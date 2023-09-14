TNL+ 2023/09/14,
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「瘋馬秀」作為巴黎必看三大歌舞秀，中國粉絲貶低Lisa參與脫衣舞是否玻璃心作祟？

「瘋馬秀」作為巴黎必看三大歌舞秀，中國粉絲貶低Lisa參與脫衣舞是否玻璃心作祟？
圖為韓國女團BLACKPINK成員Lisa。｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

我並非BLACKPINK的粉絲，但由於她們身為世界知名的頂流女團，我對其表演風格還是有所印象，Lisa已表明不會有上空的演出，我認為那些質疑者是刻意將「瘋馬秀」污名化，不願意理解其他類型的藝術表演，以致於他們可以接受Lisa在演唱會中露出臀部線條大跳性感舞蹈，卻無法容忍她參與「瘋馬秀」。

日前BLACKPINK成員Lisa在Instagram上宣布九月底將於巴黎進行五場「瘋馬秀」的表演，此消息一經公布即引起「中文圈」媒體及歌迷的討論，Lisa的Instagram貼文下也遭到大量中國粉絲留言，希望她不要參與「瘋馬秀」演出，並把其簡化為脫衣舞表演。

以上強調中文圈是由於在韓網的討論相對沒有這麼熱絡。

看到網路上討論Lisa身為K-pop明星參加「瘋馬秀」的演出是否會掉身價，我認為許多意見忽略了她是一位成年且有自己事業的獨立女性，一方面擔心該表演過於物化女性及媚男，和BLACKPINK一直以來建立的「Girl crush」（不裝清純、不賣性感，以女性粉絲為主要目標）形象相違背，另一方面又以傳統女性的角色定位質疑此事，嘲諷Lisa是為了討好富豪男友，或者說她會因此無法嫁入豪門。

中國粉絲在意的是Lisa決定參與「瘋馬秀」是為了迎合歐美市場，也許是與中華文化的價值觀不符合，又或者是那代表著西方資本主義的活動？我想有部分可能是玻璃心作祟？

「瘋馬秀」的品牌經理，針對邀請Lisa的回應是希望能藉此吸引年輕的女性觀眾，「因為瘋馬秀已經成為一個驕傲、自由女性的象徵」，而他認為Lisa對此有同感才會答應參與演出。

這幾天關於「瘋馬秀」是色情或者是藝術的爭論不少，但讀者若上網搜尋相關資料，會發現在此之前的頁面主要是遊客到巴黎觀賞「瘋馬秀」的心得，多是讚賞的角度，該演出的現場震撼感很強烈，觀眾不會將其視為一種色情表演而是藝術。

我想到現代女性強調的「女為悅己者容」。與其討論「瘋馬秀」是否為有藝術價值的表演，何不視Lisa的想法為主要意見？若她對於展現自己的身材和跳性感舞蹈感到自在，也是出於個人意願，卻有很多粉絲認為這麼做是為了迎合別人，同時是矮化了自己的偶像。

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