《大正的浪漫》：谷崎潤一郎小說〈刺青〉選摘——只要是男人，都會變成妳的肥料
我們想讓你知道的是
一九一二年至一九二六年的「大正」，屬於日本一場短時燦爛的花火，然而浪漫意念卻永恆持續。受十九世紀歐陸的浪漫主義所影響，大正時代各種思潮與理念齊放，無論西化的生活、女性意識的探掘，文學藝術是最能直接反映自我的項目。本書編選的「浪漫」，是文豪們筆下的執念，或說瘋狂、對於人事物的癡迷與纏扯。
文：谷崎潤一郎
〈刺青〉（小說）
那是一個人們還保有「愚」這種高貴品德，世間也不像現今如此激烈傾軋的時代。那個時代的老爺與公子們還能保持氣定神閒的表情，成為女僕或頭牌藝旦取之不盡的談笑話題；世道令人感到舒服，連那些像是茶坊主或幫間之類耍弄嘴皮子過活的差事，也成為一種出人頭地的行業。女定九郎、女自雷也、女鳴神——在當年，不論是戲台上還是草雙紙上，所有美女都是強者，醜女都是弱者。人人爭相追求美感到了最後，就是將上天賦予的身體當成畫布，加上五顏六色。那些豪勇壯烈，或是華麗絢爛的線條與色彩，也因此活躍在人們的肌膚上。
在馬道上來來去去的客倌，都找了身上有漂亮刺青的轎夫幫他們抬轎，連吉原、辰巳的女人們，也迷戀起身上有好看刺青的男客。在賭客或造屋工人身上已經司空見慣，現在連城裡的居民，甚至少部分武士都開始刺青。在兩國時常舉行的刺青會上，參加者紛紛拍打自己身上的刺青，互相品頭論足，誇獎奇特的圖案作工。
有一位彫工一流的年輕刺青師傅叫做清吉。相傳他的手藝與淺草的滑稽阿文、松島町的奴平或狐狸次郎等師傅相比毫不遜色，幾十人的皮膚在他的畫筆下，都成為縱橫揮灑的薄綢畫布。在刺青會上博得各方好評的刺青之中，有許多都出自其手。達摩阿金以工於渲墨刺著稱，蔓紋權太被譽為朱刺高手，清吉則是以出奇制勝的構圖與妖豔的線條出名。
清吉原來嚮往豐國國貞的風範，想靠當浮世繪師過生活，結果卻淪落風塵成為刺青師，然而依舊保有浮世繪師的良心與敏銳感知。如果客人沒有能讓他心動的皮膚與骨架，他也懶得動手。就算有人上門請他下針，一切構圖與費用完全由他決定，還必須花上一兩個月的時間，慢慢忍受針尖帶來的痛苦折磨。
在這位年輕刺青師傅的心裡，暗藏著不為人知的樂趣與心願。當他以手上的針來回穿刺客人的皮膚時，鮮血從腫脹皮肉沁出時，大部分的男人只要忍不住疼痛，就會發出痛苦呻吟；當他們叫得越淒厲，卻會讓他產生一種妙不可言的快感。尤其是刺青技法中被認為最痛的朱刺與渲墨刺——是他更愛好的兩種手法。一天平均要戳上五、六百回，那些為了讓顏色好看，還特別去泡過熱水澡才上門的客人，全都半死不活地倒在清吉的腳下，痛到動彈不得。看著眼前不忍卒睹的慘狀，清吉總是低著頭冷冷地問他們：「客倌，您看來應該很痛吧？」
並且愉快地笑著。
至於沒種的男人，就如同承受臨終痛苦一般地咬著牙歪著嘴，發出不堪哀號，這時他就會說：「你也是江戶男兒，就忍一忍吧！——因為清吉我的彫針，扎起來特別痛。」
他冷眼斜看著噙著淚的男人側臉，毫不猶豫地上下戳著。只要有挨得了痛的客倌，鼓起一身勇氣讓他刺，連眉頭都不皺的時候，他就會笑著回應：「哼哼，看不出你這麼能忍呀——不過等著看吧，接下來要慢慢開始痛了，你一定會痛到招架不住的。」
同時露出雪白的牙齒。
他多年來的心願，就是得到一個美女，在她散發光輝的皮膚上刺入自己的靈魂。在女性的資質與容貌上，他列出了各種條件。徒具美貌與好看的肌膚，還無法讓他滿意。找遍全江戶大小花街的名妓，要從中找出符合感覺的觸感與韻味，並不是一件容易的事。在心中描繪那未曾謀面的身影，並且暗自空等了三年四年，他仍然不放棄內心的渴望。
