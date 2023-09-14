美國撤軍阿富汗兩週年（上）：塔利班能迅速重整旗鼓，美國責無旁貸

文：陳稚寰

2021年9月11日是美國雙子星大樓遭受蓋達組織（Al-Qaeda）攻擊後的20週年紀念日，而該日期同時也是美軍原訂撤離阿富汗的日子，不過白宮變更行動計畫後，美軍提前在該（2021）年8月30日撤離，結束美國史上最久的戰爭行動。

這起為期20年的反恐戰爭，原先用意是打擊協助窩藏賓拉登（Osama bin Laden）的恐怖組織「塔利班」（Taliban），而戰爭爆發後的維穩、協助當地發展過程中，美國20年來投資超過4.5兆美金。

但是，美國宣佈離開阿富汗後，被美軍長期壓制而僅有部份影響力的塔利班，卻如海嘯般猛烈回歸全境，象徵美國在此區耕耘多時的安全維護全部付之東流，不禁讓人試問塔利班為何能在美國宣佈撤軍的半年內，再次席捲全境？而東山再起的塔利班又做出哪些治理行為或改革？

另一方面，塔利班政權遭國際排斥之下，有哪些行為者願意與之發展關係，它在未來還有哪些難關需要面對，即成為本文的探討重點。

塔利班重整旗鼓的原因

客觀來看，美國實力不在話下，才能讓塔利班多年來無法橫行境內，所以當美國因素不在了，塔利班便能快速重奪政權，而背後值得探討的細節有二：

（一）反美情緒惡性循環

美國自詡世界糾察隊，進入阿富汗掃除恐怖主義之餘，認為以「正確的方式」教育阿富汗民眾，企圖把西方價值套用在該地，卻容易使不同文化間產生衝突。

再者，歐巴馬（Barack Obama）時代打擊塔利班與當地恐怖主義的方式與小布希（George W. Bush）不同，歐巴馬急於撤軍，並同時減少美軍出勤傷亡數，因此大多以無人機攻擊恐怖份子，其投彈後造成的破壞力遠勝於槍枝且會傷及無辜。

據倫敦非營利機構「新聞調查局」（Bureau of Investigative Journalism）2017年1月17日公佈之數據，歐巴馬8年執政期間一共對巴基斯坦、葉門與索馬利亞執行563次空襲；但是光2016年就對阿富汗發起1071次空襲，猛攻情勢可見一斑。

由於家園被美軍入侵與蹂躪，許多民眾隨時間愈加憎恨美國，甚至為了向美國復仇而加入塔利班。

（二）美國縱容貪腐

貪污腐敗是結構性問題，也會對行為者本質上造成侵蝕，儘管貪腐不如物理破壞力讓人血肉橫飛，但其威脅性不亞於冷、熱兵器；另一方面，貪腐是跨部門的病灶，其病徵隨時間在各部門流動，若要根治，得有一個強而有力的監督者。

然而，美國進駐阿富汗期間，阿富汗廉政程度在「國際透明組織」（Transparency International）排名時常座落全球170至180名之間，而此區間的國家大多是嚴重開發落後、內戰頻傳的國家，例如北韓、葉門、南蘇丹、索馬利亞、委內瑞拉等國。

在美國介入下，阿富汗的貪腐程度還如此嚴重，即突顯出美國的縱容心態，那漠視該情境對美國又有什麼好處？

阿富汗對於美國來說，各方面實際上都顯得不成熟，但美國又急著將該政府打造成心中的理想型，若阿富汗未來獨立自主，便能不再依靠美國力量。

所以，美國知道互蒙其利的重要性，因而默許阿富汗政府在檯面下的不法勾當，有時甚至還強化該國的貪腐問題，著名例證有二：第一，阿富汗涉嫌貪腐的高層官員經常逃過法律制裁；第二，美國中情局曾暗中金援不少龐大款項給前阿富汗總統卡札伊（Hamid Karzai）政府，在上千筆價值約百億美金的雙邊防衛合作中，至少40％的款項落入犯罪集團與行賄官員手中。

總而言之，美國介入期間沒有導正風氣，反而讓阿富汗陷入行賄的氛圍中，腐蝕該國體質而使其更加羸弱。

阿富汗男子在卡車上慶祝塔利班掌權兩週年｜Photo Credit: GettyImages

近況發展

首都是國家的中心，此處若是淪陷，也意味著一個國家權力象徵受到瓦解，而拜登（Joe Biden）政府加速撤軍，讓塔利班趕在美國離開前半個月，即2021年8月15日長驅直入喀布爾，顯示美軍長年的安全佈局就此失敗。兩年過去了，塔利班與阿富汗的近況發展為何，大致可從塔利班上台後給予的四大承諾來觀察。

承諾一：改善女權

1990年代後，阿富汗有70％學校教師、50％政府職員與學生以及40％醫師全是女性，看得出來「女力」的重要性與發展態勢，但塔利班第一次執政後，女權紀錄相當惡劣乃至於遭國際詬病，因此2021年重新執政下承諾有所改善；然而，其所作所為與20多年前無異。

當前阿富汗女性面臨三個重大權益挑戰，分別是受教權、工作權與出席公開場合權，而上述挑戰產生的矛盾有三：第一，12歲以上女性不得接受教育，迫使很多人口進入就業市場，然而塔利班又規定女性不得工作，導致非必要的失業人口數持續上升。

第二，於政府崗位工作的女職員應有男性監護人到場監督，才能繼續保有職務，但這種政策可能剝奪男性的正常工作時數，若一個家庭有數名女性公務員，那該名男性監護人也會分身乏術，而無法被看顧的女性成員也只能曠職。

第三，阿富汗仍是動盪地區，若家中男丁不幸在動亂中喪生，女性會因不得外出工作而形同坐以待斃。有鑒於嚴格的工作限制，數以萬計女性失業，唯獨原於醫院、診所工作，以及開設美髮沙龍的女性擁有豁免權；然而，塔利班認定新人結婚時，美髮沙龍提供的服務，會帶給新郎家不必要的經濟損失，所以2023年7月頒佈美髮沙龍禁令，相關店家應於7月底全數關閉，因此，女性唯一能夠放風、得到些許娛樂、自由的場所也消失殆盡。