「認房不認貸」刺激北京房市增長，但恐怕不足以穩定房地產市場

文：德國之聲中文網（路透社等）

北京新房銷售在上週出現大幅增長，有些售樓處甚至延長開放以滿足客戶需求，這表明政府為提振房地產行業所做的努力在北京取得了一些成果。

北京自9月1日起實施「認房不認貸」新政，幾乎在同一時期，上海，廣州等中國一線城市都宣布執行「認房不認貸」。根據新的規定，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在本市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

這就意味著，名下無房人群的購房門檻比之前降低了，不少購房人將由二套房資格變為首套房資格，首付比例大幅下調。

中國指數研究院發布的一項調查顯示，9月4日至10日一週的時間，北京新房交易規模較上一個星期增長了16.9％，儘管全國範圍內的平均交易額下降幅度達到了20％。另一份由海通證券發布的報告顯示，中國四大城市的房產成交率今年9月第一週仍然比去年同期下降了45％。

《路透社》認為，這些數據凸顯中國為提振陷入危機的房地產業改採取的最新措施，可能會某些地區發揮效用，但或難以阻止廣泛的房地產市場的下行走勢。

高盛分析師在一份報告中表示：「這些措施可能會在房地產交易中產生短期反彈，但不足以穩定房地產市場。」

《證券日報》指出，「認房不認貸」執行後，在北京，部分定向人群可能之前被認定為二套房，首付比例需要60％－80％，變成首套首付只需要35％－40％，房貸利率或從5.25％降至4.75％。

這促使許多人打算出手買房，75歲的張國強（音）就是其中之一，他在參觀華潤置地的一個建案時說：「我怕如果不盡快買房，就找不到好的了。「 他還補充說，一回家「就盡快出售我的小小的舊公寓。」

房產中介也在加班加點的工作，這個建案總共1000套公寓，還有約10％的空房沒有成交，售樓處在週末開到晚上10:30，延長了三個小時。房產中介趙先生表示：「自新推出政策以來，客流量明顯大幅增加。」他還表示：「在政策發布後的第一天，我一直工作到凌晨2點，那天一晚上就賣出了10套房。」

在北京一個私人開發商龍湖集團開的樓盤，有銷售表示，潛在買家的參觀量在過去一週內翻了一番多，這些人大多是想要出售在北京或其他城市的舊房，再買新房。不過鏈家地產的房地產銷售于飛（音）表示，他注意到，人們的購房熱情從幾天前的激增慢慢減退。于飛說：「許多購房者仍然採取觀望的態度，有些人希望出台更多政策來刺激房地產市場。」

高盛分析師表示，如果房地產持續下滑，政府可通過降低銀行首付、降低利率、進一步放寬購房等舉措刺激市場。在中海地產的一處售樓處，客戶萬先生表示自己猶豫不決，他一方面想等等看會不會有更便宜的房子。與此同時他也擔心，如果政府進一步放寬措施，房價可能會上漲，超出了他的承受範圍。

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原標題：北京樓市現生機 但房地產恐難擺脫困境

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航