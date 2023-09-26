《增肌減脂X穩定內分泌，蛋白質飲食全攻略》：利用蛋白質穩定心靈！與情緒有關的神經傳導物質有哪些？

文：上西一弘（監修）

大家知道嗎？蛋白質對心理疾病也有明顯的影響

據說人類大腦有100億或1000億個負責傳遞資訊的神經細胞，我們的情緒或是思考則是在這個傳遞資訊的過程之中產生。雖然神經細胞是透過電子訊號傳遞資訊，但是在將資訊傳遞給其他的神經細胞時，細胞的突觸會釋放「神經傳導物質」，當其他的神經細胞接收這個物質，也等於接收了資訊。

神經傳導物質的種類非常多，有讓人感到喜悅或快樂的多巴胺，讓精神穩定的血清素，以及讓人感到恐懼或興奮的副腎上腺素，而神經傳導物質的主要原料是胺基酸，所以要讓大腦正常運作，以及保持心情平穩，就少不了蛋白質的幫助。

患有憂鬱症、思覺失調症、恐慌症的精神病患往往是因為生活環境、生活壓力或是各種因素而發病，但現在認為神經傳導物質不足也是發病的因素之一。

話說回來，就算大量攝取蛋白質，也沒辦法立刻改善神經傳導物質分祕不足的問題，而這也是精神疾病如此棘手的原因。與肌肉不同的是，大腦有一套被稱為血腦障壁的系統，可阻止有害物質進入大腦，所以要增加大腦的特定神經傳導物質，必須根據症狀或是身體狀況調整治療方式。

與情緒有關的神經傳導物質

多巴胺

讓人感到喜悅與快樂的神經傳導物質。喝酒會開心都是因為大腦分泌了這個物質。

麩胺酸

與認知、記憶、學習這類大腦機能有關。過度分泌會導致神經細胞異常。

血清素

能讓精神保持穩定的神經傳導物質。一旦分泌不足，就有可能會陷入恐慌。

GABA（γ-胺基丁酸）

能抑制交感神經的活性，讓我們不要太過興奮，也能緩和壓力。

副腎上腺素

讓我們感到恐懼、驚訝、興奮的神經傳導物質。能活化交感神經以及讓血壓上升。

甘胺酸

能有效抑制交感神經的的神經傳導物質，效果僅次於GABA。

在大腦裡面的情緒是如此傳遞的！

Photo Credit: 墨刻出版

利用蛋白質穩定心靈的方法

造成壓力、憂鬱症與睡眠障礙的凶手！——血清素不足的人

要分泌血清素，就必須將色胺酸運到大腦，但是大腦的入口不會分辨色胺酸與其他同種類的胺基酸，不管是何種胺基酸都是照單全收，所以我們必須多攝取鮭魚或香蕉，提升色胺酸的濃度，減少同類型的胺基酸。

Photo Credit: 墨刻出版

讓心情感到煩燥與不安——GABA不足的人

GABA的原料是麩胺酸，每當遇到壓力或是腸道出了問題，就會優先利用麩胺酸解決這類問題，換言之，要讓GABA運至大腦就必須減緩壓力以及調理腸道環境。此外，GABA需要維生素B6才能合成。

Photo Credit: 墨刻出版

穩定心情的基本食譜

膳食纖維

調節腸道環境

就調節腸道環境而言，膳食纖維是非常重要的營養素，但還是該優先攝取蛋白質。

富含這類物質的東西：

海藻類

菇類

維生素B群

與神經傳導物質的製造有關

要製造神經傳導物質就少不了維生素B群。素食主義者比較容易缺少維生素B12。

富含這類物質的東西：

肝臟

鰹魚

蛋白質、鐵質

神經傳導物質的主要原料

神經傳導物質的主要原料除了蛋白質，還有鐵質，因為鐵質是讓胺基酸轉化為神經傳導物質所需的礦物質

富含這類物質的東西：

牛肉

肝臟

醣質

雖然是很重要的營養素，但要稍微加工

要讓蛋白質用於製造神經傳導物質，而不是轉化為能量的話，就需要醣質的幫忙，但是當血糖值突然飆高，導致胰島素大量分泌之後，又會為了提升血糖值而分泌令人情緒緊張的腎上腺素，所以千萬要注意攝取醣質的方式。

書籍介紹

本文摘錄自《增肌減脂X穩定內分泌，蛋白質飲食全攻略：預防肌少症，對抗衰老、焦慮，照護全家身心的必備指南》，墨刻出版

作者：上西一弘（監修）

譯者：許郁文

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「明明減少醣質攝取和運動，卻還是一直變胖⋯⋯」

「再怎麼補眠也無法消除疲勞，稍微活動一下就覺得很累⋯⋯」

「泡完澡沒多久手腳就很冰冷，身體一變冷就很難熱起來⋯⋯」

「早上起床時臉非常腫，到了下午腳變得很腫⋯⋯」

「肩膀僵硬、腰痛、貧血、掉髮、拉肚子⋯⋯」

「走路的速度變得比以前慢，沒辦法在綠燈結束之前穿越馬路⋯⋯」

「慣用手的握力不足，轉不開瓶蓋⋯⋯」

蛋白質除了是肌肉與身體各部分的原料，

更與全身大部分的功能有關，是維持生命所需的營養素，

所以運動、健身，看護、醫療，甚至是心理健康這些領域，

都重新評估蛋白質的重要性。

現代人的蛋白質攝取量不足，但只吃肉或魚，是不可能健康的。

營養的關鍵在於均衡攝取，那麼該如何在日常生活攝取蛋白質呢？

而隨著健身減肥風潮流行，了解蛋白質重要性的人也愈來愈多。

但是怎樣吃才能幫助提高新陳代謝率？怎樣吃才不會復胖？

本書將帶領讀者透過了解蛋白質與身體組成的關聯性，明白我們所需的營養知識。

從運動健身、照護醫療、精神狀況等面向開始，全面解析蛋白質的重要性，

另外還針對美肌、鍛練肌肉、改善精神狀態等面向，提供能夠充分攝取蛋白質的美味食譜。

蛋白質攝取不足，身體就會產生各種不適

許多人覺得蛋白質「是讓肌肉變大的營養素」，

但其實要維持肌肉，打造苗條的身體曲線，也少不了攝取蛋白質。

慢性疲勞、手腳冰冷、水腫這些原因不明的身體不適，

以及肌少症、衰弱症，都有可能是因為蛋白質攝取不足所造成。

不只是肌肉！蛋白質也是皮膚、頭髮、荷爾蒙、酵素的原料

蛋白質也與維持皮膚、頭髮與身體的健康有著密不可分的關係，

調整身體功能的「荷爾蒙」、控制消化的「酵素」，

以及讓身體抵抗病毒或細菌的「抗體」，有許多都是來自蛋白質。

掌握情緒、記憶與睡眠的蛋白質

讓人感到快樂的多巴胺、讓精神穩定的血清素，

以及讓人感到恐懼或興奮的副腎上腺素，

這些神經傳導物質的主要原料是胺基酸，

因此要讓大腦正常運作，保持心情平穩，就少不了蛋白質的幫助。