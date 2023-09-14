美國撤軍阿富汗兩週年（下）：阿富汗沒有歷經毀滅式崩盤，代表塔利班執政比預期好？
我們想讓你知道的是
美國憑著強大軍力連根剷除塔利班，卻在過程中影響到當地人民，反恐力道越大，連帶讓不相干的人民越畏懼、厭惡，畢竟塔利班雖嚴格，卻不會像美國為了反恐而展開無數次掃蕩與空襲，造成許多民房毀壞與無辜百姓死亡。
文：陳稚寰
根據本系列上篇可得知，塔利班在美軍離開後兩年的近況與發展，其表現事實上比眾人預期的好，所以兩年過去了，阿富汗還沒有歷經毀滅式崩盤，但塔利班的執政也僅能讓阿富汗維持低度發展狀態。
由此可知，塔利班堅信的教條與發展方向，同時也成了其挑戰，因為塔利班名聲的震懾力與政策，讓民眾出逃、迫使女性失業，最終只會讓國家經濟萎縮。
綜觀來看，這個信奉傳統教義且執政手法嚴酷的組織，不見得願意跟上全球大環境逐漸開放的潮流；而在人手一支智慧型手機的時代裡，資訊無孔不入，阿富汗人民有機會透過網路窺探境外世界，在這種人民與統治者存在矛盾的環境中，以及執政身份不被國際承認的氛圍下，讓人好奇塔利班是否完全孤立無援、不受人喜愛？
事實上，有兩個群體及行為者較友善塔利班，甚至支持其治理，而相關內容敘述如下：
赫爾曼德省民眾
首先，來自阿富汗南部的赫爾曼德省（Helmand）人民較支持塔利班，緣由有三：
第一，塔利班發跡於此：阿富汗第一大民族為普什圖人，而從赫爾曼德省崛起的塔利班，其結構也以普什圖人為主，因此，在地緣與民族關係上，這裡的人民較容易支持塔利班，有些人甚至認為塔利班為他們帶來和平，因為塔利班的全面回歸代表著美軍勢力不復存在，人們再也不用面臨美軍狂轟濫炸的空襲。
第二，受反恐勢力侵擾轉而支持塔利班：所謂的「反恐勢力」即美軍與阿富汗政府，它們為了重創塔利班心臟地帶，利用空襲掩護地面掃蕩，卻造成許多無辜家庭受害，導致民眾恨意油然而生，為了報復以上行為者而支持塔利班，甚至是身體力行加入之。
第三，迫於壓力：悉知，赫爾曼德省是塔利班勢力重鎮，人民不得隨意批評塔利班，若不從或大肆批判之，可能遭來極刑，因此默許塔利班的行為可被視為以消極的態度來支持塔利班。
中國
其次，中國成為首位向塔利班遞出橄欖枝的國家，而其最大原因是安全因素、其次為經濟。
悉知，「維穩」一直是中共持續深化的工作，但新疆的恐怖主義不單單只是在地化問題，還涉及境外勢力，東突厥斯坦伊斯蘭運動（以下簡稱ETIM）與新疆維吾爾族暗中聯繫、互動，讓中國感到憂心。
除此之外，塔利班跟ETIM也有聯繫，是故自美國離開阿富汗，中國必須強力介入此區，確保塔利班不會與ETIM過從甚密，也要力保阿富汗不會成為恐怖組織與其他犯罪勢力的享樂天堂，這麼一來，也能緩解中國在西部地區邊疆的安全壓力。
由此可知，中國成為塔利班的盟友，背後是考量其安全問題，所以自願與塔利班交涉，給予塔利班3100萬美元的人道援助款，並早在塔利班佔領喀布爾前，邀請塔利班代表團於2021年7月28日訪問天津，由中國外長王毅接待；而王毅也於2022年3月24日密訪塔利班，洽談雙邊的政治經濟與貿易合作。
中國聲稱不干預阿富汗內政，以主動接觸的方式讓塔利班感到善意；而塔利班也會因為中國的積極、正向態度，更願意與後者深化關係。
而在經濟上，國際正加大綠色轉型與綠色經濟的合作，元素週期表上最輕的鋰，其相關特性非常適合用來製作綠色轉型所需的電池，恰好阿富汗南邊有豐富的鋰礦，引起電動車生產巨人中國的興趣，因此正與塔利班商談價值百億美元的鋰礦協定，塔利班礦藏與石油部估計境內含藏鑭、鈰、銣、鋁、金、銀、鋅、汞與鋰礦脈等相關稀土約140萬噸、6000萬噸銅礦與22億噸鐵礦。
鑑於豐富的資源，中國表現積極態度欲展開合作，而塔利班則表示鋰礦合作能創造出12萬個工作機會。
塔利班若能多點彈性，或許就會不一樣
阿富汗在美軍2001年正式介入前，已因蘇聯入侵的原因而紛亂了二十餘年，在美軍干預當地發展後，狀況依舊沒有改善「失敗國家」（Failed State）的色彩仍難從身上去除，而該國政府只靠著他人協助且覺醒程度不足，很難矯正固有的體質，導致美軍離開後，阿富汗面對塔利班兵敗如山倒，再度將江山社稷拱手讓人。
除此之外，經觀察後發現，華盛頓經年累月協助喀布爾政府，一切努力卻在美軍離開前夕便過眼雲煙，我們認為這與拜登（Joe Biden）給出明確的撤軍期限有關，因為一旦知道撤退大限，野心勃勃的塔利班就能快速擬定奪國戰略，階段性擴大勢力、重返執政大位。
為此，我們認為美國應在檯面下有條理撤軍，並激勵阿富汗政府展現獨立自主的心態，與此同時告誡當局應強化各地的兵力部署，如此一來，阿富汗才能在美軍離開後，發揮最大效力對抗塔利班。
除了以上心得，我們還有以下三點發現：
第一，越「反」越「恐」：若從本質上觀察，反恐指的是抹殺掉一群意識形態相左且過於激進的人，無論對於美國或塔利班來說，彼此意識形態皆不符合自身的倫理道德與思想，因此都視對方為眼中釘，而美國憑著強大軍力連根剷除塔利班，卻在過程中影響到當地人民，反恐力道越大，連帶讓不相干的人民越畏懼、厭惡，畢竟塔利班雖嚴格，卻不會像美國為了反恐而展開無數次掃蕩與空襲，造成許多民房毀壞與無辜百姓死亡。
第二，承諾不是充滿希望的保障：一般來說，承諾指的是一種信用與保障，會讓他人感到安心，此外，承諾在某些時候也顯示出行為者當下所欠缺的不足，因此希望以此為目標而努力，但塔利班的承諾除了禁止栽種鴉片以外，其他的諾言不僅無法讓人感到安心，還拖垮了阿富汗的未來。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
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數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
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使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
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另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
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本文係由國泰世華銀行邀約