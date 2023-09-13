2023/09/13,
社會

香港首8個月迎逾二千萬人次旅客，八成來自中國大陸

香港首8個月迎逾二千萬人次旅客，八成來自中國大陸
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

1至8月訪港旅客人次累計有2055萬155人，絕大部分也是中國大陸旅客。

（中央社）香港旅遊發展局今天公布，今年前8個月訪港旅客人次達到2055萬155人，當中中國大陸旅客佔約1650萬人，佔整體約80%。

旅發局指出，受暑假旅遊旺季帶動，8月訪港旅客人次為407萬7746人，較7月增14%，相等於疫情前每月平均數的84%。8月訪港旅客中，中國大陸旅客佔84%。

1至8月訪港旅客人次累計有2055萬155人，絕大部分也是中國大陸旅客。

旅發局表示，整體而言，香港旅遊業正持續穩定復甦，但復甦步伐仍會受到貨幣匯率、航空運力及全球經濟等因素影響。

據公布，未來數月內，旅發局將會舉辦連串大型活動，包括「香港美酒佳餚巡禮」、「香港繽紛冬日巡禮」、「香港跨年倒數」等，以吸引旅客訪港。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。