恰好進入第四年夏天的某個黃昏，當他經過深川的料理屋「平清」門前，發現停在門口的轎子門簾後，有一雙女人白皙的赤腳。從他銳利眼中看到的人腳，有著像人臉一樣複雜的表情。對他而言，這雙女人的腳就像是高貴皮肉中的寶玉。從拇趾到小趾五隻並排的纖細線條，色澤媲美繪之島海邊撿到的淺胭脂色貝殼之趾甲，腳踝渾圓如同珍珠，滑嫩到疑似在清冽岩石湧泉中不斷清洗而成的皮膚。這正是以男人們的鮮血滋養，並且踐踏男人屍骸的那雙腳。擁有這雙腳的女人，就是他多年求之不得，女人中的女人。清吉按捺著雀躍不已的心情，追著那座轎子，只為一睹轎中人的面貌，但追了大約兩三町距離，轎子卻已不見蹤影。
清吉的思慕轉變成激昂的愛意，那一年也進入尾聲；進入第五年，在春意也開始出現老態的某天早上，他在深川佐賀町的住所，口叼散頭牙籤，看著焦斑淡竹沿廊上的萬年青花盆，發現院子後門外面好像有人影靠近，一個沒見過的小姑娘從矮籬笆外走了過來。
那是清吉常光顧的辰巳藝妓派來的差使。
「我家阿姐叫我把這件羽織親手交給老闆，請老闆在衣服襯裡畫一些花樣……」
姑娘打開薑黃色包袱，拿出一件用印有像是岩井杜若肖像的薄紙包裝羽織，以及一張信紙。
信上說明了她希望清吉在羽織上揮毫，後面又說明這次派來的姑娘，最近在歡場上將以我師妹的形式出勤，希望清吉念在多年情分，好好照顧這位姑娘。
「本來以為以前沒見過妳，回想起來妳前陣子是不是也來過這裡呢？」
清吉一邊問，一邊上下打量著眼前的姑娘。她看起來差不多十六、七歲的年紀，面神卻出奇地如同長年在花街柳巷玩弄數十名男人靈魂的老手一樣妖嬈。在這個不斷吸引全國罪惡與財富的都城之中，幾十年前的無數俊男美女，歷經生死流轉製造數量如夢似幻的生命，才產生這等國色天香之姿。
「妳在去年六月左右，是不是坐轎子從平清離開呢？」
Tags：
畫龍點睛的輔助！ NISSAN X-TRAIL如何挾輕油電優勢成為2023國產休旅推薦首選?
我們想讓你知道的是
全球各大車廠的發展動態清楚說明，汽車產業已邁入新世代，從純電動車、油電混合車到插電式油電車等等，市場選擇五花八門。然而，在台灣充電樁依然不足的此刻，新能源車其實有更務實的選擇。近來在市場掀起熱烈討論，預賞會場場爆滿的NISSAN X-TRAIL輕油電為何突圍，成為國產SUV休旅最推薦的選擇？
對於許多民眾而言，電動車就像是創意料理一樣，不僅要挑戰既有的味蕾，又要付出更多的花費。因此，許多車主轉而考慮入手油電混和車(HEV)或插電式混合車(PHEV)。然而，不管是HEV或PHEV，國內外網路論壇常有網友曬出高價維修單，讓不少有意願入手的車主選擇繼續觀望…難道在電動車的高價和油電混和的高養護成本間，沒有更務實也更符合現況的用車選擇嗎? 終於，在2023下半年，我們等到了NISSAN X-TRAIL全新大改款的國產「輕油電版」(MHEV)。
新能源車輩出 國產輕油電解決痛點奇襲車市
對於新能源車市場的發展與擘劃，裕隆日產其實一直很有想法，繼之前甫上市就一車難求的X-TRAIL e-POWER後，裕隆日產再次推出NISSAN X-TRAIL輕油電版，這是第一款採用輕油電技術的國產SUV車款，而非如e-POWER為進口車身分，由進口改為國產製造的優點，除了可依台灣市場需求進行功能配備調整外，養護成本相較進口車親民，車主無須擔心「買得起養不起」的狀況。
究竟，輕油電好在哪 ?為什麼讓車評紛紛預言將讓國產SUV市場重新洗牌?
