2023/09/13,
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美眾議院展開總統拜登的彈劾調查，外媒：麥卡錫將調查作為《撥款法案》通過的談判籌碼

美眾議院展開總統拜登的彈劾調查，外媒：麥卡錫將調查作為《撥款法案》通過的談判籌碼
共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）週二於國會大廈外發表談話｜Photo Credit: GettyImages

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美國總統拜登的兒子杭特・拜登，因為涉及多起海外商業交易遭美國檢方調查。週二（12日），共和黨籍的眾議院議長麥卡錫向媒體表示，在不經過議會投票的情況下，將指派三個委員會針對拜登展開彈劾調查，包括金融犯罪、貪污、濫職等。

共和黨籍美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）昨（12日）公開表示，基於總統拜登（Joe Biden）及其家人的金融犯罪、貪污、濫權等問題，眾議院將展開對拜登的彈劾調查。《紐約時報》《華盛頓郵報》報導，麥卡錫為了安撫極右派議員、避免自己被拔除議長職位，並爭取他們支持決定年度預算的《撥款法案》。

麥卡錫指出，此次調查鎖定拜登兒子杭特・拜登（Hunter Biden）的商業交易問題。他聲稱，拜登了解家族海外商業交易，卻對美國人民說謊，他也指責拜登政府在調查杭特稅務期間給他特殊待遇。

麥卡錫將彈劾調查交由眾議院的政府改革暨監督委員會（Committee on Oversight and Accountability）、司法委員會（Committee on the Judiciary）和歲入委員會（Committee on Ways and Means）進行，而這三個委員會的主席都是共和黨籍議員。啟動調查意味著共和黨將擁有索取文件和證詞的權力，且調查的最終目標，旨在對拜登提出彈劾、指控他犯罪。

彈劾調查是麥卡錫爭取極右派支持的籌碼

《紐約時報》和《華盛頓郵報》報導，政府今年度預算將在9月30日耗盡，美國聯邦政府的會計制度為10月制，在每年10月換季。因此，若9月30日前，無法通過下一年度的預算，政府將無法運行，被迫關閉。多家外媒認為麥卡錫在此時推動拜登的彈劾調查，是為了安撫極右翼，並以此作為《撥款法案》順利通過的籌碼，同時也替自己保住議長位子。

主導財政預算的眾議院，審議攸關政府預算的《撥款法案》，卻遲遲沒有共識，該法案中的12項預算無一通過。麥卡錫和參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）一致認同，在法案正式通過前，必須採取短期的臨時措施，以避免政府在10月的第一天就「關閉」。

目前共和黨的眾議院席次僅比民主黨多4席，但黨內對《撥款法案》沒有共識，又以推動拜登彈劾案的極右翼「自由核心小組」（Freedom Carcus）最為強硬。極右翼不斷向麥卡錫施壓，要求大幅刪減政府資金，包含新的邊境管制與向烏克蘭提供數十億美元的援助。

《紐約時報》報導，麥卡錫深知，即使民主黨同意必須減少政府開銷，民主黨或溫和派共和黨永遠無法支持極右翼所提出的條件，但極右翼威脅麥卡錫，若他選擇依靠民主黨的選票通過《撥款法案》以避免政府關閉，就要罷免他。另一方面，民主黨也施壓麥卡錫，若政府關閉，就要將矛頭指向共和黨。

白宮發言人批評調查未經正式投票，麥卡錫：是前議長裴洛西設下先例

正常程序之下，眾議院應該透過投票表決，才可以啟動彈劾調查，但麥卡錫昨天未經投票即宣佈啟動拜登的彈劾調查，引來民主黨和白宮的反彈。

白宮發言人山姆斯（Ian Sams）在X（前身為Twitter）發文表示，共和黨在過去9個月的調查中，沒有提出任何的犯罪證據。山姆斯也批評，麥卡錫曾發誓發動彈劾一定要經過投票，現在又不認帳，還為了博取（極右翼）支持，加劇極端政治。

對於「不經投票」的批評，麥卡錫說，這是前任眾議院議長、民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi），在2019年發起對前總統川普（Donald Trump）的彈劾調查時創下的先例。《華盛頓郵報》指出，當時麥卡錫所領導的共和黨譴責裴洛西的行為，指稱在過去從未有議長這樣做，認為此舉剝奪立法者的權利。

民主黨批評麥卡錫的舉動毫無根據，以拜登勝選選區為首的部分共和黨議員則認為，除非能將拜登於兒子的海外交易連結起來，或發現更多拜登本人的犯罪證據，否則不應啟動彈劾調查。

拜登的彈劾會成功嗎？

《Politico》指出，2019年未經眾議院投票，時任議長裴洛西就啟動前總統川普的彈劾調查，川普政權下的司法部後於2020年1月宣布，未經投票授權的彈劾調查是無效的。

當時的司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Council，OLC）主任恩格爾（Steven Engel）寫道：「我們的結論是：眾議院必須明確授權一個委員會進行彈劾調查，透過強制程序才能要求提供文件或證詞。」川普因此被裁定無罪。

報導中也談到拜登可依川普先例主張行政特權，利用司法部法律顧問辦公室對眾議院委員會的約束，影響眾議院的共和黨籍調查人員。

此外，依據美國分權制度，眾議院雖有權對總統提出彈劾並進行調查，但僅參議院擁有罷免權。也就是說，即使共和黨把持的眾議院通過對拜登的彈劾調查，在以拜登所屬民主黨為多數的參議院，此案極可能不會通過

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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君


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