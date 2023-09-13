好市多又出包：自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，2520組即起下架回收

（中央社）衛生福利部食品藥物管理署今（13）日公布，好市多自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，共2批次問題產品、2520組即起下架回收，因主動通報主管機關，除非違反其他法規否則暫不開罰。

好市多食安問題又一樁，繼先前莓果、乾酪等產品各被檢出A型肝炎病毒污染、致癌物環氧乙烷農藥殘留，這次是氣泡水出包。食藥署南區管理中心主任魏任廷今天上午在例行記者會中表示，好市多自有品牌「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水」，近日接獲會員通報疑似混有塑膠異物狀況。

初步調查結果，推測是跟寶特瓶本身製程有關。魏任廷說，可能是在充填氣泡水時，產生脫膜或塑膠異物，共2批次問題產品、2520組，效期分別為「2024/3/26」、「2024/3/27」。

魏任廷表示，好市多總公司所在地高雄市衛生局前往清點，這款產品目前已下架1504組，將持續回收，除通知會員外，回收訊息已公告於公司官網。

至於是否開罰，魏任廷說，依食品安全衛生管理法規定，業者發現產品有危害衛生安全時應主動通報與回收，好市多昨天下午5時許已通報主管機關，若調查未發現違反其他衛生標準或法規，就不會針對業者開罰，如果是消費者投訴，業者卻沒有通報，才會裁處。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君