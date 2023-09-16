【國際新聞圖輯】911事件22週年、智利政變50週年、英國議員愛犬TJ獲選「西敏年度最佳狗狗」
我們想讓你知道的是
這週四，英國議員們紛紛戴上他們摯愛的寵物，參加一年一度的西敏最佳狗狗競賽。原本嚴肅的議員們，帶著愛犬在國會旁的維多利亞塔花園一拼高下。最終，由勞動及退撫部次長戴維斯10歲的貴賓犬「TJ」取得勝利。
9月11日是美國911恐怖攻擊的22週年紀念日，在美國各地，包括911紀念園區、國會、五角大廈等地，都有舉辦追思儀式。
美國總統拜登（Joe Biden）也在結束越南的訪問行程後，趕往阿拉斯加空軍基地。拜登表示，這是美國領土上最致命的恐怖攻擊，並說：「我們永遠不會忘記，當面對試圖分裂我們的敵人時，我們會更加堅忍。」
這一天，除了美國弔念恐怖攻擊所帶來的悲痛，智利人民也紀念著一場軍事政變。1973年9月11日，獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）推翻民選的前總統阿葉德（Salvador Allende），開啟長達20年的獨裁統治，造成4萬人受到壓迫、3200人死亡、1469人失蹤。
過去一週，世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。
9月11日是智利1973年政變的50週年紀念日。1973年9月11日，獨裁者皮諾契特發起政變，推翻民選的前總統阿葉德。
這場政變使得致智利陷入長達20年的獨裁統治。智利司法部門統計，1973年至1989年皮諾契特統治期間，有將近4萬人受到壓迫，包括監禁、酷刑和處決。《美國之音》報導，軍政府執政期間，共造成3200人死亡，其中有1469人失蹤。
在紀念日這天，民眾聚集在總統府前看著前總統阿葉德和他夫人的照片，被投影在總統府的牆上。
9月11日是美國911恐怖攻擊的22週年紀念日。「911」恐怖攻擊中，被襲擊的世貿雙子星塔，被改建為911紀年園區，也被稱作「歸零地」（ground zero），今年在美國各地，包括歸零地、國會、五角大廈等地，都有舉辦追思儀式。
星期一，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、紐約市長亞當斯（Eric Adams）的陪同下，前往歸零地參加紀念儀式，一一唸出罹難者的名字以致意。總統拜登（Joe Biden）則在結束越南行程後，在阿拉斯加一座空軍基地發表談話，承諾美國將繼續追蹤並盡力阻斷各種恐怖攻擊。
俄羅斯聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席、前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）在911前夕，於Telegram上傳一則貼文，表示美國很快就會再一次遇上如911一般的恐怖攻擊。
9月13日，南非石油與天然氣會議在首都開普敦的國際會議中心（CTICC）舉行，約有80名示威者聚集在會場外抗議。
示威者們表示，南非政府嘗試在海中開採更多的石油和天然氣，但是他們認為，政府應該採用其他的能源。有些人穿戴公雞的面具，手舉標語，寫下：「化石燃料：你的公雞已經回家了！（因果報應之意）」
其中一名抗議人士圖克（Jacqui Tooke）提到，有許多科學家指出化石燃料將帶來極端氣候。他說：「我們與社區站在一起，呼籲政府停止開發石油與天然氣，並將資源轉投入發展再生能源。」
每個禮拜，教宗方濟各（Pope Francis）皆會舉辦一次的公開接見。9月13日，來自韓國的舞者們於聖彼得大教堂前表演，並與方濟各合照。
據報導，方濟各將會與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）討論全球面臨的緊張議題，如氣候變化、難民危機和兒童福利，並開啟今年度的柯林頓全球論壇（Clinton Global Initiative）。該論壇將辦在9月18和19日，邀請政界、商界和慈善界的領導人物齊聚一堂，研究解決這些潛在前提的辦法。
9月14日，在英國維多利亞塔花園舉辦了一場給議員們的狗競賽——西敏年度最佳狗狗比賽（The Westminster Dog of the Year Competition）。
每年夏天，社福團體「狗窩俱樂部」（the Kennel Club）和「狗狗信託基金」（Dog’s Trust）共同舉辦西敏最佳狗狗比賽。今年的比賽主題是負責任的主人，議員們積極地展現自家狗兒的豐功偉業替牠們拉票。參賽者們表示，他們認為寵物讓工作充滿活力，期許未來能發展「狗狗友善辦公室」。
今年度的最佳狗狗得主，由勞動及退撫部（State of Work and pensions）次長戴維斯（Mims Davies）10歲的貴賓犬TJ拿下。戴維斯說，她希望能把TJ帶到寵物友善的部長級會議上「慶祝」牠的勝利。
為了慶祝9月16日，墨西哥獨立213週年紀念日，墨西哥市區的許多地標，早早就點亮一系列LED燈飾。圖中是攝影師14日，在墨西哥是改革大道（Paseo de la Reforma）的裝飾。
1810年9月16日清晨，獨立之父米格爾・伊達爾戈（Miguel Hidalgo）在多洛雷斯教堂敲鐘聚集民眾，呼喊民眾一同殺光殖民的西班牙人，開啟墨西哥獨立的序幕，被後人稱為「多洛雷斯的呼聲」（El Grito de Dolores）。因此，每年9月15日接近午夜時，墨西哥總統都會仿效多洛雷斯的呼喊，紀念獨立這一刻。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：翁世航
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
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數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
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本文係由國泰世華銀行邀約