推出新品取得佳績。這些實績的背後，由人易科技輔助珍煮丹管理企業人事，使其提高工作效率，並更加專注於營運策略的制定與發展。
四周變形工時一鍵檢核，確保合規更釋放店長人才價值
餐飲業通常使用規則較為複雜的變形工時（彈性工時）排班制度，採用四周變形工時的珍煮丹，過去使用Excel排班，需逐一檢查重複排班、計算工時，過程非常容易出現錯誤且十分耗時，單個分店店長光是檢查法律合規性與人力配置的合理性，就需要花費一整天的時間；總部人資也需花兩天以上的時間，複查所有門店的排班表。使用NUEIP系統進行排班變形工時檢核，可以彈性設置許多檢核選項，如單日工時不得超過的時數、不得連續排班的日數、每月休假的天數、總工時等。不僅降低了企業誤觸法規的風險，更讓店長重獲時間以專注經營管理，創造出理想的顧客體驗。
供需平衡的排班人員覆蓋率，應對客流變化的最佳解法
此外，還能根據不同門店的客流高低峰常態，設定人力配置提醒，輔助店長精確安排足夠的員工人數，確保店內運作順暢。NUEIP的排班功能不僅協助珍煮丹節省時間、避免excel檔案遺失的風險，更確保了資料的正確性和安全性。人資主任韓曉萱也補充，營運主管透過NUEIP更能輕鬆掌握各店的營運狀況，監控每季的勞動成本，以達到最佳的營運效果。
「如果可以自動化，何必人工作業？」 堅持的精神克服手搖界三高
珍煮丹在人員流動率高、客流量變化高、市場競爭高的「三高」挑戰中穩紮穩打，得益於其對產品與服務品質的重視，如此堅持的精神也體現在企業管理上。為了同時兼顧流程細節與工作效率，珍煮丹選擇NUEIP nuHRM人資系統，實現了企業內部人事庶務的高效自動化管理。韓曉萱主任笑道：「我以前花好幾天才能完成的工作，現在按個鍵就可以搞定，同時還提高了工作品質。如果可以自動化，何必人工作業？」
員工狀態異動筆筆皆辛苦，貼心的工具可以解決我們的問題
「自動化」徹底改變了珍煮丹的人事作業型態。韓曉萱主任指出：「在過去，我們最害怕處理員工的各種『異動』，如請假、加班、升職、離職等，都得歷經繁複的人工作業流程。」以員工加班為例，首先店長需要熟知員工的加班時數是否超過法定要求，並在班表與打卡紙另行註記，流程中倚賴瑣碎的人工計算與手寫作業，也易發生疏漏。而透過NUEIP系統，所有法規和公司制度的檢核都能夠自動完成，並與考勤、薪資串聯。員工只需要提交申請，經由店長批准，簡單兩個步驟即可快速完成加班手續，人資及營運主管也能即時收到通知、掌握各店的人員狀況，進而做出相對應的營運決策或關心員工夥伴的情況。
合約與培訓流程跨區審批，全賴電子化表單
珍煮丹深知標準化與流程管理的重要性，利用NUEIP電子表單實施合約用印、名片申請、人員培訓等流程管理。透過設置不同的填寫欄位、簽核條件，與串簽特定人員，實現跨部門的無縫協作和高靈活跨區溝通。韓曉萱主任表示：「即使在臨時需要額外審批的情況下，我們也能靈活與彈性地設置加簽，並附加相關備註說明。自從引入了電子化簽核，我們在流程中發生瓶頸的情況大幅減少，同時，員工對自身在流程中的角色和責任有了更清晰的認知，進一步提升了他們的當責態度。」
NUEIP化解管理壓力，成珍煮丹擴點招募的有力支持
珍煮丹目前正積極地擴展海內外門店，招募加盟主與優秀人才，除了提供人才完整的培育與教育訓練計畫之外，加盟主更可透過基礎培訓到高級運營管理，熟悉品牌文化、產品知識和營運策略，並擁有定期督導、回訓制度，以確保加盟主適時得到支持。同時，珍煮丹借助了高效的自動化數位工具──NUEIP企業管理平台，克服了餐飲業複雜多變的管理壓力，把「將珍珠煮成仙丹」的職人精神，貫徹於企業品牌DNA中。
本文章內容由「人易科技」提供