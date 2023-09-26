《增肌減脂X穩定內分泌，蛋白質飲食全攻略》：利用蛋白質穩定心靈！與情緒有關的神經傳導物質有哪些？
我們想讓你知道的是
隨著健身減肥風潮流行，了解蛋白質重要性的人也愈來愈多。但是怎樣吃才能幫助提高新陳代謝率？怎樣吃才不會復胖？本書將帶領讀者透過了解蛋白質與身體組成的關聯性，明白我們所需的營養知識。從運動健身、照護醫療、精神狀況等面向開始，全面解析蛋白質的重要性，另外還針對美肌、鍛練肌肉、改善精神狀態等面向，提供能夠充分攝取蛋白質的美味食譜。
文：上西一弘（監修）
大家知道嗎？蛋白質對心理疾病也有明顯的影響
據說人類大腦有100億或1000億個負責傳遞資訊的神經細胞，我們的情緒或是思考則是在這個傳遞資訊的過程之中產生。雖然神經細胞是透過電子訊號傳遞資訊，但是在將資訊傳遞給其他的神經細胞時，細胞的突觸會釋放「神經傳導物質」，當其他的神經細胞接收這個物質，也等於接收了資訊。
神經傳導物質的種類非常多，有讓人感到喜悅或快樂的多巴胺，讓精神穩定的血清素，以及讓人感到恐懼或興奮的副腎上腺素，而神經傳導物質的主要原料是胺基酸，所以要讓大腦正常運作，以及保持心情平穩，就少不了蛋白質的幫助。
患有憂鬱症、思覺失調症、恐慌症的精神病患往往是因為生活環境、生活壓力或是各種因素而發病，但現在認為神經傳導物質不足也是發病的因素之一。
話說回來，就算大量攝取蛋白質，也沒辦法立刻改善神經傳導物質分祕不足的問題，而這也是精神疾病如此棘手的原因。與肌肉不同的是，大腦有一套被稱為血腦障壁的系統，可阻止有害物質進入大腦，所以要增加大腦的特定神經傳導物質，必須根據症狀或是身體狀況調整治療方式。
與情緒有關的神經傳導物質
- 多巴胺
讓人感到喜悅與快樂的神經傳導物質。喝酒會開心都是因為大腦分泌了這個物質。
- 麩胺酸
與認知、記憶、學習這類大腦機能有關。過度分泌會導致神經細胞異常。
- 血清素
能讓精神保持穩定的神經傳導物質。一旦分泌不足，就有可能會陷入恐慌。
- GABA（γ-胺基丁酸）
能抑制交感神經的活性，讓我們不要太過興奮，也能緩和壓力。
- 副腎上腺素
讓我們感到恐懼、驚訝、興奮的神經傳導物質。能活化交感神經以及讓血壓上升。
- 甘胺酸
能有效抑制交感神經的的神經傳導物質，效果僅次於GABA。
在大腦裡面的情緒是如此傳遞的！
利用蛋白質穩定心靈的方法
造成壓力、憂鬱症與睡眠障礙的凶手！——血清素不足的人
要分泌血清素，就必須將色胺酸運到大腦，但是大腦的入口不會分辨色胺酸與其他同種類的胺基酸，不管是何種胺基酸都是照單全收，所以我們必須多攝取鮭魚或香蕉，提升色胺酸的濃度，減少同類型的胺基酸。
讓心情感到煩燥與不安——GABA不足的人
GABA的原料是麩胺酸，每當遇到壓力或是腸道出了問題，就會優先利用麩胺酸解決這類問題，換言之，要讓GABA運至大腦就必須減緩壓力以及調理腸道環境。此外，GABA需要維生素B6才能合成。
穩定心情的基本食譜
膳食纖維
調節腸道環境
就調節腸道環境而言，膳食纖維是非常重要的營養素，但還是該優先攝取蛋白質。
