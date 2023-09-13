美眾議院展開總統拜登的彈劾調查，外媒：麥卡錫將調查作為《撥款法案》通過的談判籌碼
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美國總統拜登的兒子杭特・拜登，因為涉及多起海外商業交易遭美國檢方調查。週二（12日），共和黨籍的眾議院議長麥卡錫向媒體表示，在不經過議會投票的情況下，將指派三個委員會針對拜登展開彈劾調查，包括金融犯罪、貪污、濫職等。
共和黨籍美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）昨（12日）公開表示，基於總統拜登（Joe Biden）及其家人的金融犯罪、貪污、濫權等問題，眾議院將展開對拜登的彈劾調查。《紐約時報》和《華盛頓郵報》報導，麥卡錫為了安撫極右派議員、避免自己被拔除議長職位，並爭取他們支持決定年度預算的《撥款法案》。
麥卡錫指出，此次調查鎖定拜登兒子杭特・拜登（Hunter Biden）的商業交易問題。他聲稱，拜登了解家族海外商業交易，卻對美國人民說謊，他也指責拜登政府在調查杭特稅務期間給他特殊待遇。
麥卡錫將彈劾調查交由眾議院的政府改革暨監督委員會（Committee on Oversight and Accountability）、司法委員會（Committee on the Judiciary）和歲入委員會（Committee on Ways and Means）進行，而這三個委員會的主席都是共和黨籍議員。啟動調查意味著共和黨將擁有索取文件和證詞的權力，且調查的最終目標，旨在對拜登提出彈劾、指控他犯罪。
彈劾調查是麥卡錫爭取極右派支持的籌碼
《紐約時報》和《華盛頓郵報》報導，政府今年度預算將在9月30日耗盡，美國聯邦政府的會計制度為10月制，在每年10月換季。因此，若9月30日前，無法通過下一年度的預算，政府將無法運行，被迫關閉。多家外媒認為麥卡錫在此時推動拜登的彈劾調查，是為了安撫極右翼，並以此作為《撥款法案》順利通過的籌碼，同時也替自己保住議長位子。
主導財政預算的眾議院，審議攸關政府預算的《撥款法案》，卻遲遲沒有共識，該法案中的12項預算無一通過。麥卡錫和參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）一致認同，在法案正式通過前，必須採取短期的臨時措施，以避免政府在10月的第一天就「關閉」。
目前共和黨的眾議院席次僅比民主黨多4席，但黨內對《撥款法案》沒有共識，又以推動拜登彈劾案的極右翼「自由核心小組」（Freedom Carcus）最為強硬。極右翼不斷向麥卡錫施壓，要求大幅刪減政府資金，包含新的邊境管制與向烏克蘭提供數十億美元的援助。
《紐約時報》報導，麥卡錫深知，即使民主黨同意必須減少政府開銷，民主黨或溫和派共和黨永遠無法支持極右翼所提出的條件，但極右翼威脅麥卡錫，若他選擇依靠民主黨的選票通過《撥款法案》以避免政府關閉，就要罷免他。另一方面，民主黨也施壓麥卡錫，若政府關閉，就要將矛頭指向共和黨。
白宮發言人批評調查未經正式投票，麥卡錫：是前議長裴洛西設下先例
正常程序之下，眾議院應該透過投票表決，才可以啟動彈劾調查，但麥卡錫昨天未經投票即宣佈啟動拜登的彈劾調查，引來民主黨和白宮的反彈。
白宮發言人山姆斯（Ian Sams）在X（前身為Twitter）發文表示，共和黨在過去9個月的調查中，沒有提出任何的犯罪證據。山姆斯也批評，麥卡錫曾發誓發動彈劾一定要經過投票，現在又不認帳，還為了博取（極右翼）支持，加劇極端政治。
對於「不經投票」的批評，麥卡錫說，這是前任眾議院議長、民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi），在2019年發起對前總統川普（Donald Trump）的彈劾調查時創下的先例。《華盛頓郵報》指出，當時麥卡錫所領導的共和黨譴責裴洛西的行為，指稱在過去從未有議長這樣做，認為此舉剝奪立法者的權利。
民主黨批評麥卡錫的舉動毫無根據，以拜登勝選選區為首的部分共和黨議員則認為，除非能將拜登於兒子的海外交易連結起來，或發現更多拜登本人的犯罪證據，否則不應啟動彈劾調查。
拜登的彈劾會成功嗎？
《Politico》指出，2019年未經眾議院投票，時任議長裴洛西就啟動前總統川普的彈劾調查，川普政權下的司法部後於2020年1月宣布，未經投票授權的彈劾調查是無效的。
當時的司法部法律顧問辦公室（Office of Legal Council，OLC）主任恩格爾（Steven Engel）寫道：「我們的結論是：眾議院必須明確授權一個委員會進行彈劾調查，透過強制程序才能要求提供文件或證詞。」川普因此被裁定無罪。
報導中也談到拜登可依川普先例主張行政特權，利用司法部法律顧問辦公室對眾議院委員會的約束，影響眾議院的共和黨籍調查人員。
此外，依據美國分權制度，眾議院雖有權對總統提出彈劾並進行調查，但僅參議院擁有罷免權。也就是說，即使共和黨把持的眾議院通過對拜登的彈劾調查，在以拜登所屬民主黨為多數的參議院，此案極可能不會通過。
新聞來源
- Kevin McCarthy directs House committees to open Biden impeachment inquiry（The Washington Post）
- McCarthy, Facing an Ouster and a Shutdown, Orders an Impeachment Inquiry（The New York Times）
- Congress Embarks on Spending Battle as Shutdown Looms at End of September（The New York Times）
- How Donald Trump’s DOJ gave Biden a major assist in the coming impeachment probe（Politico
- What’s ahead now that Republicans are opening an impeachment inquiry into President Joe Biden（AP）
- House Republicans will open impeachment inquiry into Joe Biden, Kevin McCarthy announces（USA Today）
- 美國聯邦政府預算制度概況及對我國之啟示（立法院）
延伸閱讀
- 拜登父子遭控與中國企業往來、收受500萬美元賄賂，麥卡錫：共和黨擬發起彈劾總統
- 杭特拜登的筆電資料曝光已過了2年，「電郵門」背後真相為何？
- 「通烏門」彈劾雖然針對川普，但副總統彭斯恐怕也躲不過
- 美國首位遭國會2度彈劾的總統：眾院通過川普彈劾案，參院不打算立即審議
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：邱宜君
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
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今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html