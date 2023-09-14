美國撤軍阿富汗兩週年（上）：塔利班能迅速重整旗鼓，美國責無旁貸
我們想讓你知道的是
美國進駐阿富汗期間，阿富汗廉政程度在「國際透明組織」（Transparency International）排名時常座落全球170至180名之間，而此區間的國家大多是嚴重開發落後、內戰頻傳的國家，例如北韓、葉門、南蘇丹、索馬利亞、委內瑞拉等國。
文：陳稚寰
2021年9月11日是美國雙子星大樓遭受蓋達組織（Al-Qaeda）攻擊後的20週年紀念日，而該日期同時也是美軍原訂撤離阿富汗的日子，不過白宮變更行動計畫後，美軍提前在該（2021）年8月30日撤離，結束美國史上最久的戰爭行動。
這起為期20年的反恐戰爭，原先用意是打擊協助窩藏賓拉登（Osama bin Laden）的恐怖組織「塔利班」（Taliban），而戰爭爆發後的維穩、協助當地發展過程中，美國20年來投資超過4.5兆美金。
但是，美國宣佈離開阿富汗後，被美軍長期壓制而僅有部份影響力的塔利班，卻如海嘯般猛烈回歸全境，象徵美國在此區耕耘多時的安全維護全部付之東流，不禁讓人試問塔利班為何能在美國宣佈撤軍的半年內，再次席捲全境？而東山再起的塔利班又做出哪些治理行為或改革？
另一方面，塔利班政權遭國際排斥之下，有哪些行為者願意與之發展關係，它在未來還有哪些難關需要面對，即成為本文的探討重點。
塔利班重整旗鼓的原因
客觀來看，美國實力不在話下，才能讓塔利班多年來無法橫行境內，所以當美國因素不在了，塔利班便能快速重奪政權，而背後值得探討的細節有二：
（一）反美情緒惡性循環
美國自詡世界糾察隊，進入阿富汗掃除恐怖主義之餘，認為以「正確的方式」教育阿富汗民眾，企圖把西方價值套用在該地，卻容易使不同文化間產生衝突。
再者，歐巴馬（Barack Obama）時代打擊塔利班與當地恐怖主義的方式與小布希（George W. Bush）不同，歐巴馬急於撤軍，並同時減少美軍出勤傷亡數，因此大多以無人機攻擊恐怖份子，其投彈後造成的破壞力遠勝於槍枝且會傷及無辜。
據倫敦非營利機構「新聞調查局」（Bureau of Investigative Journalism）2017年1月17日公佈之數據，歐巴馬8年執政期間一共對巴基斯坦、葉門與索馬利亞執行563次空襲；但是光2016年就對阿富汗發起1071次空襲，猛攻情勢可見一斑。
由於家園被美軍入侵與蹂躪，許多民眾隨時間愈加憎恨美國，甚至為了向美國復仇而加入塔利班。
（二）美國縱容貪腐
貪污腐敗是結構性問題，也會對行為者本質上造成侵蝕，儘管貪腐不如物理破壞力讓人血肉橫飛，但其威脅性不亞於冷、熱兵器；另一方面，貪腐是跨部門的病灶，其病徵隨時間在各部門流動，若要根治，得有一個強而有力的監督者。
然而，美國進駐阿富汗期間，阿富汗廉政程度在「國際透明組織」（Transparency International）排名時常座落全球170至180名之間，而此區間的國家大多是嚴重開發落後、內戰頻傳的國家，例如北韓、葉門、南蘇丹、索馬利亞、委內瑞拉等國。
在美國介入下，阿富汗的貪腐程度還如此嚴重，即突顯出美國的縱容心態，那漠視該情境對美國又有什麼好處？
阿富汗對於美國來說，各方面實際上都顯得不成熟，但美國又急著將該政府打造成心中的理想型，若阿富汗未來獨立自主，便能不再依靠美國力量。