富含這類物質的東西：
- 海藻類
- 菇類
維生素B群
與神經傳導物質的製造有關
要製造神經傳導物質就少不了維生素B群。素食主義者比較容易缺少維生素B12。
富含這類物質的東西：
- 肝臟
- 鰹魚
蛋白質、鐵質
神經傳導物質的主要原料
神經傳導物質的主要原料除了蛋白質，還有鐵質，因為鐵質是讓胺基酸轉化為神經傳導物質所需的礦物質
富含這類物質的東西：
- 牛肉
- 肝臟
醣質
雖然是很重要的營養素，但要稍微加工
要讓蛋白質用於製造神經傳導物質，而不是轉化為能量的話，就需要醣質的幫忙，但是當血糖值突然飆高，導致胰島素大量分泌之後，又會為了提升血糖值而分泌令人情緒緊張的腎上腺素，所以千萬要注意攝取醣質的方式。
書籍介紹
本文摘錄自《增肌減脂X穩定內分泌，蛋白質飲食全攻略：預防肌少症，對抗衰老、焦慮，照護全家身心的必備指南》，墨刻出版
作者：上西一弘（監修）
譯者：許郁文
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「明明減少醣質攝取和運動，卻還是一直變胖⋯⋯」
「再怎麼補眠也無法消除疲勞，稍微活動一下就覺得很累⋯⋯」
「泡完澡沒多久手腳就很冰冷，身體一變冷就很難熱起來⋯⋯」
「早上起床時臉非常腫，到了下午腳變得很腫⋯⋯」
「肩膀僵硬、腰痛、貧血、掉髮、拉肚子⋯⋯」
「走路的速度變得比以前慢，沒辦法在綠燈結束之前穿越馬路⋯⋯」
「慣用手的握力不足，轉不開瓶蓋⋯⋯」
蛋白質除了是肌肉與身體各部分的原料，
更與全身大部分的功能有關，是維持生命所需的營養素，
所以運動、健身，看護、醫療，甚至是心理健康這些領域，
都重新評估蛋白質的重要性。
現代人的蛋白質攝取量不足，但只吃肉或魚，是不可能健康的。
營養的關鍵在於均衡攝取，那麼該如何在日常生活攝取蛋白質呢？
而隨著健身減肥風潮流行，了解蛋白質重要性的人也愈來愈多。
但是怎樣吃才能幫助提高新陳代謝率？怎樣吃才不會復胖？
本書將帶領讀者透過了解蛋白質與身體組成的關聯性，明白我們所需的營養知識。
從運動健身、照護醫療、精神狀況等面向開始，全面解析蛋白質的重要性，
另外還針對美肌、鍛練肌肉、改善精神狀態等面向，提供能夠充分攝取蛋白質的美味食譜。
蛋白質攝取不足，身體就會產生各種不適
許多人覺得蛋白質「是讓肌肉變大的營養素」，
但其實要維持肌肉，打造苗條的身體曲線，也少不了攝取蛋白質。
慢性疲勞、手腳冰冷、水腫這些原因不明的身體不適，
以及肌少症、衰弱症，都有可能是因為蛋白質攝取不足所造成。
不只是肌肉！蛋白質也是皮膚、頭髮、荷爾蒙、酵素的原料
蛋白質也與維持皮膚、頭髮與身體的健康有著密不可分的關係，
調整身體功能的「荷爾蒙」、控制消化的「酵素」，
以及讓身體抵抗病毒或細菌的「抗體」，有許多都是來自蛋白質。
掌握情緒、記憶與睡眠的蛋白質
讓人感到快樂的多巴胺、讓精神穩定的血清素，
以及讓人感到恐懼或興奮的副腎上腺素，
這些神經傳導物質的主要原料是胺基酸，
因此要讓大腦正常運作，保持心情平穩，就少不了蛋白質的幫助。
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新經濟是什麼？由新興產業持續創新與成長，所帶動的「舊經濟」變革