最大的關鍵，就是NISSAN X-TRAIL輕油電版的雙完美組合：可變壓縮比引擎VC-TURBO+輕油電動力科技，宛如強大的引擎心臟和幫忙引擎啟動更輕鬆的神隊友。
全世界都知道 買冷氣要選變頻的才省 買車也一樣
什麼是「可變壓縮比」引擎的好處？簡單說，就是夠有力又省油，還能增加使用壽命！
選擇家電冷氣，想要節能省電又高效，選擇變頻冷氣是一般人會有的常識，其實車子也一樣！一般汽車引擎的壓縮比是固定的，而可變壓縮比引擎卻能隨著駕駛油門的深淺變化來自動改變引擎內部壓縮比，可在動能取向8:1 或節能取向14:1之間做轉換（請見以下圖解）。這個徹底突破動力限制結合性能和效能的技術，不只提供了更優異的引擎作動效率，也體現了日本人追求極致的研究精神，特別一提的是這一顆引擎可是NISSAN花費了長達20年的心血研發，也是裕隆日產傲視車壇的獨門科技。
輕油電輔助，就像為腳踏車裝上電池，創造同級比較中最佳油耗
根據調查，省油與否往往是車主最在意的關鍵之一，建立在同級效率最佳的引擎基礎上，X-TRAIL輕油電版更進一步透過電力輔助來加強動力輸出，特別導入的12V輕油電架構，就像為腳踏車加上了輔助電力一樣， 讓起步、加速、爬坡都省力。
不僅如此，12V輕油電也能在停止怠速熄火時發揮功能，讓引擎休息。只要車速在14km/h以下或停止時，引擎就會停止供油改由電池為車輛供電，而在起步時再次供電給馬達，提供輔助動力來降低油耗，如此完美的神隊友角色搭配超強的VCTURBO引擎，讓X-TRAIL輕油電版達到約莫16km/L的平均油耗。成就了X-TRAIL輕油電在同級比較中最強的動能輸出表現。
評比超過特斯拉的最高等級安全！ 一舉成為家庭休旅買家首選
身處當前台灣最火熱的國產中型休旅市場區間，X-TRAIL輕油電版更充分瞭解家庭買家對於安全的高標準，尤其是台灣家庭車主最在意的行車輔助和用車安全。
相較於同級車多採用鋼材，X-TRAIL輕油電的車身完全達到進口豪華車的造車標準，採用高達七片高強度鋁合金材質打造，不只更輕更堅固，碰撞能力也更好。而裕隆日產對於安全的重視不只在造車材質上，更貼心地在看不見的車室空間內，其實新車的內裝、皮椅、塗料等等，都會因高溫會釋放出許多有機化合物，也就是一般新車常有的「新車味」(車內有害氣體VOC)。這一點，在X-TRAIL輕油電身上則無須擔心，因它是同級唯一榮獲SGS認證，檢驗通過車內有害氣體含量最低的車款，光憑這一點，就足以讓家有幼兒的家庭休旅買家或是高用量車主買單！
NISSAN不只硬體上細心，在用車安全上也不馬虎，搭載品牌引以為傲的 ProPILOT 智行安全科技，除了擁有號稱「高速巡航時右腳救星」的ICC 智慧型全速域定速控制系統外，攤開規格配備表，細數牛肉滿滿的前後方安全系統配備，讓人眼睛一亮的還有同級對手所沒有的『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』和『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』。
而此最高等級的用車安全也贏得了世界肯定，在歐洲 EURO NCAP 安全測試中ProPILOT智行安全系統榮獲最高等級的五星評價，其中更特別的是在安全輔助科技項目獲得SUV車系中最高分，甚至超過 Tesla Model X、Mercedes-Benz GLE、Audi Q7 等歐美豪華車款，這樣的殊榮，絕對是對NISSAN ProPILOT智行安全系統的最佳肯定，也是重視用車安全的家庭休旅買家車主的最好選擇。
實踐「技術日產」精神，SUV同級比較最佳優勢展露無遺
NISSAN XTRAIL輕油電的動力科技、安全配備規格，以及在地國產化，清楚說明了X-TRAIL輕油電版讓買家可以用最輕鬆的養車成本享受新能源車的優勢外，牛肉滿滿的規格配備，相信會是讓X-TRAIL輕油電版在競爭激烈的國產中型休旅車市場中脫穎而出的關鍵。目前實車已進駐於 NISSAN 各大展間，並開放有興趣的買家們預約，來搶先體驗感受NISSAN X-TRAIL「高效輕油電」的全新魅力。
NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市 累計接單逾2,500張
裕隆日產汽車於19日宣布，引頸期盼的全新世代NISSAN X-TRAIL輕油電正式上市，自8月2日預售以來，消費者反應熱烈，累積接單已超過2,500張，為感謝消費者支持與肯定，裕隆日產將增加車輛供應數量滿足顧客交車需求；自即日起至10月31日止前完成下訂與領牌程序，再加碼推出「早鳥5大好禮」，最高總價值達90,000元，包含 2萬元配件金、高額低利率輕鬆購車專案、旗艦版免費升級運動化套件、X-TRAIL輕油電專屬88無限里程延長保固，輕油電系統鋰電池8年或16萬公里延長保固（以先到者為準）。
誠摯邀消費者蒞臨全台NISSAN展示中心賞車試駕，感受X-TRAIL輕油電的獨特魅力，提早下訂，提早交車，提早享受新世代的移動駕馭體驗。詳情請洽NISSAN展示中心或參閱NISSAN活動官網：https://reurl.cc/V4jW45