所以，美國知道互蒙其利的重要性，因而默許阿富汗政府在檯面下的不法勾當，有時甚至還強化該國的貪腐問題，著名例證有二：第一，阿富汗涉嫌貪腐的高層官員經常逃過法律制裁；第二，美國中情局曾暗中金援不少龐大款項給前阿富汗總統卡札伊（Hamid Karzai）政府，在上千筆價值約百億美金的雙邊防衛合作中，至少40％的款項落入犯罪集團與行賄官員手中。
總而言之，美國介入期間沒有導正風氣，反而讓阿富汗陷入行賄的氛圍中，腐蝕該國體質而使其更加羸弱。
近況發展
首都是國家的中心，此處若是淪陷，也意味著一個國家權力象徵受到瓦解，而拜登（Joe Biden）政府加速撤軍，讓塔利班趕在美國離開前半個月，即2021年8月15日長驅直入喀布爾，顯示美軍長年的安全佈局就此失敗。兩年過去了，塔利班與阿富汗的近況發展為何，大致可從塔利班上台後給予的四大承諾來觀察。
- 承諾一：改善女權
1990年代後，阿富汗有70％學校教師、50％政府職員與學生以及40％醫師全是女性，看得出來「女力」的重要性與發展態勢，但塔利班第一次執政後，女權紀錄相當惡劣乃至於遭國際詬病，因此2021年重新執政下承諾有所改善；然而，其所作所為與20多年前無異。
當前阿富汗女性面臨三個重大權益挑戰，分別是受教權、工作權與出席公開場合權，而上述挑戰產生的矛盾有三：第一，12歲以上女性不得接受教育，迫使很多人口進入就業市場，然而塔利班又規定女性不得工作，導致非必要的失業人口數持續上升。
第二，於政府崗位工作的女職員應有男性監護人到場監督，才能繼續保有職務，但這種政策可能剝奪男性的正常工作時數，若一個家庭有數名女性公務員，那該名男性監護人也會分身乏術，而無法被看顧的女性成員也只能曠職。
第三，阿富汗仍是動盪地區，若家中男丁不幸在動亂中喪生，女性會因不得外出工作而形同坐以待斃。有鑒於嚴格的工作限制，數以萬計女性失業，唯獨原於醫院、診所工作，以及開設美髮沙龍的女性擁有豁免權；然而，塔利班認定新人結婚時，美髮沙龍提供的服務，會帶給新郎家不必要的經濟損失，所以2023年7月頒佈美髮沙龍禁令，相關店家應於7月底全數關閉，因此，女性唯一能夠放風、得到些許娛樂、自由的場所也消失殆盡。
- 承諾二：重振經濟
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VOLVO的綠色起源—別讓汽車的生產地，成為北極熊的墓地
我們想讓你知道的是
今年的夏季，地球高溫屢創紀錄，發燒中的地球顯現當前溫室效應現象已轉趨劇烈，聯合國秘書長更警告「沸騰時代」已經來臨。眾所周知，二氧化碳為造成地球暖化、溫室效應的主要殺手，抑制碳排已成為全球各國、各大企業刻不容緩、且正在積極進行的重要課題。尤其，是碳排放量大宗的汽車產業。
針對當前持續高燒的地球氣候現況，二十大工業國G20主要國家發出共同聲明，說明當前人類對於氣候變遷的措施不足，需要有更積極的手段，方能在2025年前減少溫室氣體排放，並在2035年前減少60%的排放至2019年水準。
民眾間同樣感受到氣候變遷的嚴重性。根據關鍵評論網於2021年所做的「永續價值白書」調查，台灣16歲至40歲、兼具網路原生世代與遭遇地球暖化的「暖世代」中，就有高達七成比例認為SDGs永續發展目標與台灣高度相關，更有78%暖世代民眾願意支持SDGs產品，而在17項SDGs指標中，暖世代民眾最關心的議題首重「氣候行動」。
除了你我感受到炙熱難耐以外，生物更是面臨前所未有的浩劫，如地表溫度提升感受最明顯的極地，常態的極光不再是安全指引漁夫回家的火把，對於北極熊而言再也不是安全的棲息地。
從工業之母下手，汽車與鋼鐵的減碳之路