我們想讓你知道的是
本文將帶您了解什麼是新經濟、新經濟所帶來的影響，進而探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
經過前幾年病毒的肆虐，全世界一同承受了疫情時代封城、居家辦公、社交距離等種種衝擊，人們在工作模式與市場經濟行為上，都受到了不小影響與起伏動盪。然而，即使疫情期間面臨著層出不窮的挑戰，新經濟產業成長的勢頭並未減緩，甚至更加蓬勃尋找出路。長期致力於促進台灣產業發展的民進黨立委趙天麟表示，為了因應大環境不斷變動的市場需求，台灣需要積極創新與進化，把握迎面而來的機遇，才能為市場帶來新的希望與活力。本文將探討台灣該如何在國際市場激烈競爭的環境下，發展新經濟產業，使台灣能與世界接軌，同時帶動傳統產業轉型成長。
什麼是新經濟？新經濟定義介紹
新經濟一詞起源於1990年的美國，當時的美國景氣迎來空前盛況，各行各業呈現「高成長、高所得、低物價、低失業率」的現象。部分支持「新經濟理論」的學者認為，促成此現象的原因分別為以下6點：「全球化分工生產」、「金融市場變遷」、「僱用型態改變」、「美國贏得冷戰」、「開發中國家提供市場」、「資訊技術的發展」，同時高科技產業仍不斷創新，一並拉抬了其他產業的生產力，讓社會整體呈現欣欣向榮的氛圍。時間拉回到現在，「新經濟」一詞的定義變得相對模糊，目前主要意指能為傳統產業帶來革命性影響的新興產業或科技，像是近年來的大數據、5G、AI等，都可以視為新經濟的一員。
本文以大數據舉例，說明新經濟所帶來的變化。在還沒有大數據分析的年代，各行各業收集數據受到限制，只能透過人工統計整理，難以針對收集來的數據進行全面分析，更別說從資料中找出各個事件的關聯性，在下達決策時也一律以經驗來判斷。而大數據的誕生，讓所有產業的資訊處理能力有了飛躍性的提升，企業可以快速分析數以百萬筆的資料，並從數據中預測出未來的趨勢，提高各行各業的效率及競爭力，進一步發展出以數據為主的全新商業模式。
除了上文中提到的資訊科技產業外，近年來藝文、運動等新創產業，亦是開拓新經濟所關注的重點領域，例如由趙天麟立委號召的「大高雄38區公益慢跑」，除了成功突破台灣當時最高夜跑人數的紀錄之外，立委同時也邀請了全球6大馬拉松中的日本東京馬拉松總監、與德國柏林馬拉松總監一同共襄盛舉，並共同商討將高雄馬拉松推上世界舞台的可能，促進高雄運動新經濟的誕生。
新經濟影響巨大，引領全球經濟發展方向
新經濟的影響之所以巨大到能引領全球經濟的發展方向，主要與新興產業強勁的技術研發能力有關，不僅效率獲得大幅度提升，在技術層面更是改變了整個傳統產業結構，若無法跟上新經濟的腳步，將很可能會快速被市場淘汰，也正因如此，各國才開始逐漸重視新經濟的發展，積極投入資源，並將新技術整合進傳統產業中。
以美國為例，近年來積極發展「再工業化」，將重心放到新經濟產業發展上，以潔淨能源、健康醫療、電動車、生物工程、半導體等領域為首，提供特殊稅收抵免優惠以及各種補貼政策措施，爭取技術人才、資金回流美國，進一步推動新技術與新能源的應用，再造能兼具環保節能，且擁有高效產能的全新工業型態。在這樣的政策方向下，美國許多州都推出了鼓勵再生能源發展的政策，其中包含減免相關產業的稅收和提供購電補貼，同時還為氫燃料電池與儲能技術提供大量的研究資金，促進潔凈能源技術的創新和應用。
