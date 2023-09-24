《大正的浪漫》：谷崎潤一郎小說〈刺青〉選摘——只要是男人，都會變成妳的肥料

文：谷崎潤一郎

〈刺青〉（小說）

那是一個人們還保有「愚」這種高貴品德，世間也不像現今如此激烈傾軋的時代。那個時代的老爺與公子們還能保持氣定神閒的表情，成為女僕或頭牌藝旦取之不盡的談笑話題；世道令人感到舒服，連那些像是茶坊主或幫間之類耍弄嘴皮子過活的差事，也成為一種出人頭地的行業。女定九郎、女自雷也、女鳴神——在當年，不論是戲台上還是草雙紙上，所有美女都是強者，醜女都是弱者。人人爭相追求美感到了最後，就是將上天賦予的身體當成畫布，加上五顏六色。那些豪勇壯烈，或是華麗絢爛的線條與色彩，也因此活躍在人們的肌膚上。

在馬道上來來去去的客倌，都找了身上有漂亮刺青的轎夫幫他們抬轎，連吉原、辰巳的女人們，也迷戀起身上有好看刺青的男客。在賭客或造屋工人身上已經司空見慣，現在連城裡的居民，甚至少部分武士都開始刺青。在兩國時常舉行的刺青會上，參加者紛紛拍打自己身上的刺青，互相品頭論足，誇獎奇特的圖案作工。

有一位彫工一流的年輕刺青師傅叫做清吉。相傳他的手藝與淺草的滑稽阿文、松島町的奴平或狐狸次郎等師傅相比毫不遜色，幾十人的皮膚在他的畫筆下，都成為縱橫揮灑的薄綢畫布。在刺青會上博得各方好評的刺青之中，有許多都出自其手。達摩阿金以工於渲墨刺著稱，蔓紋權太被譽為朱刺高手，清吉則是以出奇制勝的構圖與妖豔的線條出名。

清吉原來嚮往豐國國貞的風範，想靠當浮世繪師過生活，結果卻淪落風塵成為刺青師，然而依舊保有浮世繪師的良心與敏銳感知。如果客人沒有能讓他心動的皮膚與骨架，他也懶得動手。就算有人上門請他下針，一切構圖與費用完全由他決定，還必須花上一兩個月的時間，慢慢忍受針尖帶來的痛苦折磨。

在這位年輕刺青師傅的心裡，暗藏著不為人知的樂趣與心願。當他以手上的針來回穿刺客人的皮膚時，鮮血從腫脹皮肉沁出時，大部分的男人只要忍不住疼痛，就會發出痛苦呻吟；當他們叫得越淒厲，卻會讓他產生一種妙不可言的快感。尤其是刺青技法中被認為最痛的朱刺與渲墨刺——是他更愛好的兩種手法。一天平均要戳上五、六百回，那些為了讓顏色好看，還特別去泡過熱水澡才上門的客人，全都半死不活地倒在清吉的腳下，痛到動彈不得。看著眼前不忍卒睹的慘狀，清吉總是低著頭冷冷地問他們：「客倌，您看來應該很痛吧？」

並且愉快地笑著。

至於沒種的男人，就如同承受臨終痛苦一般地咬著牙歪著嘴，發出不堪哀號，這時他就會說：「你也是江戶男兒，就忍一忍吧！——因為清吉我的彫針，扎起來特別痛。」

他冷眼斜看著噙著淚的男人側臉，毫不猶豫地上下戳著。只要有挨得了痛的客倌，鼓起一身勇氣讓他刺，連眉頭都不皺的時候，他就會笑著回應：「哼哼，看不出你這麼能忍呀——不過等著看吧，接下來要慢慢開始痛了，你一定會痛到招架不住的。」

同時露出雪白的牙齒。

他多年來的心願，就是得到一個美女，在她散發光輝的皮膚上刺入自己的靈魂。在女性的資質與容貌上，他列出了各種條件。徒具美貌與好看的肌膚，還無法讓他滿意。找遍全江戶大小花街的名妓，要從中找出符合感覺的觸感與韻味，並不是一件容易的事。在心中描繪那未曾謀面的身影，並且暗自空等了三年四年，他仍然不放棄內心的渴望。

恰好進入第四年夏天的某個黃昏，當他經過深川的料理屋「平清」門前，發現停在門口的轎子門簾後，有一雙女人白皙的赤腳。從他銳利眼中看到的人腳，有著像人臉一樣複雜的表情。對他而言，這雙女人的腳就像是高貴皮肉中的寶玉。從拇趾到小趾五隻並排的纖細線條，色澤媲美繪之島海邊撿到的淺胭脂色貝殼之趾甲，腳踝渾圓如同珍珠，滑嫩到疑似在清冽岩石湧泉中不斷清洗而成的皮膚。這正是以男人們的鮮血滋養，並且踐踏男人屍骸的那雙腳。擁有這雙腳的女人，就是他多年求之不得，女人中的女人。清吉按捺著雀躍不已的心情，追著那座轎子，只為一睹轎中人的面貌，但追了大約兩三町距離，轎子卻已不見蹤影。

清吉的思慕轉變成激昂的愛意，那一年也進入尾聲；進入第五年，在春意也開始出現老態的某天早上，他在深川佐賀町的住所，口叼散頭牙籤，看著焦斑淡竹沿廊上的萬年青花盆，發現院子後門外面好像有人影靠近，一個沒見過的小姑娘從矮籬笆外走了過來。

那是清吉常光顧的辰巳藝妓派來的差使。

「我家阿姐叫我把這件羽織親手交給老闆，請老闆在衣服襯裡畫一些花樣……」

姑娘打開薑黃色包袱，拿出一件用印有像是岩井杜若肖像的薄紙包裝羽織，以及一張信紙。

信上說明了她希望清吉在羽織上揮毫，後面又說明這次派來的姑娘，最近在歡場上將以我師妹的形式出勤，希望清吉念在多年情分，好好照顧這位姑娘。

「本來以為以前沒見過妳，回想起來妳前陣子是不是也來過這裡呢？」

清吉一邊問，一邊上下打量著眼前的姑娘。她看起來差不多十六、七歲的年紀，面神卻出奇地如同長年在花街柳巷玩弄數十名男人靈魂的老手一樣妖嬈。在這個不斷吸引全國罪惡與財富的都城之中，幾十年前的無數俊男美女，歷經生死流轉製造數量如夢似幻的生命，才產生這等國色天香之姿。

「妳在去年六月左右，是不是坐轎子從平清離開呢？」