碳排放大宗的汽車產業，當前透過從油轉電的驅動能力轉換，期望改善車輛運行過程的碳排總量，但若要如G20所聲明的「更積極手段」，則在車輛生產過程中就應做到碳排控制 。
無論動力系統如何，目前造車領域重點材料仍以鋼材為主，因此從製造鋼材的過程下手，降低冶鋼過程的碳排放，打造「零碳綠鋼」，成為汽車產業當前重要課題。
根據國際能源署數據顯示，負責打造汽車架構本體的鋼鐵業，每年排放二億六千萬噸二氧化碳，佔全球溫室氣體8%之多。雖然鋼鐵被稱為「工業之母」，但不可諱言的是，鋼鐵業也是污染之源。
為了替鋼鐵業續命，同時也讓地球得以退燒，全球各大鋼鐵大廠都在努力改善 冶鋼技術。來自德國、世界最強鋼鐵企業之一的蒂森克虜伯（ThyssenKrupp AG）公司，近年來積極轉變煉鋼的能量來源，投資近20億歐元以豎爐取代高爐，打造以氫氣為核心的零碳工業生產鏈，目標2045年完全以氫氣或天然氣煉鋼，而讓煤炭冶鋼技術走入歷史。
誕生於極圈，VOLVO對生態更有敬畏之心
因氣候暖化嚴重影響極圈生態，瑞典的鋼鐵廠、能源公司等也相繼投入綠鋼的生產製造。由瑞典鋼鐵製造商SSAB、歐洲第五大能源公司Vattenfall、瑞典國營礦產公司LKAB所合資成立的Hybrit公司，成功研發出「綠鋼」，其生產所需的技術，是以水與風力為主的再生能源所製造的綠氫，取代傳統煉鋼的還原劑—焦煤。製造過程中所產生的副產品水又可回收再製成氫氣，因此號稱世上最環保的鋼鐵。而首批綠鋼即率先提供給同為瑞典的汽車品牌VOLVO所使用，為瑞典的汽車工業打造出一條綠色生產鏈。同時，瑞典另一鋼鐵新創企業H2 Green Steel（H2GS），也預計於2024年開始生產綠鋼，並在2030年具備年產五百萬噸的產能。
作為瑞典最具代表性的汽車品牌VOLVO，率先使用Hybrit公司所研發的「綠鋼」，正是因其重新定義既有的VOLVO For Life品牌價值，期望由原先對於車內乘客安全的承諾，拓展到對車外生態與生物安全的守護，以地球永續生命為要，積極扭轉汽車工業所造成的生態破壞。
VOLVO充分瞭解，汽車從生產製造到報廢回收整體生命週期，使用的材料、運用的能源，甚至包含上下游供應商生產時造成的碳排也是抑制重點。因此VOLVO目標於2018到2025年間，將每輛車生命週期的二氧化碳排量減少40%。如何達成？首先針對原料與供應鏈部分，邀請合作的供應商配合降低排放量，除了上述製造車輛的主要材料鋼鐵以外，包含電池與組件生產、原料開採皆須配合控制碳足跡，甚至連公司內部的電腦、辦公傢俱等間接材料也需排放減量。VOLVO期望主要供應商在2025年實現氣候中和目標，並開發出循環性的材料使用方法。
此外，針對總營運與物流環節，如公司車輛、物流、商務、旅行、員工通勤、廢棄物與報廢車輛等部分，VOLVO也期望能減少25%碳排，並可於2025年將每輛生產的車輛排放量減少25%，更要在同年全球製造實現氣候中和。製造業務方面，VOLVO早從2008年就已開始努力，迄今已針對歐洲所有生產工廠採用水力發電，使用超過80%氣候中和電力。
藉由VOLVO For Life品牌價值的重新審視與思考，VOLVO不僅將生命的尊重從座艙內放大至全人類，更將碳排抑制從車輛行駛過程中，擴大到整體的車輛生命週期與公司營運個面向，如此營運方針不僅體現G20所迫切呼籲的積極作為，更呼應了暖世代所重視的氣候行動，也唯有如此，方能讓漁夫找到回家指引的極光，讓北極熊能再有安心的棲息之地。
※瞭解更多：
https://www.volvocartw.com/campaign/sustainability/sustainability.html