既然新經濟勢不可擋，有哪些新經濟產業值得我們耕耘呢？
新經濟產業的興起，大多與科技發展和滿足人們的需求有關，而能讓台灣有機會成為領頭羊的新經濟產業有4種領域，分別為健康醫療、能源科技、電動車、數據相關產業。這些產業之所以能成為新經濟的契機，主要是他們擁有以下特性：
- 有新技術誕生，或是技術有重大突破
- 與人們的日常生活息息相關
- 政府重點關注發展的產業
- 投資人一致看好，願意挹注資金
- 順應國際市場趨勢
舉例來說，各國為了降低交通運輸產生的碳排放量，正在積極發展使用電力驅動的交通工具。而為了提高用電效率，過去不被看好的氫能，於近年來也逐漸受到關注。相較於鋰電池來說，使用氫燃料電池效率更高，且能提供更多的能量，許多專家都認為氫能未來很可能會發展成能影響整個電動車市場的產業，甚至有機會成為各行各業不可或缺的能源供應技術。身為台灣氫能發展重要推手的趙天麟立委也表示，台灣的氫能供應鏈，從上游製氫到下游氫燃料電池的供應，已佈建得十分完整，甚至包括工業餘氫或家庭廢水，都能成為供電循環系統之一，讓工業、家庭用電能與氫能串接起來，大幅降低台灣的碳排量。因此政府與民間應更重視對氫能的投入，讓台灣在能源科技新經濟領域得以佔據領先地位。
如何推動台灣新經濟？從趙天麟立委的「運動新經濟概念」啟發
台灣仰賴出口貿易，容易受到全球經濟環境的影響，且疫情與國際經貿情勢的動盪，讓各行各業的工作型態發生巨變，在穩定發展的前提下，台灣目前仍需依賴強勁的半導體產業帶動整體發展。不過，考量到分散風險對於穩健經濟體的重要性，台灣公家機關與各大企業也沒有停下腳步，積極推動產業升級與轉型，除了關注工業及高科技產業的發展之外，運動產業與藝文產業也是值得我們關心的領域。
立法委員趙天麟在過去高雄市長初選期間，便曾提出「運動新經濟」政見，希望將高雄馬拉松提升到世界頂級馬拉松之列，成為「世界第7大馬拉松賽事」，以此來吸引參加比賽的國際遊客，間接帶動高雄的觀光熱潮。另外，趙天麟立委也注意到，日本沖繩做為日韓兩國職棒的「春訓基地」，每年為當地帶來非常可觀的觀光產值。然而，高雄不只春季雨量較沖繩少，氣溫也更平均，相較之下擁有比沖繩更優越的氣候條件，很適合打造成新的職棒春訓基地，若能結合當地旅遊景點的優勢，帶動棒球迷前來朝聖，將能透過發展運動新經濟為高雄帶來十分可期的觀光效益！
在藝文新經濟方面，也可以發現台灣近年來積極建設文化中心，循序漸進地推廣藝文產業，例如趙天麟立委曾到瀨戶內海藝術季參訪，希望能效仿「藝術帶動觀光經濟」的模式，邀請頂尖藝術家在原住民古獵道或是海岸線等地，設置裝置藝術或進行藝術表演，用藝術吸引全世界的遊客來訪，讓藝術不僅療癒人心，還能為地方創造新經濟貢獻。
現在世界各國正急於加速復甦經濟，一方面希望能妥善因應疫情帶來的經濟衰退、另一方面則期盼能降低通貨膨脹帶來的衝擊，為此各國都想站在新經濟的浪頭上，掌握新經濟產業的主導權，其帶來的不僅是新商機，甚至可能影響到10幾年後的經濟局勢。因此，我們迫切需要找到適合發展的新經濟產業，並善加經營，才有機會在國際舞台上佔有一席之地。
本文章內容由「趙天麟國會辦公室」提供。