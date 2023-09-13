錢康明再爆料：高虹安指示男友主責跨年晚會、被逼問「什麼時候辭」，民眾黨推第三方檢舉平台
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新竹市前文化局長錢康明今天繼續爆料，他指出在離職前新竹市都沒有打算停辦跨年晚會。他聲稱收到高虹安的指示，跨年晚會就讓Jack處理，他還透露自己被李忠庭問何時要離職。另一方面，民眾黨日前遭批評染黑染黃，因而計畫推第三方檢舉平台，柯文哲說，「拿來檢視高虹安剛好。」
錢康明：離職前還有跨年晚會，高虹安指示讓Jack處理
（中央社）前新竹市文化局長錢康明說，在他離職前還有跨年晚會活動，且新竹市長高虹安指示讓Jack處理。對此，新竹市府說，縣市府共識由民間自辦跨年晚會，非官方舉辦。
錢康明今（13）日在臉書（Facebook）發文指出，新竹市有跨年晚會，在他離職之前都還有，且在他離開市府前還做了跨年資料移交。
錢康明指出，原本跨年是新竹市府城市行銷處要辦，後來高虹安將跨年活動交由文化局辦理，並指示「你跟Jack（被指為新竹市長高虹安男友的李忠庭英文名）討論一下，選舉時他辦過造勢活動，他有經驗」；後來Jack約見面說「就跟你說我來處理」。
錢康明說，後來Jack拿了6張A4紙單面列印的「企劃書」給他，並說「新竹縣市應該會合辦，新竹縣辦演唱會，新竹市放煙火，還在喬」。後續再詢問相關問題，Jack明確回應錢康明「不要再管跨年的事」。
對此，新竹市府透過新聞稿表示，高虹安昨（12）日受訪提及「新竹縣市不辦跨年晚會」，並非是不舉辦跨年晚會，而是指縣市府共識由民間自辦跨年晚會，不是官方辦，縣市府支持行政作業，跟日前所發佈的新聞聲明一致。
竹市府表示，新竹縣政府的聲明，更證明也強調雙方針對跨年活動有進行相關討論，既然是民間辦，追加預算就不會用到。
民進黨新竹市議員劉康彥向《中央社》記者表示，新竹縣市辦不辦跨年晚會已不重要，按照錢康明的說法，高虹安授權男友李忠庭「主責」跨年晚會已是不爭事實，高虹安極可能「利用」男友從中獲得不當利益，高虹安恐已觸法。
綠黨新竹市議員劉崇顯表示，據錢康明發文內容，明確指出李忠庭干政是高虹安的授意，也證實不辦跨年晚會並非早已決定，而是為了平息爭議而匆匆決定停辦，怒批高虹安「想辦就辦，說不辦就不辦，把市政工作當兒戲」。
錢康明指李忠庭問「你什麼時候辭」，竹市：高虹安依法規調整人事
（中央社）前新竹市文化局長錢康明今天說，被指為新竹市長高虹安男友的李忠庭曾問他「什麼時候辭（職）」。對此，竹市府說，相關人事異動均依法依規，是在高虹安懇談後做出調整。
錢康明今天在臉書（Facebook）發文表示，8月2日接到電話，李忠庭「質問我」跨年晚會的事，為什麼跟副市長去跟某某人見面卻沒回報，因當時在開車所以用手機擴音，這些內容車上家人都聽到。
錢康明說，8月4日李忠庭約他在某設計公司見面，李忠庭說「錢老師，謝謝你這段時間的幫忙，你在配合上還是跟當時想的不一樣，你看看什麼時候辭（職）」，並說「她（高虹安）下個禮拜會告訴你」。
對此，新竹市府再次重申，今年5月開始與新竹縣討論跨年晚會，7月即達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調行政工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動。
竹市府表示，經查相關人事異動均依法依規，在高虹安進行懇談後做出調整，未如外界所謠傳情事，盼切勿再三斲傷市府名譽及同仁士氣。
民進黨新竹市議員劉康彥向《中央社》記者表示，李忠庭未在新竹市政府擔任要職，卻用市長男友身分以「實質影響力」干涉市府運作、人事與標案，背後若有高虹安的授意，就是明顯違法。
綠黨新竹市議員劉崇顯說，高虹安與身邊人士的行事作風，不僅涉及違法，更讓新竹市政府的形象又再蒙上一層陰影。
民眾黨推第三方檢舉平台，柯文哲：檢視高虹安剛好
（中央社）新竹市長高虹安涉豪宅、好友干政爭議，台灣民眾黨總統參選人柯文哲今天表示，民眾黨不會護短，有問題就面對。由於民眾黨成立第三方檢舉平台，柯文哲也說，剛好可以拿來查一查，「拿來檢視高虹安剛好」。
民眾黨日前遭批評染黑染黃，外界甚至戲稱民眾黨為「民眾堂」。民眾黨今天成立外部第三方檢舉平台，建立制度化匿名檢舉機制，宣示掃黑決心。
柯文哲指出，前陣子民眾黨被批評染黑染黃，但既然被批評，就回頭檢視並把系統制度建立好；第一步會先檢查黨職人員過去是否有前科，引進第三方外部稽核機制後，將由第三方受理稽核性騷、染黑、染黃事件，先做初步查核，再將調查結果送民眾黨中央處理，由秘書長周台竹檢視調查結果。
柯文哲表示，若民眾黨這邊沒處理好，外部單位也會稽核到底有無處理，且將結果通知舉報人，第三平台機制可確保內部不會吃案。
柯文哲指出，民眾黨也重新修訂黨內標準，區分一般黨員、黨職人員、競選公職者，應有不同程度要求，他不贊成以前犯錯就完全否定。對於民進黨立委林俊憲諷刺第三方平台是將責任外包，柯文哲回應，若要嘲笑民眾黨外包，至少比民進黨MeToo吃案好，第三方平台是確保內部不會吃案。
由於高虹安近日爆發豪宅與好友干政爭議，媒體詢問，民眾黨設立第三方檢舉平台，是否要也預防家人親友干政。
柯文哲表示，民眾黨不會護短，有問題就面對，高虹安昨天有跟他報告，高虹安跟前新竹市文化局長錢康明的事情比較簡單，既然錢康明稱中午要上節目爆料，高虹安那邊也有蒐集資料，「兩方都公布後，社會大眾自然會有評論」。
柯文哲表示，他知道新竹市本來要辦跨年晚會，後來新竹縣長楊文科提到新竹縣市跨年晚會一起處理並委由民間辦理，因此原來編的預算不執行，他聽完整個故事的來龍去脈後就可以理解。
柯文哲表示，第三方檢舉平台上線後，剛好可以拿來查一查，「拿來檢視高虹安剛好」；至於家人干政如何定義，他的態度仍是遇到問題後就檢視系統並且修正。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
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數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
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