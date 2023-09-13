「台版彈簧刀」巡飛彈2型無人機國防展首度亮相，具機動部署、群攻作戰等四大優勢
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「巡飛彈2型無人機」可利用AI自動判斷目標物，屬於「非常聰明」的無人機，此無人機也具多管發射的優勢，可達到群攻作用，不過「巡飛彈」此名稱被質疑是中國用語，中科院表示，待完成量產部署後會再取適當名稱。
睽違4年未辦的2023台北國際航太暨國防工業展明（14）日登場，美國在台協會（AIT）及捷克首度以國家館的方式展出，廠商參展規模創新高。國防部今日舉辦展前記者會，搶先曝光展區，吸引大批國內外媒體參與。本次特別展示由國家中山科學研究院（以下簡稱中科院）精選26項自主研發的國防武器，具大範圍打擊能力的智慧型無人機「巡飛彈2型」更是首次亮相，中科院航空所所長齊立平也對媒體說明其具備的四大優勢。
為落實國防自主政策，國防部今年以「創新自主、堅實國防」為主軸，結合陸海空三軍、國防大學、軍備局與中科院等單位，規劃「勤訓精練捍衛領空廊道」、「無人機裝備」、「聯合作戰系統」、「軍民通用科技展區」、「國防菁英招募專區」五大展區，共展出54項武器裝備及研發成果，展現我國國防科技創新及自主能量。
其中最受外界關注的無人機發展應用，本次展出由中科院研發的11項無人機裝備，包括「巡飛彈」、「反輻射」、「誘敵型」、「衛星定位」、「目標影像」等5款攻擊型無人機，另外也有偵蒐型無人機如「騰雲無人機」、「銳鳶2型」、「紅雀3型」等。
美國「彈簧刀」（Switchblade）小型攻擊型無人機在俄烏戰爭立下大功，有「台版彈簧刀」之稱的「巡飛彈無人機」（又稱自殺無人機、遊蕩彈藥）也是本次展場的重點之一。巡飛彈的優勢是體積小，可以單兵背包攜帶操作，透過平板電腦來實施打擊，同時鏡頭結合AI，能協助射手判斷攻擊目標。「巡飛彈1型」在今年3月曾對外亮相，今日再首度對外展示「巡飛彈2型」。
中科院航空所所長齊立平指出，巡飛彈2型無人機具有四大優勢：第一，巡飛彈2型能靈活部署，由於其機翼可以收折、容易攜帶收納，能依不同地形與情境機動部署；第二，巡飛彈2型具備多管發射能力，可攜帶數量多的高爆彈藥，實施打擊的範圍非常大，可將發射箱安裝在車輛或船艦上發射，進行無人機的群攻作戰。
第三，巡飛彈2型具備「反輻射」、「人工智慧」、「智慧識別」、「影像追隨」等所有功能，可利用無人機前方的EOIR（可見光與紅外線酬載）進行影像辨別，加上AI自動判斷目標物，屬於「非常聰明」的無人機。第四，此無人機不只能自動打擊，也可透過人為控制發射。
不過，由於巡飛彈2型還在開發完的階段，尚不能確定滯空時間與倒控距離的參數；另有關「巡飛彈」名稱被質疑是中國用語，齊立平表示，待完成量產部署後會再取適當名稱。
在偵查型無人機方面，現場也展示可作20小時長途偵查、中高空長航時「騰雲無人機」。騰雲無人機具備遠距廣域偵蒐能力，能持續執行日、夜間多功能情監偵任務。是否具備偵查、打擊一體的能力？齊立平表示，有預留一些開籠架以及掛載點，也同步在研發可裝載的飛彈武器，由於騰雲無人機的重量和機動外型和一般戰機不同，需要另外研發裝載武器。
值得注意的是，騰雲無人機除了引擎將引進MQ-91同樣的動力系統外，全機都在國內生產，國產化自製率相當高。
軍備局獲得管理處處長李健青表示，本次國防工業展為向民眾展示國軍在制空作戰能力及自製飛彈技術上的成就，本次展區亮點產品也包括新式高教機、偵搜戰術輪車、雄二反艦飛彈、雄三超音速反艦飛彈、高效能艦艇後續艦、新型救難艦等，其中高教機的飛行模擬器更是首次展出。
「2023 台北國際航太暨國防工業展」9月14日至16日於南港展覽一館舉行，主辦單位「中華民國對外貿易發展協會」邀集國內外航空、國防工業廠商共180家參展，展覽規模創歷史新高，包括國際大廠如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）、貝宜系統（BAE）和L3Harris。另外，美國在台協會（AIT）及捷克更是首度以國家館的方式展出。
多架共機與山東號進行太平洋聯訓，我國派出基隆軍艦遠距監視
國防工業展開展前夕，國防部今上午6時左右開始陸續發現中共殲-10、殲-16、蘇愷-30與其他有人機、無人機配合，穿越台海中線及西南延伸線，還有船艦，共赴西太平洋與山東號航艦，進行海空聯訓。
國防部發言人孫立方表示，7到9月是中共軍事訓練「高峰期」，研判這些共機是在做遠海的長航訓練，我國國軍持續運用聯合情監偵系統，也主動公布我國基隆軍艦在「相當距離」監視共軍機艦的畫面，以安民心；派出軍艦的具體時間、地點、兵力規模是機密，不對外做說明。
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核稿編輯：邱宜君
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共慶 Google Cloud 區域在台十週年 Google Cloud Summit Taipei 邀您智轉未來，邁向下一個十年
我們想讓你知道的是
Google Cloud Summit Taipei 將在 10/17~10/18 於台北萬豪酒店隆重登場，將分享這十年來的策略與展望。
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集結四場主題議程及六大精選雲端技術分場專題 全面剖析數位轉型關鍵
本次Google Cloud Summit Taipei活動為期兩天，集結四場主題議程、六大精選雲端技術分場專題、多家企業雲端應用分享、HIVE開發者實作工作坊及GCP合作夥伴解決方案等多元活動，全面性剖析創新策略及數位轉型過程中面臨的挑戰與寶貴經驗，帶領大家開創未來格局，運用雲端科技力量完成轉型重大任務。此外，我們也特別規劃開發者系列活動，包含HIVE開發者實作工作坊及開發者之夜等，打造開發者專屬的社群空間，讓與會的開發者互動交流。
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