Disney+韓劇《MOVING 異能》四大史實事件，看完不禁要對嚴謹的編劇能力發出讚嘆

文：韓劇阿揪西

自2023年8月9日首播以來，備受各界矚目的漫改劇《MOVING 異能》話題性居高不下。原著作者兼戲劇版編劇的「姜草」不僅重塑了每個角色的人生故事，使人物性格更加立體；在劇情發展上也巧妙地與歷史事件融合，讓劇情結構更加完整。

運用史實來推動情節這一點，對韓國觀眾來說更容易產生特殊共鳴，而身為外國人的我們，不妨也一起來了解一下相關的歷史事件，相信在觀賞《MOVING 異能》時將會更入戲喔。

Photo Credit: Disney+ 《MOVING 異能》劇照

《MOVING 異能》史實事件1，大韓航空858號班機空難事件

在第8集中，黑衣要員「金斗植」在沒有接到命令的情況下，企圖拯救一台被炸彈客鎖定的客機；劇中可見炸彈客拿著一份以「1988年漢城奧運會」為頭條的新聞報紙，由此可知這是在影射1987年的KAL858號班機空難事件。

1987年11月29日，大韓航空KAL858號班機從伊拉克起飛前往首爾，卻在飛越緬甸領空時發生爆炸，機上104名乘客和11名機組員全部罹難。

案發後，國際刑警透過情資逮捕了在中轉站下機的日籍父女「蜂谷真一」與「蜂谷真由美」，並證實了兩人真實身份為北韓特務。被捕後，「蜂谷真一」咬破藏在香菸裡的氰化物自殺身亡，而「蜂谷真由美」則被及時阻止沒有自殺成功，被用膠帶封嘴引渡回韓國。

Photo Credit: Disney+ 《MOVING 異能》劇照

《大韓航空858號班機空難》事件報導

經韓國調查後，本名為「金賢姬」的「蜂谷真由美」坦承接收到北韓勞動黨的指示而犯案，目的是為了阻止韓國舉辦奧運。1990年，金賢姬在韓國被判處了死刑，但北韓政府不斷宣稱一切是韓國政府的「自導自演」，韓國政府為了留下人證故一直沒有執刑。金賢姬更在一年後獲得總統赦免，在韓國展開新的生活。

《MOVING 異能》史實事件2，韓國掃黑行動

第10、11 集的故事背景設定在蔚山，主要描述在1990年時，「張洙源」混跡黑道的故事。劇中出現了風月場所因政府大力掃黑而被查封的場景，對應了韓國在1990年進執行的大規模的掃黑行動。

Photo Credit: Disney+ 《MOVING 異能》劇照

掃黑行動《1013 特別宣言》報導

在1980年至1990年間，韓國進入了被稱為「漢江奇蹟」的高速發展時期。然而隨著經濟活動的蓬勃發展，黑道勢力也開始將觸手深入各種有利可圖的領域，並不斷擴大其勢力，導致韓國社會進入治安灰暗時期。

1990年10月13日，時任總統盧泰愚在青瓦台發表特別聲明，其中提到「我要向正在摧毀我們家園的犯罪和暴力宣戰，動用憲法賦予總統的所有權力將其根除」。

由於是總統的直接命令，黑道組織與警方間原有的潛規則不再適用，一年內，警方掃蕩了全國200多個組織、關押了700多人，倖存的組織也只能低調求生，無法繼續在檯面上活動。

《MOVING 異能》史實事件3，南北韓首腦會晤與金日成病逝

在第9集的劇情中，描述了閔次長因兩韓舉辦高峰會等友好行動而心生不滿，在擔憂自身權力受到動搖的情況下，派遣金斗植去執行暗殺北韓領導人金日成的任務，企圖以此來維持兩韓的對立與緊張，但沒想到幾日後得到的卻是金日成病逝的消息。

這部分情節反映了發生在1994年的真實歷史，前美國總統Jimmy Carter為協調南北韓關係，先後訪問平壤和漢城。朝鮮最高領導人金日成，透過Jimmy Carter向時任韓國總統金泳三傳話，表示願意在任何時間、任何地點，無條件地與金泳三舉行會談。

原本雙方協定於當年7月25日至27日在平壤會見。然而，就在離會晤日期只剩17天時金日成突然逝世，也使得這場可能會改寫歷史的會晤無疾而終。

Photo Credit: Disney+ 《MOVING 異能》劇照

《MOVING 異能》史實事件4，江陵潛艦滲透事件

在第13集的劇情中，發生了北韓武裝軍人利用潛艦入侵韓國的事件，閔次長以此為契機，徵招張洙源歸建。這段劇情則是參照了1996年真實發生的「江陵地域武裝共匪浸透事件」。

1996年9月14日，北韓利用潛艦運載5名特種部隊成員，在江陵海岸登陸韓國進行偵查，並計劃在10月7日韓國全國運動會期間刺殺韓國總統「金泳三」。

不料潛艦在9月17日擱淺，船上26名士兵被迫棄艦登陸。擱淺的潛艦在隔天清晨被一名經過的車輛司機發現，事件隨即曝光。

韓國迅速動員了超過4萬名軍警，進行了長達49天的大規模搜索行動，期間雙方發生多次交火。最終，登陸的26名北韓士兵中，有13人被擊殺，11人遭到內部處決，1人被俘虜，還有1人失蹤；韓國方面則有13名軍人、1名警察和4名平民在這次事件中喪生。而被俘虜的唯一北韓倖者最後向韓國投誠，並成為一名韓國海軍教官。

Photo Credit: Disney+ 《MOVING 異能》劇照

以上就是與劇情連動關係較大的四個歷史事件，看完之後是否不禁要對姜草嚴謹的編劇能力發出讚嘆呢？《MOVING 異能》目前每週三在Disney+上更新兩集，預計9月20日完結，還沒上車的朋友趕快跟上吧！

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此

原標題：【看韓劇學歷史】《MOVING 異能》四大史實事件，了解這些讓你更入戲！

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航