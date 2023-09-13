「一帶一路」論壇在港掀幕，鄭雁雄斥美國百般阻撓計劃、諸多不爽

（中央社）北京中央駐港代表鄭雁雄今天公開指出，美國對中國國家主席習近平倡議的「一帶一路」有諸多不爽，並百般阻撓。

由港府與香港貿易發展局合辦的第8屆「一帶一路高峰論壇」今天起一連兩日在香港會議展覽中心舉行，北京中央駐香港特別行政區聯絡辦公室主任鄭雁雄到場發表講話。

他說，今年是習近平提出「一帶一路」倡議10週年，10年來，中國推動「一帶一路」給相關各國帶來巨大經濟利益和人民福祉。

他說，值得一提的是，即便是當下對「一帶一路」諸多不爽的美國，歷史上也是海上絲綢之路的參與者、得益者；早在1784年，美國立國之初，還處於百廢待興的時候，就派出了「中國皇后號」與中國通商，還專門選擇在華盛頓總統的生日（2月22日）起航，以隆重其事，而「中國皇后號」最終到達廣州黃埔港。

他說，當時美國費城有一份雜誌曾提出憧憬，指美國有一天終將成為像中國一樣，人口興旺、經濟繁榮的國家，足見當時美國對海上絲綢之路的倚重。

鄭雁雄表示，再過5個月，就是「中國皇后號」首航中國240週年，4個甲子過去了，美國已經在諸多方面超越了中國，但至今依然是「一帶一路」實踐的得益者，產業鏈、供應鏈因中國而更有保障，備受歡迎的、物美價廉的消費品由中國提供，許多企業賴以生存的市場空間由中國滿足。

他說：「美國今天應該更加珍惜『一帶一路』為全世界發展帶來的機遇，而不是百般挑惕和阻撓，任何不利於『一帶一路』的做法都是不得人心，損人不利己的。」

另外，主管香港和澳門事務的中共政治局常委、中國國務院副總理丁薛祥在論壇上發表視訊講話，他說，北京中央支持香港發展高增值航運服務，加快建設亞太區國際法律及解決爭議服務中心、區域知識產權貿易中心，加強專業服務工具，促進提升「一帶一路」聯通水平。

他並希望香港深化人文教育、促進中外文明交流，同時支持香港發展中外文化藝術交流中心，以及加強友好城市教育，吸引更多學生學者留學，共建「一帶一路」。

香港行政長官李家超在論壇上致辭說，香港在「一國兩制」優勢下，連接大陸和國際，未來會加強與「一帶一路」國家在各範疇的合作，包括貿易投資、創科和基建發展等。

他說，早前出訪中東和東協建立聯繫，並簽署多份合作備忘錄，有信心香港在中國的支持下，可以爭取加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP），能夠推進香港與區內國家交流，在推動區內國家經濟合作方面作出貢獻。

本屆論壇是香港在疫情之後首次以實體形式舉辦，有來自70個國家和地區的政府官員、商界領袖等6000人登記參加，另有多達100個代表團，期間將會簽署各方面的合作備忘錄。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin