中華電信、台哥大、遠傳iPhone 15資費出爐，月付1599元起可0元入手，蘋果官網舊機回收價罕見突破3萬

中華電信台哥大遠傳iPhone 15資費出爐 月付1599元起可0元入手

（中央社）電信三雄iPhone 15購機方案出爐，儘管台灣空機價漲約1000元至2500元，電信業仍和去年一樣，提供月付1599元起、綁約48個月，可0元帶走iPhone 15的方案，高階版本Pro Max購機價1萬5300元起，業者看好今年銷量將成長至少3成。

蘋果iPhone 15問世後，掀起預約熱潮，電信三雄陸續公布iPhone 15購機資費方案，中華電資費自599元至2699元共8種資費，遠傳與台灣大則從999元起到2699元共有6種資費，可綁約24個月至48個月。

電信三雄資費大同小異，台灣大和遠傳均提供月付1599元起、綁約48個月，可0元帶走iPhone 15（128GB）的方案，中華電雖然月付1799元、綁約48個月才有0元購機方案，但1599元部分購機費用比其他業者划算。

中華電提供申辦5G指定專案月付1599元、綁約48個月，iPhone 15專案價300元起、15 Plus購機3300元起、iPhone 15 Pro購機7300元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬5300元起。

台灣大哥大15日晚上8時起將開放預購，申辦5G指定專案月付1599元，iPhone 15專案價0元起、15 Plus購機4300元起、iPhone 15 Pro購機8300元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬6300元起。

遠傳月付1599元、綁約48個月，iPhone 15專案價0元起、15 Plus購機3900元起、iPhone 15 Pro購機7900元起、iPhone 15 Pro Max購機價1萬5900元起。

中華電信13日下午3時開放網路門市預約iPhone 15全機型，3分鐘預約額滿，依官方LINE帳號調查統計，果粉最想買機型為iPhone 15 Pro、15 Pro Max，占比高達8成，以容量256GB最多，占5成。最受青睞的顏色依序為藍色鈦金屬、原色鈦金屬，白色鈦金屬，皆為15 Pro系列機型專屬；如為iPhone 15系列，粉紅色則最受歡迎。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，看好iPhone 15全機款升級「動態島」等亮點，台灣大預估銷售將較iPhone 14成長至少1成，有效提升行動服務營收。

林東閔表示，隨著手機單價持續上漲，預期手機業將更仰賴電信補貼銷售，8月行動服務營收再寫近年單月高峰，年增率達6.9%；5G用戶數今年8月較去年同期增加35%。去年台灣大iPhone 14用戶超過7成申辦1399元以上高資費，有效推升平均帳單金額，今年在iPhone 15將掀起換機潮下，高資費用戶將持續為ARPU（每用戶平均收入）挹注成長動能。

他也說，在今年全球手機銷售市場低迷下，台灣大整體手機銷量仍逆勢成長，今年1到8月相較去年同期成長約10%。

遠傳表示，昨日率先開放預約登記，果粉登記踴躍，有信心今年銷量將成長至少3成。

圖為iPhone 15系列手機。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）

iPhone 15官網預購倒數 二手機回收價罕見突破3萬

（中央社）蘋果官網將於15日開放iPhone 15新機預購，但台灣價格調漲讓不少人卻步，考慮用舊機折抵。根據蘋果官網Trade In換購方案，用iPhone 14 Pro Max換購，最高可折抵新台幣3萬900元，為歷來罕見官方二手機回收價超過3萬元。

觀察近年iPhone 14、iPhone 13、iPhone 12發表時，蘋果官方舊機回收價格最高約2萬多元，此次iPhone 14 Pro Max可折抵3萬元以上，也凸顯蘋果舊機的高保值性。

蘋果官網顯示，用去年發表的iPhone 14 Pro換購新機，最高可折抵2萬7800元；iPhone 14 Plus最高可抵1萬8100元，iPhone 14最高可抵1萬5900元。更舊機型iPhone 13 Pro Max、iPhone 12 Pro Max折抵金額可達2萬1600元、1萬3000元；2016年發表的iPhone 7最多可折抵1200元。

蘋果13日發表4款新一代智慧型手機，包括iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，售價2萬9900元起。新機美國售價並未調整，但受匯率等因素影響，入門款iPhone 15台灣售價比去年iPhone 14漲價2000元，各機型漲幅不一。

iPhone 15與iPhone 15 Plus主相機升級為4800萬像素，帶來全新2倍望遠鏡頭選項，提升低光源環境拍攝表現；無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照；正面螢幕採用「動態島」設計，可顯示重要通知和第三方App即時動態。

旗艦機型iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max採用航太等級鈦金屬設計，是蘋果歷來最輕量的Pro機型，新增可自訂的「動作」按鈕，能快速啟動相機或手電筒、啟用「語音備忘錄」，代替以往只能用來切換響鈴和靜音的單一功能開關。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：楊士範