2023/09/13,
健康

好市多又出包：自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，2520組即起下架回收

好市多又出包：自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，2520組即起下架回收
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

繼先前莓果、乾酪等產品分別被檢出A型肝炎病毒污染、致癌物環氧乙烷農藥殘留，衛福部食藥署今天公布，好市多自有品牌氣泡水疑似混入塑膠異物。因好市多主動通報與回收，若調查未發現違反其他衛生標準或法規，主管機關就不會對其開罰。

（中央社）衛生福利部食品藥物管理署今（13）日公布，好市多自有品牌氣泡水疑混入塑膠異物，共2批次問題產品、2520組即起下架回收，因主動通報主管機關，除非違反其他法規否則暫不開罰。

好市多食安問題又一樁，繼先前莓果、乾酪等產品各被檢出A型肝炎病毒污染、致癌物環氧乙烷農藥殘留，這次是氣泡水出包。食藥署南區管理中心主任魏任廷今天上午在例行記者會中表示，好市多自有品牌「KIRKLAND SIGNATURE義大利氣泡水」，近日接獲會員通報疑似混有塑膠異物狀況。

初步調查結果，推測是跟寶特瓶本身製程有關。魏任廷說，可能是在充填氣泡水時，產生脫膜或塑膠異物，共2批次問題產品、2520組，效期分別為「2024/3/26」、「2024/3/27」。

魏任廷表示，好市多總公司所在地高雄市衛生局前往清點，這款產品目前已下架1504組，將持續回收，除通知會員外，回收訊息已公告於公司官網。

至於是否開罰，魏任廷說，依食品安全衛生管理法規定，業者發現產品有危害衛生安全時應主動通報與回收，好市多昨天下午5時許已通報主管機關，若調查未發現違反其他衛生標準或法規，就不會針對業者開罰，如果是消費者投訴，業者卻沒有通報，才會裁處。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。